台灣大選：美通過對台軍售 韓國瑜被指「打美國牌」

圖片版權 LOCPG HK Image caption 韓國瑜拜會香港中聯辦主任引發爭議，韓國瑜是首位進入中聯辦大樓的台灣地方首長。

美國國務院8月21日正式批准向台灣出售包括66架新型F-16戰機的重大軍售方案，價值80億美元，是近年來美台最高金額的軍售案。根據台灣官媒中央社報導，台灣國防部表示，此筆軍購可望一個月後正式生效，並希望於2026年全數交機。在距離台灣明年初的總統大選不到半年的背景下，美國通過此筆軍售案的舉動，在台灣政壇引起不小反應。

台灣總統蔡英文立即向美表示感激，被外界認為親中的國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的選舉策略，開始向美親近，打「美國牌」，引起外界關注和議論。

此外，針對軍售案通過，中國國台辦發言人馬曉光星期四（8月22日）發佈新聞稿譴責美國，「野蠻干預中國內政，肆意違反中美三個聯合公報規定。」並批評民進黨政府「罔顧台灣同胞福社利益、身家性命，賣身投靠，寡廉鮮恥，執意要將2300萬台灣民眾帶上絶路，必將遭到歷史的懲罰。」

美國國防安全合作署則在公報中解釋，此軍售符合美國國家、經濟與安全利益，並有助於台灣維持國防安全。

韓國瑜打「美國牌」？

在8月19日美國總統特朗普正式宣佈將F16軍售案送交國務院時，韓國瑜立即以中英文發表聲明，對美表示感激，並稱自己若當選總統「將會繼續強化台美國防與安全關係，善盡和平捍衛者的角色。」星期三，韓國瑜再次前往台北美國商會（American Chamber of Commerce in Taipei）演講，強調美國是台灣最重要的貿易伙伴。

韓國瑜指「美國在台協會」（AIT）已正式提出邀請，希望他9月或10月訪美。美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）近日表態，歡迎國民黨總統參選人韓國瑜年底前訪問華府。

韓國瑜聲明剛發表，蔡英文立即作出回應，批評稱不知道韓「是用什麼角色來感激美對台軍售，尤其國民黨歷年來都對台灣向美購買軍武冷嘲熱諷。」

蔡英文並質疑韓國瑜感謝美國政府的英文聲明稿中提到「只有通過強大的防禦能力，才能在海峽兩岸實現和平，才能確保中華民國的主權和安全」，這一段話，在中文版本中卻被移除，令人生疑。

「親中」或「友美」？韓國瑜的難題

圖片版權 Patrick Aventurier Getty Images Image caption F16V在台灣彰化

不過，相關評論強調，韓國瑜的難題是他的兩岸政策一向被視為親中。

因為，韓國瑜今年參訪香港，曾接受特首林鄭月娥的高規格接見並與中聯辦主任王志軍會面，使得外界一向以親中定位韓國瑜。因此，借著此次售台軍武案，韓國瑜有機會向美國表達其立場，以平衡其在兩岸政策上的傾中立場。

專攻台灣政治變遷的東海大學政治系副教授張峻豪告訴BBC中文，韓國瑜這些日子打美國牌的原因，也許是在跟美國逐次說明他對兩岸政策，中美台關係以及中美貿易戰等議題的看法。

張峻豪解釋，因為之前韓國瑜以市長身份訪問美國哈佛大學，事後讓美國專家認為他似乎在「實問虛答」。此次以國民黨總統參選人身份訪美，也許「有機會讓他就兩岸政策或中美貿易戰等議題向美國表示他在想什麼，」 張峻豪說。

你的器材不支持播放多媒體材料 高雄市長韓國瑜港澳之旅訪中聯辦惹爭議。

張峻豪分析，就他的觀察以及與美方的接觸後了解，美國對台灣的立場不太有藍綠之分，哪一個黨的候選人當選總統都不會改變美國的外交政策。因此美國接觸韓國瑜訪美也是例行慣例，不是太意外。

但是，外界也認為，中國方面可能也會就韓國瑜的立場變化有所回應，韓國瑜以及國民黨在美中關係間中如何平衡，並獲得台灣民意支持，是一大挑戰。據此，張峻豪告訴記者說，中國現在對台灣選舉比較有自信，認為不管誰當選他們都能掌握，雖然他們屬意「藍營」候選人當選。

張峻豪稱，中國早就知道美國軍售F16V給台灣一事，除了例行批評美國或台灣之外，中國的心思應該不會放太多在台灣選舉或軍購，而是聚焦在中美貿易戰。