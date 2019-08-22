圖片版權 EPA Image caption 英國外交部表明目前沒能與鄭文傑本人聯絡。

家屬披露英國駐香港總領事館蘇格蘭國際發展局（SDI）僱員鄭文傑（Simon Cheng）失蹤事件兩天後，中共《人民日報》旗下《環球時報》聲稱，鄭文傑因嫖娼而被行政拘留。

《環球時報》星期四（8月22日）引述廣東深圳市羅湖區警方稱，鄭文傑於8月9日因違反中國《治安管理處罰法》第66條之規定，被羅湖警方處以行政拘留15日的處罰，並稱「鄭某傑本人提出請求，根據他的請求，警方依法對其違法行為未予通報其家屬」。

《治安管理處罰法》第66條所涵蓋者為賣淫、嫖娼行為。報道並未進一步交代鄭文傑之「違法」細節，但該報同時配發社評，稱「嫖妓是很不光彩的事」。BBC無法獨立核實《環球時報》之指控。

《環球時報》報道發表後，英國外交部在倫敦時間中午再次發表聲明，重申正緊急尋求有關當局提供關於鄭文傑之進一步信息，並指出，倫敦外交部、香港領館與鄭文傑家屬連日來多次向中方詢問其狀況，但均無法與鄭文傑取得聯繫。

由鄭文傑親朋設立之Facebook專頁「釋放Simon Cheng」形容他是「被嫖妓」，並稱將「當笑話看」。

鄭文傑之台灣籍女友此前向香港媒體指出，鄭文傑是在8月8日到深圳出差，當晚搭乘高鐵返回香港正要過境之際失去聯繫。家屬其後發表聲明指出，家屬從未收到收押通知，律師也一直無法聯繫當事人。

《環球時報》報道並未談及鄭文傑被關押在何處，但指控英國外交部與西方媒體「紛紛將此事與香港目前的複雜形勢相聯繫，做政治化解讀，並且突出他的家屬沒有得到相關通報這一細節」。

中國外交部發言人耿爽星期三被問及鄭文傑下落時說：「首先，我要明確一點，這名僱員是香港中國公民，而不是英國公民，也就是說他是中國人，所以這完全是中國自己的內部事務。」

「第二，近期英方在涉港問題上發表了一系列錯誤言論，中方對此公開表明了我們的立場，也向英方提出了嚴正交涉。我們要再次敦促英方，不要再在香港問題上指手畫腳，煽風點火。」

在中國大陸，行政拘留乃根據《治安管理處罰法》實施之監禁處罰，由公安機關（警察）直接裁定是否有罪並判刑，無須經過法庭審判，其刑期最長不超過20天。該法規定：「決定給予行政拘留處罰的，應當及時通知被處罰人的家屬。」