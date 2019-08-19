Image caption 悉尼大學的美國研究中心的報告周一（8月19日）說，美國是一個「衰退力量」，「力量過於分散，十分危險」，而且對於同中國對峙「沒有充分凖備」。美國海軍的杜魯門號航母2018年訪問英國港口。

澳大利亞著名智庫警告說，美國在太平洋不再有軍事主宰，面對中國捍衛盟友可能會很吃力。不過美國軍方表示，面對中國在南海的「違規」行為，美國不會放鬆在南海的海空部署能力。

悉尼大學美國研究中心的報告周一（8月19日）說，美國是一個「衰退力量」，「力量過於分散，十分危險」，而且對於同中國對峙「沒有充分凖備」。

8月16日，美國空軍參謀長大衛·戈德費因（David Goldfein）上將重申美國對菲律賓的防衛義務。他說「我們在需要的地方進行海空部署的意願和能力不會放鬆」。

在中國採取措施努力加強對印度洋-太平洋控制的同時，美國強調對同菲律賓簽署的《美菲共同防禦條約》的義務。美國軍方申明要繼續在南海有爭議海域巡邏，阻遏中國對南海取得戰略控制。

Image caption 特朗普擔任美國總統後，美國的盟友擔憂進一步加劇，對美國面對中國「侵略」能否保衛他們產生疑慮

在南海保衛菲律賓

戈德費因上將重申在發生軍事進攻時美國對菲律賓的防務義務。他說美國不會放鬆在需要的地方進行海空部署的意願和能力，今後也不會有絲毫放鬆。

菲律賓和美國在1951年簽署了《美菲共同防禦條約》，規定締約雙方將以「自助和互助」的方式保持併發展「抵抗武裝進攻」的能力；締約任何一方受到武力進攻時，締約雙方進行協商，針對共同的危險採取行動。

上周五（8月16日），戈德費因上將同美國印太司令部空軍司令小布朗（Charles Brown Jr.）在馬尼拉訪問，並且會見了國際記者。

英國媒體引述菲律賓軍方的發言稱，今年2至8月，中國海軍艦艇多次進入菲律賓水域。

小布朗重申美國要定期在南海海空進行自由巡航和飛越行動。他說，這麼做是要「遏止任何想改變南海國際自由航道規則的企圖」。

聯合盟友制約中國

圖片版權 Getty Images Image caption 專家認為，美國抵禦中國擴張大措施有：部署美國的路基導彈，改變美國海軍陸戰隊的職能，讓澳大利亞和日本在集體防禦中發揮更重要的作用。圖為日本沖繩的美軍基地。

美國「實力正在衰減」

美國一直指中國試圖成為印太地區的主宰，為遏止中國改變「現狀」推動「印太戰略」，積極促進亞太地區國家同美國聯手制約中國。不過澳大利亞智庫指出，美國在太平洋實力正在衰減。

悉尼大學的美國研究中心的報告說，美國力量在衰退，而且過於分散。這無疑是那些在亞太以來美國提供安全保障的盟友，諸如澳大利亞，台灣和日本十分關注的問題。

法新社報道說，特朗普擔任美國總統後，美國盟友的擔憂進一步加劇，並對美國能夠在中國「侵略」時保衛他們產生疑慮。而最近澳洲智庫的報告更表明，即使美國願意幫助盟友，也會力不從心。

報告指出，數十年來美國連續捲入中東戰爭和衝突，在太平洋地區投入不足讓盟友感到安全處境不如從前。與此同時，中國大規模投資發展先進的軍事系統，令其用武力挑戰地區秩序的能力大大增加。

圖片版權 Getty Images Image caption 自習近平擔任中國最高領導人以來，中國的正式國防預算增加了約75%，達到了1780億美元

美國在亞洲部署導彈

報告說，自習近平擔任中國最高領導人以來，中國的正式國防預算大幅增加。

特別是中國投資發展了精確制導的彈道導彈和反介入系統，這讓美國軍隊快速進入衝突地區變得十分困難。報告說：「美國盟友和伙伴的幾乎所有基地，機場，港口和軍事設施」都缺乏加固的基礎設施，受到嚴重威脅。

報告認為，中國可以利用這種優勢在美軍到達前佔領台灣或控制南海。專家認為，部署美國的路基導彈，改變美國海軍陸戰隊的職能，讓澳大利亞和日本在集體防禦中發揮更重要的作用，對於抵禦中國威脅十分重要。

8月初美國國防部長埃斯珀在澳大利亞說，華盛頓希望盡快部署這些導彈。雖然他沒有說具體部署地點，但是分析說最可能的部署地點是美國重要的軍事基地關島。

最近特朗普政府已經決定向台灣出售66架F-16戰機。分析說，台灣擁有這些先進戰機會影響到中國在南海的軍事控制。另外，美國軍方已經決定投入2.1億美元加強在澳大利亞達爾文附近的海軍陸戰隊基地設施。