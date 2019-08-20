香港「反送中」抗議：當台灣成「螞蟻」運送的中繼基地

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 位於台北市的濟南教會，儲存各式防毒裝備用品，提供給默默來台裝貨的「螞蟻」。

「等下有香港人要來教會取貨！15分鐘後」，一通來自台北市濟南教會的電話，透露等下香港遊客要來台灣取裝備的訊息。當時訊息極為機密，BBC中文在接到訊息後驅車前往當地，發現台北市內一個教會內已經堆滿多種防護裝置，包括防毒面具、面罩和濾罐等。

在比預定時間多等約10分鐘後，一男一女共兩位香港人按圖索驥般地來到教會。當天教會大門深鎖，兩位從後門拎著大行李箱進來，雙方在確認彼此的訊息與來意之後，開始迅速地將各式防毒面具與面罩裝入大且空的行李箱中。

神秘聯絡管道

香港在爆發「反送中」抗爭運動後，幾個月以來讓普通市民與警察在第一線的衝突更加劇。尤其前線的抗爭者多為20多歲，甚至是未成年的學生，衝突已造成許多年輕人受傷或被逮捕，抗議至今仍未停歇。

至今，香港各地五金行的防毒面具與面罩幾乎是缺貨狀態。因此，近來不少香港人開始來台灣帶貨，他們在網絡上俗稱「螞蟻」，自己建立自己的帶貨管道，來到台灣搜刮防護裝備與用具。

10幾分鐘後，整個行李大致裝滿，香港女性突然嘆口氣說：「怎搞得好似要恐怖攻擊似的......這兩位香港人說，在來到台北後，先是在市區內五金行晃了一圈搜集，但只找到4個防毒面具，透過網絡知道教會有堆貨，致電後馬上驅車前來。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 濟南教會黃春生牧師，細心地解說每個防毒用具使用方式。

多年後的相遇

在一旁幫忙的濟南教會的黃春生牧師跟BBC中文說：「（誰取貨）這個事先我們都不知道，來多少人都是現場才知道。」

「螞蟻」裝貨快，聯絡要如此謹慎，就是擔心他們的個人資料外洩，萬一在社群軟件回報時有「內鬼」潛藏，回去香港時可能會面臨盤查與安全危險。在不透露個人資訊下，這兩位40歲的香港L先生與Y小姐謹慎接受BBC中文訪問。

「方不方便講個電話」，L先生與Y小姐本來是香港的中學同學，畢業後就久未聯繫。就在8月中旬某天，Y小姐突然接到L先生的電話，表示希望幫忙，「當天我還在喝酒，以為是假的詐騙電話」，Y小姐回憶。

原來L先生希望找她一起幫忙買防毒面具與裝備，Y小姐則因為工作常常往返台港兩地，希望靠她的人脈，幫忙代訂後再從台灣寄到香港。L先生說：「我沒這麼多人脈，但我知道對方是可相信的人，就找她幫忙」。

經過思索後，Y小姐認為在台灣下訂後分批寄來太花時間與金錢，因而跟L先生提議不如來台灣一趟，兩人一拍即合。就在幾天后，L先生先開車去載Y小姐，兩人再去香港機場搭機。他們說：「我們也真的好幾年不見了」。當時的香港機場剛剛結束群眾抗議，每人都要檢查護照機票才能放行，有股風聲鶴唳之感。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 目前防毒用品在香港各地皆缺貨，不少「螞蟻」紛紛透過聯繫來台裝貨。。

隱秘群組聯繫

為何要不遠千里來台灣一趟，除了台灣的貨源尚且充足外，在台灣收購東西是令人安心的。Y小姐說：「過去香港都是用淘寶、蝦皮購物什麼的，會留下電子紀錄」，在台灣的香港人透過串連，在社群網路中建立起哪些是「可帶貨」的管道與店面，讓來台帶貨的螞蟻可以快速找到店面。

L先生自稱，在7月1日香港年輕人衝立法會的那夜他被感動到，這次的香港幾乎是全城團結替自己的民主自由而抗爭。但在前線的年輕小伙子，幾乎都是一個防毒面具用壞了還在用，甚至只能被迫吸毒氣，讓他替香港的下一代安危感到很傷心。

