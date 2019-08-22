香港抗議持續 盤點中國採取的五大應對辦法

圖片版權 Getty Images Image caption 因「遣返條例」而起的「反送中」抗議，在經歷兩個多月後，抗議者向當局提出了涉及普選的「五大訴求」。

自今年6月初開始大規模爆發的香港「反送中」示威抗議，眼下似乎稍有緩和的跡象。

香港特首林政月娥周一（8月20日）表示，將展開工作「構建對話平台」，希望能與市民對話，並希望8月18日的香港市民在港島維多利亞公園和平集會是「恢復平靜、遠離暴力的開始」。

的確，8月18日的香港維園大規模集會，並沒有像之前有人預計的那樣，再次發生警民之間的暴力衝突，也是近12周以來香港難得的一個雖有示威卻沒有大規模衝突的平靜周末。

這樣的平靜，無疑是中國政府所願意看到的。臨近10月1日——中國國慶70週年大慶的日子，在全國上下維持穩定、祥和、團結的氣氛對北京當局至關重要。

從7月29日中國國務院港澳辦公室首次舉行記者招待會，公開就香港抗議示威表態至今，中國展開了至少五個方面的行動，希望重新掌控香港局面：

1、輿論宣傳

圖片版權 Reuters Image caption 8月18日，香港民眾冒雨在港島中心維多利亞公園集會，要求政府回應「五大訴求」。

香港示威抗議之初，中國媒體對香港百萬人上街遊行的消息可謂「鴉雀無聲」。此後，中國官方宣傳渠道發起攻勢「佔領輿論陣地」，各個媒體開始密集報道香港抗議示威中的「暴力」，著重刻畫抗議者「受外國資助暴力亂港」的形像。

在海外， 中國官方媒體開始「翻牆」，通過臉書、推特等西方民眾廣為使用的社交媒體平台發聲。8月19日，推特（Twitter）及臉書（Facebook）宣佈，封鎖其平台上的大量賬號，認為這些賬號散播關於香港示威的假信息，且背後由中國官方主導。

對此，中國外交部發言人耿爽回應說，中國媒體利用海外社交媒體與當地民眾進行溝通，對外介紹中國的政策，講述中國故事，是情理當中的事，「不知道為什麼某些公司或者某些人對此反應如此強烈，我不知道是不是戳中了他們的某些短處？」

圖片版權 CAAC Image caption 香港國泰航空被中國民航局批評在多起事件中暴露出安全風險及隱患，要求國泰嚴加管理員工，同時嚴格審查國泰飛行人員進入內地。

中國駐外官員也在當地媒體刊登文章或者接受採訪，對香港的示威抗議行動提出批評，對海外中國留學生支持香港政府的行動予以讚賞和支持。

2、經濟手段

憑借如今位居世界第二的雄厚經濟實力，中國也通過經濟、商業手段切斷香港內外對抗議示威人士的支持。

雖然中國指責美國是香港抗議的「幕後黑手」，但美國總統特朗普在與中國展開的貿易戰中，並沒有公開表示對香港抗議者的支持，或像外界期待的那樣把香港視為他與中國貿易談判的有力籌碼。

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而在香港內部，受本次示威浪潮衝擊最為明顯的是香港航空公司——國泰航空。中國方面指責國泰員工參與暴力衝擊，「被控暴動罪卻未被停止飛行，以及洩露航班旅客（香港警察）信息」之後，中國民航局向國泰航空發出「重大航空安全風險警示」，國泰航空的股價大跌，行政總裁兼常務董事何杲（Rupert Hogg) 辭職。

這無疑給香港很多與大陸關係密切的商業公司一個明顯的警示：支持抗議者還是支持特區政府，是一個「大是大非」的原則問題，不容態度含糊，必須選邊站隊。

此後，香港地產商、銀行、會計師行等紛紛在報紙上刊登廣告，譴責暴力、呼籲理性對話，恢復香港社會的平穩；香港商界重頭人物們也都表態，對特首林鄭月娥和香港警隊平亂表示支持，呼籲「止暴制亂」。

