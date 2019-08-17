光復紅土對添馬公園：香港「反送中」遊行與親政府示威分庭抗禮
- 2019年 8月 17日
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香港「反送中」示威進入第11周，經歷上周尖沙咀、太古與機場等地連場衝突後，示威者與其反對陣營在較平靜的氣氛下各自集會遊行。
建制派與民主派星期六（8月17日）分別發起三場活動。民主派人士發起的遊行在傍晚結束後，部分示威者繼續前進至旺角一帶與警方發生小規模衝突，但整體情況比較平靜。
近來北京政府對待香港局勢的態度越來越強硬，香港各派別表態的分化也愈發明顯。香港多位房地產界大亨出席親北京政黨民建聯所辦集會，表示反對暴力。主辦方聲稱有47.6萬人出席，警方則稱最高峰時有10.8萬人。
而在另外兩場遊行中，教師與社區參加者繼續高喊「五大訴求，缺一不可」等口號，要求正式撤回《逃犯條例》修正草案，以及獨立調查警方執法濫權指控。
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截止時間：8月21日（星期三）東八區時間23:59（15:59 GMT）