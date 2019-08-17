圖片版權 Reuters Image caption 主辦「反暴力」集會的親政府團體聲稱有近48萬人出席。

香港「反送中」示威進入第11周，經歷上周尖沙咀、太古與機場等地連場衝突後，示威者與其反對陣營在較平靜的氣氛下各自集會遊行。

建制派與民主派星期六（8月17日）分別發起三場活動。民主派人士發起的遊行在傍晚結束後，部分示威者繼續前進至旺角一帶與警方發生小規模衝突，但整體情況比較平靜。

近來北京政府對待香港局勢的態度越來越強硬，香港各派別表態的分化也愈發明顯。香港多位房地產界大亨出席親北京政黨民建聯所辦集會，表示反對暴力。主辦方聲稱有47.6萬人出席，警方則稱最高峰時有10.8萬人。

而在另外兩場遊行中，教師與社區參加者繼續高喊「五大訴求，缺一不可」等口號，要求正式撤回《逃犯條例》修正草案，以及獨立調查警方執法濫權指控。

圖片版權 Xinhua Image caption 新鴻基地產、信和置業、九龍倉等知名房地產開發商與多元化企業之負責人紛紛出席於香港政府總部添馬公園舉行的「反暴力」集會。

圖片版權 AFP Image caption 防暴警察一度追趕「反送中」陣營示威者至九龍油麻地，但示威者不久已散去。

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截止時間：8月21日（星期三）東八區時間23:59（15:59 GMT）