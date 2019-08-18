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香港「反送中」抗議踏入第11周，成千上萬的香港市民響應多次發起"反送中"遊行的香港「民間人權陣線」（簡稱「民陣」）號召，星期日（8月18日）在銅鑼灣維多利亞公園參與集會，要求香港政府撤回《逃犯條例》修訂及成立獨立委員會調查警民衝突。

「民陣」以《煞停警黑亂港，落實五大訴求》為題發表公開信，形容近期香港警察實施「中國式鎮壓」，「香港人被香港政府和香港警察羞辱夠了」，「民陣」在訴求中並沒有要求行政長官林鄭月娥下台，但要求保安局局長李家超、警務處處長盧偉聰等人問責下台。

香港政府發言人表示，對有團體以針對警方的口號舉行集會表示遺憾，重申反對激進和暴力示威者的行徑，強調警方只在受到暴力襲擊時，才以最低武力驅散示威者。

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香港「民陣」舉行的集會在下午2時左右開始舉行。約2時半，人數已擠滿六個足球場和中央草坪，由於現場天氣不佳，許多人撐起雨傘。

多條前往維園的道路擠滿身穿黑衣的人群，附近的地鐵站由於人流太多而關閉，部分人士要在較遠的地鐵站前往集會現場，一度令多條馬路需要封閉。

下午三時許，「民陣」呼籲集會人士跟從在場立法會議員離開維園往港島西方向前進。

21歲的集會人士梁小姐對BBC中文說 ，政府多個星期以來無視民眾訴求，警方執法多次出現問題都沒有被追究，令她覺得很失望。

「元朗衝突中，打人的白衣人士雖然被捕無全部未被起訴，但示威者就很快被控暴動、襲警等罪名，這種不公平的對待，顯示港府和警察是按政治辦事，不是按法治辦事。」

「徹查警黑，追究警暴」是許多民眾手中舉起的標語。據香港中文大學早前發表的研究，示威者關注警權問題，大於撤回《逃犯條例》修訂。

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梁小姐認同，在香港機場發生示威者打大陸人士的事件是不能夠接受，但示威者經歷兩個多月才發生一兩宗這些事件，相信他們會作出反思。

44歲的黃先生則帶同六歲的小孩參與集會，希望對政府喊話，「香港市民真的忍無可忍，找不到出路」。

他說自己家住香港深水埗，多次從家中看到街上催淚彈橫飛的情況，「我有時看不懂，明明示威者都退後至兩三條街，但你還要施放多枚催淚彈目的何在？每次一放完催淚彈，我家的小孩都咳到不行，你知道你們的行為，只是令普通市民更不滿嗎？」

面對示威者升級和多次集結挑起與警察碰撞，黃先生認為，「是無可避免的事情，示威者真的無路可退了，你想他們怎麼做呢？留在家中任由你政府如何清算他們？政府一點讓步也沒有，你叫那些年輕人怎後退，早前財爺派糖（財政司司長公布191億港元紓困措施），大學生一點福利也沒有，你就知道香港政府早已把下一代當成敵人，我真想求求林鄭（月娥），如果你是一個還有丁點良知的人，退一步，香港人就可以滿足的了。」

圖片版權 Reuters Image caption 集會人士中不乏一家大小。

「如果我不是有小孩，我也會衝出去，現在我最多只可以參與和平集會，有時候，我都覺得我是把小孩的未來，交給在外面的年輕人。」

他強調出席活動不是要鼓勵前線示威者行動升級，亦擔心終有一天解放軍或是武警會介入局勢。

「我不希望看到這一天，如果真的發生了，大概我只能含淚移民，政權不管我們死活，我們也只能逃命，」黃先生對自己的小孩說，「我真的對不起自己孩子。」

「民陣」表示，兩個多月以來，前線示威者、街坊都受到警方以催淚彈、布袋彈等清場和圍捕，甚至有黑社會無差別襲擊市民，令市民對港府和警察的行徑深惡痛絶，而且有建制派立法會議員和警隊中人形容示威者是「蟑螂」，「令香港人和國際社會勾起種族屠殺的慘痛回憶」，香港在國際社會的文明形像，被警察逐步破壞。「民陣」要求警隊領導層問責下台。

警方在下午陸續向市民發出短訊，呼籲市民留意各媒體的最新消息及警方社交媒體。香港媒體引述消息稱，警方已調派水炮車到港島區戒備。

香港政府發言人表示，對有團體以針對警方的口號舉行集會表示遺憾。發言人指出，過去兩個多月多個公眾遊行的集會，均有激進和暴力示威者多次衝突警方防線，堵塞道路，破壞公眾設施和縱火，擲磚和汽油彈，多間警署受到超過75次的攻擊和破壞，警方一直以容忍態度處理違法事件，只在受到暴力襲擊時才被迫以最低武力驅散示威者。港府尊重市民集會和表達自由的權利，呼籲市民以和平理性方式表達意見，向暴力說不，回歸理性，重新出發。

過去幾周，「反送中」抗議活動警民衝突升級，警方施放催淚彈成為常態，示威者武裝升級，包圍警署焚燒雜物及使用汽油彈。示威者早前一度癱瘓機場，包圍和「公審」兩名大陸人，包括當時自稱旅客的《環球時報》記者。

事件觸發廣泛爭議，中港政府及建制派人士予以強烈譴責，認為示威已經失控。示威者對外道歉，民主派支持者及政客沒有「割席」，只稱不接受暴力，希望前線示威者反思。

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港澳辦形容「反送中」抗議已經出現「恐怖主義的苗頭」，批評是有外國勢力介入，但香港警方對媒體說，非法活動未到達恐怖主義的定義，並指目前沒證據顯示有外國勢力介入。

中國在深圳派駐了大批武警進行演練， 中國媒體及微博轉載的片段中，武警和裝甲車演練似是針對示威，並以粵語警告「停止暴力，回頭是岸」。解放軍東部戰區陸軍微信公眾號「人民前線」曾發表文章，稱從深圳出發抵達香港只需要10分鐘。

美國總統特朗普此前稱有情報顯示解放軍集結邊境，並指不想看到中國殘暴鎮壓香港示威者。歐盟及加拿大外長髮表聯合聲明，針對香港出現暴力事件呼籲各方克制，進行包容性對話，但強調應繼續維護香港和平集會自由和自治。

圖片版權 AFP Image caption 美國加州有手持中國國旗的人與聲援香港的示威者發生口角。

英國倫敦和美國紐約等多個城市均有聲援香港的抗議活動，但現場同時吸引手持中國國旗的民眾到場表明支持「一個中國」。

在周六，由建制派人士組織的「守護香港大聯盟」動員支持警察的人士參與集會，大會稱有47.6萬人出席，警方稱最高峰有10.8萬人。他們反對示威者採取暴力，支持警方執法。

中國官媒《人民日報》發表評論，回應撐警集會，稱數十萬市民無懼風雨出席反暴力救香港集會，線下線上、國內國外，國歌響徹雲霄，是國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定不容挑戰的證明，警告唯恐香港不亂，及反中亂港的極端激進分子要正視，他們一切幻想和陰謀注定落空，又指民心所向，大勢所趨，籠罩在香江上空的陰霾終被驅散。