圖片版權 Reuters Image caption 8月17日，香港多位房地產界大亨出席親北京政黨民建聯所辦集會，表示反對暴力。主辦方聲稱有47.6萬人參加。

3、軍警威懾

除了通過經濟、商業手段讓香港各界看到挑戰中國立場的嚴重後果，駐港解放軍以及中國警察部隊也加大了自身的宣傳力度，傳遞威懾力。

中國駐港解放軍在8月1日建軍節之前發佈《不忘初心守護香江》的宣傳短片，內容出現防暴演練的畫面。一時間，駐港部隊可能介入香港事務的擔憂四起。

另一方面，中國武警在與香港僅一河之隔的深圳練武演習。儘管中國方面表示，這是年度演習和凖備國慶安保的例行訓練，然而8月19日黨媒《人民日報》公開發表深圳武警演習的視頻，被外界視為武力鎮壓仍然可能是中國處理香港抗議的一個選項。

4、挺中游行

在「反送中」抗議示威持續的同時，香港內外出現不少支持中國和香港政府的示威遊行。

在香港，支持政府和警察的「撐警」集會已經多次舉行，參與者包括香港多名演藝界人士。8月17日，香港很多房地產界大亨出席親北京政黨民建聯舉辦的集會，表示反對暴力。主辦方聲稱有47.6萬人參加。

在香港以外，澳大利亞昆士蘭大學中國留學生與支持香港抗議行動的學生發生口角和對抗之後，中國駐澳大利亞大使館對中國留學生「自發的愛國行為」表示肯定。

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在德國柏林、科隆、漢堡、英國倫敦、曼徹斯特、愛丁堡、以及加拿大溫哥華、多倫多等城市，中國留學生和華人組織了聲援香港政府和警察的遊行，與支持香港抗議者的遊行示威發生對峙。

5、中國法律

香港自6月上旬至今持續了兩個多月的抗議活動，始於對《逃犯條例》修訂案的反對。面對香港大規模的抗議示威，香港立法會遭衝擊的嚴峻局面，特首林鄭月娥7月9日表態，條例「壽終正寢」。

抗議者隨後提出了「五大訴求」，即正式撤回條例、撤銷以暴動定性示威、撤銷對被捕抗議者的起訴、成立獨立調查委員會徹查香港警方處理抗議活動的方式以及落實普選。

面對抗議者的五大訴求，中國方面的態度自始自終並沒有任何鬆動：林鄭月娥至今沒有表態要正式撤回條例，中國官方也一直態度明確支持香港警察的工作。

8月21日，全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉的講話，實際上排除了重啟香港政制改革，實現香港特首及立法會普選的可能性。

臧鐵偉說，「近期以來香港一些違法犯罪暴力分子公然抨擊打砸立法機構，暴力襲警，肆意毆打無辜群眾，這些行為在任何法治國家都是嚴重的犯罪，都將受到依法的懲治。」

而在普選問題上，臧鐵偉說， 「8·31」決定是全國人大常委會通過的具有法律效力的決定。香港事務的處理必須在憲法、香港基本法和相關法律規定的框架內，在法治的軌道上予以解決。

北京表態

所謂「8·31」決定，指2014年8月31日，中國全國人大常委會通過香港行政長官普選和2016年立法會產生辦法的決定。

中國人大官員的這番講話，與此前中國政府官員對「五大訴求」的回應保持一致。

早在8月7日，中國國務院港澳辦和中央政府駐港聯絡辦在深圳舉辦香港局勢座談會上，中聯辦主任張曉明就明確傳達了「中央精神」：挺特首、挺警隊是穩定香港局勢的關鍵。「香港局勢要出現轉機，不能靠向反對派妥協退讓，也不要指望中央會在原則問題上讓步。」

張曉明警告說，如果香港局勢進一步惡化，出現香港特區政府不能控制的動亂，中央絶不會坐視不管。按照基本法規定，中央有足夠多的辦法、足夠強大的力量迅速平息可能出現的各種動亂。

另外值得一提的是，在香港抗議持續期間，中國出台了打造深圳成為「中國特色社會主義先行示範區」的新政策。

有評論人士認為，這是中國政府從經濟層面化解香港目前政治問題的步驟。不過，這一步驟尚需時日才能得以落實，而香港不斷的抗議卻是北京當局一個迫在眉睫的難題。