在7月21日的元朗衝擊事件後，L先生體會到前線的防護裝備已明顯不足，「我都好想衝到前面，小朋友能有什麼錢（買）？他們還被說有金主支援？哪有什麼金主？」。至此，L先生開始在網路上搜刮防毒產品，擔任「螞蟻」幫忙把裝備送到前線。

就如同香港電影《無間道》中，當碰到「內鬼」後整筆交易必須即刻中止。在「螞蟻」的交易中，一但有「內鬼」滲透，整個會被「抄走」，因此L先生的群組都極為隱密。

L先生說：「我的團隊同伴僅約5、6人，都是很信任的，他們也有加入各自相信的隊伍。我們不是個組織，就是一群自發的同路人，兄弟登山，各有各做」。他表示用自己為數不多的財力，盡可能去幫助前線的香港年輕人，最終決定跟Y小姐來台。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption L先生稱，這些用具絶對不是鼓勵攻擊，而是給抗爭的人有最低限度的防禦。

「絶非側面鼓勵攻擊」

然而，在前線不斷給予抗爭年輕人新的各項防毒裝備，也讓更多香港年輕人持續義無反顧地往前衝。面對BBC中文質疑，這樣是否「側面鼓勵」攻擊時，L先生解釋說，這些東西不是「衝擊用」，都只是「用於防禦」。

L先生補充，如果是蓄意衝擊警方，他們就不會只穿防毒裝備了，「小朋友們都不希望衝擊，他們也不想主動衝擊什麼。如果兩邊主動攻擊，幾百個警察斗幾千市民，肯定兩方都是傷亡慘重」。

但他也坦承，最痛心的是在給他們凖備物資時，他常會覺得很掙扎：「我都想過如果我給他們這些，那不就是硬推年輕人上前線？但又反過來想，不給他們，他們就不會出去嗎？搞不好他們被警察打得更慘」，說到這他略為哽咽，嘆了一聲。

Y小姐這時補了一句，也許她的體力沒辦法上到最前線，但希望可以在後方補給些什麼：「我來這裏也是一直看香港訊息，也蠻擔心他們（年輕人）怎樣的，因為局勢每天都在變」。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 濟南教會持續在台灣各地募集防禦物資，圖為堆積如山的安全帽。

台灣成為中繼站

而在這次的「反送中」運動中，台灣也意外成為幫助香港補給各項防毒裝備的中繼站。濟南教會的黃春生牧師跟BBC中文說，至今台灣在中南部都有很多的化工廠，持續大量生產這些防毒裝備與面罩。

就在中國大陸與香港本地斷貨後，台灣成為補貨第一選擇，「很多工廠甚至直接詢問教會可否送過來，還有台灣空運公司協助運到香港，他們都不收任何費用」，黃牧師激動描述台灣公司的熱心幫忙。

如同過去在動亂或戰爭時，教會或寺廟往往成為中繼補給點，有時甚至變成臨時醫務所。黃春生牧師說：「台灣在太陽花學運時，教會也是24小時燈火通明，給抗議者休息、禱告」，在這次「反送中」抗議時，也成為各式防毒用具的供貨站。

L先生說，來台當「螞蟻」，讓他意外看到台灣人這麼熱心，很感動。Y小姐不好意思地說：「我們比較有心機，一開始還怕有人在『當鬼』，所以都很小心」，她形容現在的香港社會信任度很緊張，好似共產黨社會你怕我我怕你，人民斗人民般地猜忌。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 再裝完貨後，教會志工放進一張字條，上頭寫著「香港加油」。

這趟來台搬貨，L先生持續希望幫香港的自由多一點忙：「我希望我死的那天，不要讓這天有後悔，無論這次抗爭輸還是贏，都不要後悔，我不願放棄我的香港家園」。Y小姐說，曾一度傷心絶望想移民，但現在她不想走了，」Proud to be Hong Konger「，她說完英文後，稱現在的香港前所未有團結。

教會的人與BBC中文記者始終不知道這兩位香港人的名字，一位教會志工對兩位香港人說：」為了安全，我們就不要知道你們的名字，但回到香港後記得跟我們報平安「。訪問結束，夜幕低垂，兩位港人拉著行李離開教會，慢慢消失在黑夜中，繼續替他們的香港自由民主盡微薄之力。