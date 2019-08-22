圖片版權 xinhua Image caption 俄羅斯的專家透露，中俄加強軍事戰略合作背後主要由國防部長紹伊古（右）推動。這是2015年紹伊古在莫斯科會見中國軍委副主席范長龍

俄羅斯面對西方壓力加強同中國的軍事合作。俄羅斯專家認為，俄中戰略聯合提升了中國的軍事威懾，會降低中國對台灣動武的門檻。

下月中國將參加俄羅斯的大型軍演，將近13萬軍人參加這次演習。媒體報道說，這顯示在中美關係日益緊張之際，中俄加強了軍事合作。去年中國軍隊派出一個旅（3800人）參加了西伯利亞東部的「東方2018」俄軍大型演習。

《南華早報》說，近年來中俄一直加強軍事聯繫，特別是2014年俄羅斯因克里米亞同西方關係惡化以後，普京開始向東方尋找盟友，平衡來自西方的壓力。

外交政策智庫莫斯科卡內基中心的研究員亞歷山大·加布耶夫說，這次演習是中俄加強合作的一部分，也是對美國發出的信號。

7月23日中國與俄羅斯兩國空軍的戰略轟炸機和預警機編隊在東北亞地區實施首次聯合空中戰略巡航。此舉被外界普遍視為「前所未有」的新動態，表明中俄嘗試挑戰美國在地區的影響力，和二戰、冷戰之後形成的東北亞戰略格局。

圖片版權 MOD Image caption 俄羅斯派出Tu-95MS戰略轟炸機同中國的轟-6K戰略轟炸機7月在日本海進行了聯合巡航

BBC防務記者馬庫斯說，俄中遠程軍機在亞太聯合巡航正顯示兩國軍事關係不斷提，俄中結盟是「華盛頓的噩夢」。

紹伊古推動軍事合作

在周三（8月21日）俄羅斯國防部舉行的會議上，俄羅斯國防部長紹伊古對出現來自西方的威脅發出警告。他指出，北約加強在東歐的部署，美國在波蘭和羅馬尼亞部署了彈道導彈系統，擴大了同芬蘭和瑞典的軍事合作。

俄羅斯國防部網站公布的消息說，俄羅斯國防部長表示莫斯科正在採取措施對付這些新出現的威脅。紹伊古還指出，美國及其盟國正在亞太地區擴大影響，試圖削弱俄羅斯和中國在東南亞的影響力。

俄羅斯的專家在俄羅斯共和網站（Republic.ru）的報道中透露，中俄加強軍事戰略合作背後主要由國防部長紹伊古推動。在紹伊古動議下，俄中達成2017 -20年軍事合作行動和路線圖三年計劃，這標誌著莫斯科願意同北京在戰略領域，包括核威懾領域進行合作。

莫斯科可能認為聯合巡航是「打中國牌」，吸引美國的注意力，迫使華盛頓在對俄羅斯重要的領域做出讓步，特別是在東歐。美國也有專家認為有必要在歐洲安全問題上做出讓步，同莫斯科達成諒解，防止俄中結成軍事聯盟。

圖片版權 AFP Image caption 評論說，俄中軍事聯合是「華盛頓的噩夢」。

俄羅斯報道還說，在俄中聯合巡航前，俄羅斯政府就俄中達成軍事合作協議發出通知，表明雙方在戰略領域的合作包括導彈防禦，導彈攻擊的早期預警系統和反衛星武器等。

針對台灣中國的戰略收獲

共和網站的文章認為，俄中加強軍事聯合開始讓俄羅斯的利益從屬於中國的外交和軍事戰術和戰略目標。上月的俄中戰略轟炸機聯合巡航等於向地區國家和他們主要的對手美國釋放出信號，即俄羅斯越來越珍視並且優先考慮同中國的軍事合作。

報道說，通過聯合巡航俄羅斯表明了有意參加加強中國在太平洋戰區限制美軍部署的戰略行動，而中國人民解放軍一直有用非核導彈攻擊美國在遠東和南海基礎設施和戰艦的預想。

俄羅斯專家認為，俄羅斯的遠程戰略轟炸機加入會讓情況變得複雜，讓美國估算同中國發生衝突的軍事風險和不確定性都大大增加，因為之前美國從未考慮俄羅斯會站在中國一邊的可能性。

而且俄中聯合巡航使用機載預警和控制系統能夠實時交換信息，以及將來共同組織能夠空中加油的遠程飛行編隊，會在未來中美衝突，中國阻遏美國集結兵力和資源進行報復的時候，大大提升解放軍空軍的戰鬥能力。

圖片版權 AFP Image caption 俄中軍事聯合和加強解放軍對美國武力介入台海衝突的威懾。這是2017年美國的卡爾文森號航母在南海巡航。

特別是考慮到北京一直保留武力解決台灣問題的選項，俄中軍事合作增加了中國的威懾能力，同時也降低了解放軍對台灣動武的門檻。中國也希望「俄羅斯武力支持的可能性」會讓美國避免加入衝突。

但俄羅斯專家對莫斯科是否有必要加入北京的博弈保持疑問。他們說，如果俄中合作按照目前的步驟進行下去，俄羅斯可能將來就沒有多少選擇。如果在戰略空中防務和導彈攻擊早期預警方面俄中合作，俄羅斯幾乎會「自動」捲入一場美中軍事衝突。

俄羅斯當中國的「小弟」？

俄羅斯專家分析認為，俄中戰略轟炸機聯合巡航似乎更符合中國的防務利益而非俄羅斯的利益。當然俄羅斯的Tu-95MS戰略轟炸機作長期飛行，進行空中加油是有實效的演習，可能他們還模擬了用巡航導彈攻擊美國在關島基地的演習。

但俄羅斯網站文章說，實際在發生危機時，俄羅斯戰略轟炸機沒有必要飛到日本海上空攻擊關島，這些轟炸機主要是用來完成核威懾任務。攻擊關島只需在俄羅斯領空內，在俄羅斯的防空保護下，用常規平台發生巡航導彈即可。即使是攻擊美國航母，俄羅斯也可以用彈道導彈達到目的，出動戰略轟炸機沒有意義。

另外一個問題是，俄羅斯的戰略核武器部隊同中國合作，進行聯合巡航，危及俄羅斯本身對韓國和日本的外交利益。2005年開始的俄中聯合演習雖然也對同日本關係造成負面影響，但那些聯合演習和上月俄中的聯合巡航，動用戰略轟炸機，及核武器投送系統進行聯合演習的意義完全不同。

俄羅斯共和網站文章認為，俄羅斯沒有必要同中國進行深度軍事合作，當中國的「小弟」。