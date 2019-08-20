圖片版權 LAM CHEUK TING Image caption 警方稱涉事兩名警員已經被捕。

香港民主黨周二（20日）在記者會上展示片段，顯示有穿著制服的警員在醫院虐打和凌辱一名被捕男子。

香港警方其後證實，已經拘捕兩名警員，涉嫌襲擊致傷罪。警方強調高度關注事件，認為事態嚴重，重申不會姑息警隊暴力行為。

香港民主黨表示，事主是62歲的上水市民鐘先生，他在6月25日晚因醉酒與人爭執，其後被指涉嫌襲警被捕，並被送去北區醫院獨立病房。

民主黨表示，視頻是依《個人資料（私隱）條例》從醫院管理局獲得，鐘先生遭受兩次分別歷時7分鐘及6分鐘的「私刑」，形容這種做法猶如「十大酷刑」，「情節極之嚴重」，並轉述事主及家人的話，指當時的警員說「黑警就是這樣做事」，警告事主，「我會搞你老婆和你家人」。

視頻顯示拍攝日期為6月26日凌晨2時許，事主四肢被綁在病牀上，兩名身穿警察制服的人進入病房，用電筒直照事主眼睛，多次拍打他臉部，拗其手腕，攻擊其腹部及下體。在場另一疑似便裝警員並沒有阻止。事主看來曾掙扎和想呼叫，但被疑似警員掩蓋事主口鼻。

民主黨立法會議員林卓廷表示，「有關行為令人震驚及髮指，為警隊的敗類，涉嫌酷刑罪，罪行極之嚴重，可被判終身監禁」，而在場疑似便衣警員沒有制止，也涉嫌公職人員行為失當罪，要求警務處處長盡快把警員停職和展開刑事調查。

早前，多名被捕的「反送中」示威者及相關律師曾公開指控警方對待示威者不合規。 但香港警方當時回應稱，充分保障被捕人士的權利，被捕人士亦可隨時投訴。

林卓廷指，近月警民關係極為緊張，此次事件令人擔心警員向被捕人士施虐「非單一事件」，而「警察針對被捕示威者的暴力更不敢想像」，要求警隊關注執勤人員的精神狀態和心理健康，防止濫權施虐惡行再現。

鐘先生的家屬在民主黨的記者會上說，他的父親曾受警方恐嚇，當時的警員稱「會搞你老婆和家人」，令家人飽受精神壓力，而且警方會帶手套進行「私刑」，「看似手法純熟，早有預謀」。他稱事後，其父身體多處有瘀傷，下體感到痛楚，右手無名指指筋斷裂，需戴上固定器。

圖片版權 LAM CHEUK TING Image caption 事主家屬稱求助無門。

「看過片段很多次，我覺得我們投訴無門，除了害怕，沒有事情可以做，」事主一名兒子說。他在記者會上原本戴著口罩，但後來表示自己沒做錯事就摘下來了。

他們希望追究涉事警員，並曾經試過向投訴警察課投訴，但未有任何回復。

林卓廷說，現時投訴警察課是「自己人查自己人」，絶大部分個案都無法成功投訴，例如， 如果投訴人無法辨認涉案警員身份，警察投訴課可以拒絶受理。他認為，現在必須改革投訴警察的制度。

民主黨公開片段後，有關片段在香港社交媒體廣泛傳播，引發網民聲討警方做法。

北區醫院發言人表示，該名男病人6月25日由警員押送下到急症室求醫，由於病人當時情緒不穩及表現激動，並影響到急症室其他病人，醫護人員轉送病人到「紊亂病人休息室」接受治療及觀察，期間繼續由警員看守。

發言人稱，醫護人員定時到休息室監察其狀況，並無發現異常情況，病人在醫院期間，並無向醫護人員及院方提出任何投訴，6月27日，院方接獲議員查詢，並在7月4日接獲議員陪同該病人申請閉路電視影像複本，並按規定在8月12日向申請人提供有關資料。

警察公共關係科總警司謝振中在周二（８月２０日）的警方記者會上表示，高度關注案件。 他承認，6月底曾收到事主兒子投訴，但之後一直未能聯絡兩人，直至今日見到有關片段，認為事態非常嚴重，將案件交由新界南總區重案組，按刑事方向跟進。 他重申警方不會姑息所有暴力行為，尤其涉及警務人員知法犯法，對今次個別案件不會縱容，一定會依法辦事，絶不偏私。