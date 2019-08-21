Image caption 盧卡·艾維茲克（Luka Ivezic）

香港抗議的戰場似乎轉移到全球社交媒體。推特（Twitter）及臉書在這幾天關閉大量賬號，並宣稱後者被中國政府購買用來於介入香港示威，目的是散播假消息。但倫敦大學國王學院研究生盧卡·艾維茲克（Luka Ivezic）告訴BBC，他的賬號與香港抗議示威無關，卻被推特關閉，這會影響他的信譽以及將來的求職。

推特周一（8月19日）宣佈關閉936個賬戶，並稱這些賬戶屬於中國官方支持。「這些賬號明確企圖在香港煽動政治矛盾，包括削弱香港示威運動。」推特表示，撤下的賬戶是「在香港抗議示威運動中最活躍的賬戶。」

但這事件也發生在倫敦大學國王學院（King's College）24歲學生艾維茲克身上。他的推特賬戶 @TechPoliticist 已經被關閉，並且出現在推特認為由中國政府經營的帳號名單上。艾維茲克出生在克羅地亞（Croatia），他說他從未去過中國，最近完成了碩士論文 《假信息以及人工智能如何成為中國或俄羅斯誤導眾人之工具》。

圖片版權 China News Service Screengrab Image caption 中國通過政府採購項目購買推特帳戶。

「諷刺的是，這事竟然發生在我身上，」艾維茲克告訴BBC。

根據推特周一發佈的公告，艾維茲克有4條討論人工智能、比特幣等其他有關科技議題的推文被推特標記。艾維茲克說這些推文是他本人髮佈的。推特回應BBC稱，團隊進一步調查後確認艾維茲克先生的賬戶與關閉行動涉及的虛假信息網絡有關。

「這完全沒有道理。」艾維茲克的父親馬林·艾維茲克（Marin Ivezic）告訴BBC，他兒子的賬戶在5月份曾被暫時關閉，而這是在香港抗議活動升級之前。

馬林·艾維茲克是全球知名的普華永道公司的諮詢業務合伙人，專業領域是網絡安全。BBC報道發表後，推特聯繫上BBC，表示它們會從黑名單上刪除艾維茲克的賬戶名稱，以保護其隱私。但該公司堅稱艾維茲克的賬戶確實與中國勢力有關。

可能損傷職業生涯

推特稱已對這936個賬戶進行深入調查，並補充說：「我們有可靠的證據表明，這是一個有政府支持的行動。」但艾維茲克的賬號並不完全符合推特的說法。因為事實上他的賬戶發佈了中國不願在推特出現的消息——例如關於西方國家與華為合作將帶來的安全影響。

艾維茲克父子還共同撰寫了一個關注科技及影響的博客，名為「領導力的未來」。該博客的推特賬戶 @LeadershipAI 也被暫時關閉，但未被列入這次的黑名單。馬林告訴BBC，他擔心兒子的職業生涯因為此事受到影響。「他目前正在參加網絡和隱私等方面職位的面試，」馬林說。

「我兒子未來的潛在僱主都會對他進行廣泛的背景調查。即使能提供可靠的解釋，但有些公司可能會認為推特的聲明中某部分還是事實，因而將不會冒著潛在風險僱用他。」馬林補充。

到底發生了什麼

最可能的解釋是馬林去年12月決定試圖增加他與兒子賬戶的粉絲數。

「我曾僱用一個兼職的社交網絡專家開展賬號開啟初期的工作，」馬林說，「我懷疑他當時可能買了一些推特粉絲，或推特機器人（bots），因此導致賬號今天被關閉。」

圖片版權 Facebook Image caption 臉書公開的虛假賬號宣傳的內容，其中一個賬號名為「港人討論區」。

購買粉絲違反了推特的使用條款。

推特反對購買粉絲，因為它不僅扭曲了個人的影響力，而且提供這種服務的影子代理商（shadow agencies）買來的賬號通常會使你的賬戶面臨風險。因為這些買來的粉絲通常是由龐大的網絡機器人和垃圾郵件帳戶組成。

這些粉絲網絡還會被出售用於其他用途。有可能出現的情況是，協助艾維茲克推特賬號進行擴張的這些粉絲網絡，後來被中國官方購買，並用來作政治宣傳。

推特方面拒絶確認這一可能原因，同時表示不對艾茲維克的賬戶被列入黑名單的具體原因進行評論。但是，從推特搜集到的推文清單中可看到，艾茲維克的賬戶從未發送或轉發過任何與香港抗議有關的訊息。

被誤傷

艾維茲克父子表示，他們對在推特上購買粉絲的企圖感到後悔，推特如果因此關閉帳號是可以理解的。但是，他們認為僅憑這一點不能證明艾茲維克的賬戶被中國政府利用，去傳播有害的假消息。

這一事件也引起了澳大利亞國際網絡政策中心艾麗斯·托馬斯（Elise Thomas）女士的注意。該中心是研究全球各地假信息的智庫。「從推特發佈的清單來看，推特做的不是特別凖確。這樣說好了，就像小麥中混有很多糠，被關閉的一些賬號其實與香港抗議沒什麼關係。」托馬斯說。

托馬斯的假設是，在香港示威活動升級時，中國政府試圖通過購買推特賬戶的方式在互聯網上製造恐慌訊息。不幸的是，艾維茲克的賬號可能屬於中國購買的網絡——即使這個賬號實際上從未用於此目的。