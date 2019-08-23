從《逃犯條例》到五大訴求：香港示威最新全景圖

包圍警察總部 圖片版權 BBC 數以千計香港示威者先後圍堵數座特區政府主要大樓，包括警察總部，要求特首林鄭月娥正式撒回《逃犯條例》的修訂，並追究警民衝突期間警員涉嫌濫用暴力與職權行為。他們向大樓投擲雞蛋，又在外牆上寫上不滿警察的字句。 香港修法抗爭變陣 政府大樓接連被圍堵

G20集會 圖片版權 Reuters 民間人權陣線在中環舉行集會，再次表達反對《逃犯條例》修訂的立場，又爭取二十國集團（G20）峰會期間外國領袖對香港問題的關注。警方表示最高峰時約1萬人參加集會。 香港萬人集會促請G20國家向習近平施壓

建制派舉行集會 圖片版權 Xinhua 親北京的香港建制派舉行支持員警集會，批評反《逃犯條例》修訂示威者的暴力行為，也認為示威者應該給香港政府一個下台階。大會宣稱約16.5萬人參加，警方就指參加人數約5.3萬人。 香港警察支持者的詰問：為何反逃犯條例示威者要搞亂香港？

佔領立法會、提出「五大訴求」 圖片版權 AFP 7月1日香港主權移交22週年當天，示威者包圍立法會大樓十多個小時後，晚上闖入立法會大樓破壞，把大樓外的中國國旗除下，塗污會議廳內的香港區徽，展示港英旗幟。示威者又提出五大要求：正式撤回《逃犯條例》的修訂、無條件釋放被拘捕的示威者、成立獨立委員會調查警民衝突、取消以「暴動」定性6月12日的警民衝突，以及盡快普選立法會和行政長官（即「雙普選」）。 警方在午夜前預告將會清場，示威者主動撤退。 示威者破壞立法會背後的考量

示威走入遊客區 圖片版權 AFP 香港民間組織兩天內先後在屯門和尖沙嘴舉行遊行。其中在尖沙嘴，遊行人士向旅客派發宣傳單張，向他們表達自己的理念。遊行結束後，部份示威者佔據區內主要道路，警方在清場期間與示威者爆發衝突。 香港逃犯條例抗議：大陸人的羨慕、悲哀與質疑

特首宣佈修例「壽終正寢」 圖片版權 Reuters 林鄭月娥同時以英語宣佈《逃犯條例》修訂「已經死亡」（the bill is dead），但泛民主派批評她仍然拒絕撤回修例建議，沒有回應示威者的訴求。一些建制派議員也罕有批評林鄭月娥，說她的意思已經是《逃犯條例》修訂不會繼續推進，明言「撤回」其實沒有關係。 香港特首提「壽終正寢」論但爭議猶在

警民衝突升級 圖片版權 Reuters 香港民間組織再次連續兩天舉行遊行。在沙田的遊行入夜後演變成警民衝突，警員封閉區內的主要鐵路站後在一個商場進行搜捕，被指把一些無辜市民牽涉在內，引起爭議。 香港警察應對方式被質疑：衝突暴力升級引各界憂慮

建制派團體再次舉行集會 圖片版權 AFP 香港建制派發動名為「守護香港」的集會，中國全國人大常委譚耀宗、前立法會主席曾鈺成等多名親中人物出席，讉責示威者使用武力，支持警察執法。集會主辦方稱31.6萬人參加集會，警方指高峰期約有10.3萬人。 「撐警大會」前夕 香港警方查獲大批爆炸物

元朗「白衣人」襲擊事件 圖片版權 Reuters 香港連續第三個週末有團體舉行遊行，示威者到中國中央政府駐香港辦公室大樓外，向大樓懸掛的中國國徽潑墨，又塗污大樓圍牆。 同一天晚上，一些身穿白衣、手持木棍或藤條的人在元朗一個車站襲擊途人，造成多人受傷。外界批評警方遲遲沒有到場控制場面，被指縱容襲擊事件發生。建制派立法會議員何君堯事後被發現當晚在襲擊現場附近與一些懷疑襲擊者握手，被指與事件有關，何君堯否認指控，指自己當時只是剛好經過。 香港元朗白衣人暴襲記者平民引眾怒，警方否認縱容勾結「黑社會」

