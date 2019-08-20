圖片版權 AFP Image caption Simon Cheng懷疑是在香港西九龍站高鐵關卡辦理中國大陸出境手續時被拘留。

英國駐中國大使館得悉，一名受僱於英國駐香港總領事館的香港居民據報遭中國當局扣留，目前原因不明。

英國大使館星期二（8月20日）向BBC表示，英國外交部「非常關注」該名僱員從廣東深圳返回香港時被拘留的消息，大使館正向其家屬提供協助，並向中國廣東省與香港當局索取進一步資訊。

網絡媒體香港01稱，這位名為Simon Cheng的僱員於8月8日晚失去聯繫。綜合網上資料與Facebook賬戶內容，這位失蹤僱員為蘇格蘭國際發展局（SDI）香港僱員鄭文傑。

香港01引述鄭氏的台灣籍女朋友李小姐稱，鄭氏當晚從深圳搭乘高鐵返回香港，過境時失去聯繫，估計其過境地點為實施「一地兩檢」之港鐵香港西九龍高鐵站。BBC無法獨立核實有關聲稱。

自香港反對《逃犯條例》抗議於6月爆發以來，香港媒體與外國記者圈均觀察到，中國大陸邊防人員在深港邊界密集檢查通關旅客之隨身行李，並要求翻看手機內有否任何與香港示威相關之信息與照片。

這起事件曝光前，中國駐英國大使劉曉明星期五（16日）再次聲稱，香港抗議涉及「外部勢力介入與煽風點火」，「一些西方國家政客和機構明裏暗裏為暴力激進分子提供各種支持」。

劉曉明警告說：「香港是中國的香港，香港事務絶不容外國插手。我們奉勸那些外國勢力，尊重中國主權和安全，立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政，立即停止縱容暴力犯罪，不要誤判形勢，在錯誤的路上越走越遠，否則必將搬起石頭砸自己的腳。」

疑被行政拘留

香港01引述李小姐稱，鄭文傑今年28歲，兩人於英國倫敦政經學院（LSE）就學時認識，一年前鄭文傑返回香港就業，李小姐也遷居香港。

BBC中文找到相信是鄭文傑的Facebook賬戶，其公開帖文顯示他在2017年12月受聘於英國政府。他最近一次發佈公開帖文是在今年6月5日，然後他在6月9日更換其帳戶頭像。

鄭文傑所任職之蘇格蘭國際發展局為蘇格蘭地方政府之派出部門，負責蘇格蘭招商等工作。例如在去年11月，他曾出席一家投資公司舉辦之講座，介紹北海石油等蘇格蘭產業。協辦單位之新聞稿稱呼他為蘇格蘭國際發展局貿易及投資主任。鄭文傑本人也在Facebook上發佈了相關照片。

據報道，李小姐先後尋求英國總領館與香港執法部門求助，8月10日從香港特區入境處協助在外香港居民小組得知，其男友遭中國大陸當局「行政拘留」，拘留原因及地點不詳。

報道同時指出，香港警方已受理鄭文傑家屬報案，正循「失蹤人口」方向立案調查。

香港入境處答覆BBC中文稱：「入境處接獲當事人家屬求助後，已透過香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處跟進事件，並按當事人家屬的意願提供適切的協助及意見。」

入境處並未進一步回應鄭文傑被「行政拘留」之說。

在中國大陸，行政拘留乃根據《治安管理處罰法》實施之監禁處罰，由公安機關（警察）直接判刑，無須經過法庭審判，其刑期最長不超過20天。該法規定：「決定給予行政拘留處罰的，應當及時通知被處罰人的家屬。」

《治安管理處罰法》所規範之行為廣泛，其中，第55條規定：「煽動、策劃非法集會、遊行、示威，不聽勸阻的，處10日以上15日以下拘留。」