圖片版權 Facebook Image caption 鄭文傑曾先後在台灣與英國求學。

英國駐香港總領事館蘇格蘭國際發展局（SDI）僱員鄭文傑（Simon Cheng）至今仍然下落不明，家屬稱從未接獲中國警方之拘留通知。

鄭文傑家屬星期三（8月21日）凌晨在Facebook開設專門頁面，併發佈聲明，確認他在8月8日晚從廣東深圳搭乘高鐵返回香港，並透過微信通知其台灣籍女友正在過關，之後失去聯繫。

聲明稱，家屬向香港入境處求助後，獲告知鄭文傑遭中國大陸警方行政拘留，然而家屬從未接獲任何正式拘留通知，律師也無法會見當事人。

英國外交部與蘇格蘭地方政府均對鄭文傑之處境表示擔憂，中國外交部發言人耿爽稱「不了解情況」。BBC國際事務記者娜奧米·格里姆利（Naomi Grimley）指出，外界無可避免在揣測鄭文傑是否因為其職業而遭刁難。

鄭文傑家屬證實其失蹤前從深圳搭乘高鐵返回香港，並正通過出入境關卡，意味著其過境與被拘捕地點為實施「一地兩檢」之港鐵香港西九龍高鐵站。該車站位處香港境內，但派駐深圳邊防與廣州鐵路公安人員執行中國大陸入出境管制與口岸區警務管理。

自香港反對《逃犯條例》抗議於6月爆發以來，不少旅客反映大陸邊防人員在深港邊界密集檢查通關旅客之隨身行李，並要求翻看手機內有否任何與香港示威相關之信息、照片與視頻。

這起事件曝光前，中國駐英國大使劉曉明星期五（16日）再次聲稱，香港抗議涉及「外部勢力介入與煽風點火」，要求這些勢力「立即停止縱容暴力犯罪，不要誤判形勢」。

圖片版權 AFP Image caption 香港西九龍高鐵站實施「一地兩檢」事前引起莫大爭議。

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在中國大陸，行政拘留乃根據《治安管理處罰法》實施之監禁處罰，由公安機關（警察）直接裁定，無須經過法庭審判，其刑期最長不超過20天。該法規定：「決定給予行政拘留處罰的，應當及時通知被處罰人的家屬。」

《治安管理處罰法》所規範之行為廣泛，其中，第55條規定：「煽動、策劃非法集會、遊行、示威，不聽勸阻的，處10日以上15日以下拘留。」

香港入境處稍早前向BBC中文確認，已透過香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處跟進鄭文傑失蹤事件。香港警方也向BBC中文確認，警方正按「失蹤人口」方向立案調查鄭文傑下落。

英國報聯社（PA）報道，鄭文傑雖然為SDI工作，但其直接僱主應為英國駐香港總領事館。不過蘇格蘭地方政府星期二（20日）表示，愛丁堡當局正與英國外交部協調，向中方尋求有關鄭文傑的進一步信息。