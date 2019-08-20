圖片版權 Reuters Image caption 菲律賓總統杜特爾特上台後開始低調處理同中國的南海爭端。

在南海局勢持續緊張的時候，菲律賓國防部長同北京發生間諜口水戰。

菲律賓國防部長德爾芬•洛倫扎納呼籲把靠近菲律賓兵營的網絡賭場遷離，因為有人擔心北京會利用那裏從事間諜活動。

但在馬尼拉的中國大使趙鑒華說，菲律賓在中國的勞工也可能成為間諜。

洛倫扎納對此作出否認。據《南華早報》報道，菲律賓國防部長說，「我很長時間都沒有聽到過如此荒謬的說法了。」

他說，在中國的兵營附近並沒有菲律賓博彩運營商。在菲律賓的博彩運營商僱用的華裔員工超過138,000，這些博彩業務主要針對中國市場。

最近菲律賓國防部長對記者說，按照2016年海牙國際總裁法庭的裁決，中國同菲律賓在黃岩島附近發生對峙是侵犯菲律賓主權的行為。

博彩業引起的爭議

圖片版權 Xinhua Image caption 菲律賓國防部長說有人擔心北京會利用在菲律賓的博彩中心從事間諜活動，中國駐菲律賓大使趙鑒華（左）說，菲律賓在中國的勞工也可能做間諜。

在中國大陸賭博不合法，不過中國政府並沒有把國家經營的兩種博彩歸入賭博。

但是中國一直呼籲相關國家打擊在線賭博。最近中國在菲律賓的大使館批評菲律賓的實體賭場和線上博彩公司導致中國大量資金向境外流出，涉及跨境洗錢等犯罪。另外網絡博彩引誘中國公民參與非法賭博，導致中國社會的犯罪和社會問題增多。

在中國的呼籲下，東南亞國家已經開始取締網絡博彩行業。菲律賓娛樂博彩公司周一（8月19日）宣佈要停止向離岸博彩運營商發放新許可。柬埔寨已經開始全面整頓博彩行業，取締沒有經營許可的賭場，停止發放網絡賭博許可。

在香港，博彩業為非法，只有香港政府准許香港賽馬會在周三和周日賽馬期間搞賽馬博彩，六合彩和海外足球博彩。

但中國治下的另外一個行政特區澳門卻是世界最大的賭博中心。1850年代葡萄牙殖民政府在那裏將賭博合法化，這個傳統一直延續至今。澳門72%的訪客來自中國大陸。

美國支持菲律賓

據《每日快報》報道，菲律賓人口的1.3%為華裔。在香港的菲律賓公民多達14萬，另外還有12萬菲律賓人在中國大陸。

目前菲律賓和北京在南海的主權爭執一直在進行，中國按照所謂「九段線」對南海的主權立場同菲律賓聲稱擁有黃岩島和南沙群島的主權相衝突。

雖然2016年海牙國際仲裁法庭作出有利於菲律賓的裁決，但是中國不接受海牙仲裁法庭的裁決。菲律賓總統杜特爾特上台後開始低調處理同中國的南海爭端。

杜特爾特曾經表示，面對中國武力，菲律賓不可能做任何事情，不能操之過急。他還說，如果菲律賓採取行動從南海有爭議地區驅逐中國軍隊，菲律賓會被摧毀。

今年早些時候，美國務卿蓬佩奧曾許諾在菲律賓同中國在南海對峙時會得到美國的支持，以及重申美國根據《美菲共同防禦條約》對菲律賓的防務義務。對此，杜特爾特在7月發表評論，表達了菲律賓不會被人當槍使的意思。

杜特爾特說：「如果美國真想把中國趕走，那我辦不到，我會尋求美國的幫助。我希望美國的整個第七艦隊都在那裏（南海）。但是美國要開第一槍，我很願意跟著幹」。

8月16日，美國空軍參謀長大衛·戈德費因在訪問馬尼拉期間也重申在發生軍事進攻時美國對菲律賓的防務義務。他說，美國不會放鬆在需要的地方進行海空部署的意願和能力，今後也不會有絲毫放鬆。