警察反對下的元朗遊行 圖片版權 Getty 示威者把遊行的地點改到元朗，回應7月21日的襲擊事件。香港警方雖然表明反對遊行，仍然有大量市民為了繞過禁令，聲稱要到當地「逛街」，而不是遊行。警方傍晚清場時與示威者發生衝突，多次施放催淚彈驅散。 香港元朗示威：抗議者與警方衝突再起，遊行申請人被拘，24傷

中國國務院港澳辦召開記者會 圖片版權 Xinhua 發言人楊光表示北京政府堅決支持林鄭月娥及香港特區政府，堅決支持香港警方，又指一個多月來香港的「遊行示威和暴力衝擊活動」對香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形象造成「嚴重影響」。楊光希望香港社會各界人士旗幟鮮明地反對和抵制暴力。 中國港澳辦首次就香港抗議開記者會，滅火還是定心丸？

示威者再發動「不合作運動」 圖片版權 Getty 香港反對《逃犯條例》修訂的後續示威浪潮持續，更有市民在網上組織發起「不合作運動」，在多個地鐵車站阻礙車門關閉，令列車無法開出。外界對運動反應兩極，反對者批評行動影響普通市民，會造成反效果；支持一方認為政府必須積極回應示威者的要求，才能平息風波。 香港抗議：「不合作運動」在爭議中進行

被捕示威者首次提訊 圖片版權 AFP 這天提訊處理了被控暴動罪44人的保釋申請，他們全都在7月28日的警民衝突期間被捕。暴動罪按香港法例的規定最高可判囚10年。 香港抗議：上環衝突後44人被控「暴動罪」

建制派再舉行集會支持警察執法 圖片版權 Reuters 建制派團體以「希望明天」為題舉行集會，支持香港警察嚴正執法應對示威浪潮。集會稱約9萬人出席，警方就指高峰時集會人數約2.6萬，是數次建制派集會中人數最少的一次。 香港示威浪潮中的撐警派：「警察執法沒問題」

反修例團體發動罷工 圖片版權 BBC 示威者週一發起罷工、罷課、罷市的「三罷」行動，並在金鐘、旺角、黃大仙等7個地區發起集會。約三分一的航空交通控制員也響應罷工，集體請病假，令多班來往香港的航班取消或延誤。集會後不久示威者與警員在多處發生衝突。林鄭月娥批評，示威者用暴力表達訴求會把香港推上一條「不歸路」。 香港示威「遍地開花」 罷工、集會後警民衝突再現

警民衝突暴力再升級 圖片版權 AFP 香港多區爆發警民衝突，示威者向尖沙嘴警署投擲燃燒物品，警察發射催淚彈驅散示威者，衝突期間一名女子懷疑被警察發射的布袋彈擊中眼睛。另外，警察在葵芳區一個鐵路車站發射催淚彈，被指違反「不可在室內使用催淚彈」的守則；又有警員在太古車站短距離發射胡椒球彈，被指濫用暴力。一些警察被發現喬裝成示威者混入人群，警方解釋那是為了拘捕示威中的暴力份子。 香港示威：防暴警察地鐵站內向示威者開槍、發射催淚彈

示威者癱瘓機場 圖片版權 Reuters 示威者發起在香港國際機場的客運大樓內靜坐，部份人阻止旅客乘坐飛機離開，令大量航班取消或延誤。一名中國官方《環球時報》記者付國豪雙手被示威者綁到行李車，中國大陸媒體大量報道相關訊息，引起輿論激烈反應，批評香港示威者的行為，又形容付國豪是「英雄」。 機場以法庭命令應對集會 示威者向旅客道歉

李嘉誠登報談示威引揣測 圖片版權 BBC 多間大型香港公司和地產發展商先後在當地報章刊登廣告，讉責示威者的暴力。但退休商人李嘉誠的廣告寫著「黃台之瓜、何堪再摘」，被解讀為要求林鄭不要再傷害示威的年青人。他2016年也曾經說過這句話，但當時意思是勸戒香港人對政府不滿，也應從香港大局利益出發，不要傷害香港。 李嘉誠登報談香港局勢：「黃台之瓜」論引起多方解讀

建制派第四次集會 圖片版權 EPA 建制派這次集會在添馬公園舉行，提出「七大訴求」，包括停暴力、勿擾民、止破壞等。集會原定一個半小時，但不足一個小時就結束。添馬公園面積相等約兩個多標準足球場，大會聲稱有47.6萬人出席，警方就指集會人數約10.8萬。 光復紅土對添馬公園：香港「反送中」遊行與親政府示威分庭抗禮