香港示威： 東南亞華人如何選邊站隊

圖片版權 CNS Image caption 8月17日，菲律賓各界華人在馬尼拉舉行大會討論香港示威。

香港「反送中」示威受到全球矚目，海外華人更因為血緣、種族等因素對中國及中華文化情有獨鍾，因此更緊密關注香港情勢。

菲律賓、新加坡及泰國等多個華僑社團和商會，都針對香港示威發表評論，立場偏向中國官方，譴責暴力手段、支持警察，並稱暴力影響民生經濟以及打擊香港的國際形像。研究東南亞的學者稱，中國政府近年強力推動海外僑務工作以拉攏海外僑民，增加影響力，因此，海外華人看上去好像站在中國官方立場。

不過並非所有人都是支持中國和香港政府，許多受民主熏陶、認為自己不是中國人的華人會站在支持香港示威者的一方。

利益優先

菲律賓華僑團體及中國駐菲大使館人員等300多人，8月17日聚集在馬尼拉，參加「菲律賓中國和平統一促進會」主辦的論壇，發表聲明稱，不容忍港獨勢力勾結反華勢力，破壞香港的法治基石及繁榮穩定。

泰國華人青年商會會長李桂雄向中國媒體表示，激進示威者的各種行為嚴重妨害了香港社會的正常運轉，使用暴力手段攻擊執法人員，十分惡劣，並稱讚香港警察在處理事件中保持了克制。

這些僑社、華人商會對於香港示威的立場，明顯與中國官方一致，學者稱這是因為近年華人團體與中國政府的密切關係。新加坡管理大學人文學科助理教授夏洛特（Charlotte Setijadi）指海外華社團體與中國有緊密就系，和中國大使館也會有所接觸，很多華人會在中國投資，有貿易往來，她向BBC中文說：「因此立場會和中國官方一致，很務實。」

圖片版權 Getty Images Image caption 香港灣仔街頭身穿保護裝備的示威者與警察對峙（資料照片，11/8/2019）。

台灣政治大學東南亞研究中心執行長楊昊也指出，中國近年積極推動海外僑務工作，當地許多僑社都受到中國資助，依賴中方資源，因此在對香港示威表達立場時會特別小心，為了保持良好關係，會相較保守不會去惹怒中國。

楊昊也表示，許多海外華文媒體會直接引用中國官方的新聞稿，因為訊息來源是官媒，資訊就是「一言堂」。

不過，夏洛特強調，海外華人因為所處的國家政治體系，以及自我國家認同、生活經驗、教育背景等，在香港示威上問題會有截然不同的立場，很難一概而論。

中國影響力左右華人

不願透露全名的馬來西亞張姓新聞工作者，觀察馬來西亞華人對於香港示威的支持及反對兩個極端。她對BBC中文說：「身邊朋友立場相近，大部分都同情香港示威者，不過也不乏挺北京或是挺港警的人。」

她發現，馬來西亞中文媒體的臉書留言，言論幾乎都是官方立場。並解釋，中共在馬來西亞的宣傳會覆蓋媒體、華人社團及華文學校。

圖片版權 Reuters Image caption 香港8月3日舉辦支持警察集會，他們批評一些示威者的手法越趨暴力，警察必須嚴正執法。

不過，她強調，仍有一批人支持示威者，認為抗爭彰顯了民主自由，她認為這群主要是年輕的新聞工作者或社運人士，大部分曾在海外受過教育。

而在印尼，華人立場也不盡然相同，前印尼新聞主播，今年25歲的印尼華人王秀讓向BBC中文表示，香港人抗議情有可原，但她並不支持示威，認為應該參政、議政，從體制內去達到他們的訴求。她擔心的是示威背後可能遭到操控或有其他勢力滲入。

同是印尼華人、今年35歲的某公司執行董事黃羅賓則認同香港的示威運動，認為這是民主表達訴求的方式，但他擔心香港經濟會受到影響，強調：「示威那麼久，很多投資人都不敢去香港了。」他向BBC中文表示，示威者應該和政府談判。

楊昊指出，年輕人的接收消息的管道多，想法多元，不會受限於海外中文媒體的觀點。他說：「他們會看英文、當地語言的新聞以及社群網站所呈現的多元面貌。」

菲律賓大學政治系助理教授吳安平（Jan Robert R. Go） 向BBC中文表示，菲律賓的年輕華人，對中國比較沒有感情認同，會認為自己是菲律賓人。他認為，大部分的年輕華裔菲律賓人都支持民主價值。

夏洛特強調，雖然中國對各國華社有一定的影響力，但是許多海外華社也在觀察香港情勢，若中國出動解放軍鎮壓，也可能會激起當地反中情緒。