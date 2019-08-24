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被中國大陸方面扣押15天後，英國駐港領事館僱員鄭文傑已於8月24日被釋放回港。

鄭文傑家人設立的Facebook專頁「釋放Simon Cheng」在8月24日上午發文稱，鄭文傑已經回港，稍後會作詳細說明。但這則帖文目前已無法顯示。

本月8日，鄭文傑在結束深圳出差回港之際失蹤。中共《人民日報》旗下《環球時報》引述廣東深圳市羅湖區警方稱，鄭文傑於8月9日因違反中國《治安管理處罰法》第66條之規定，被羅湖警方處以行政拘留15日的處罰。

英國政府隨後再次表示，對此事「極為擔憂」。

中國深圳市公安局羅湖分局8月24日通過官方微博表示，鄭文傑在行政拘留15天期滿後「如期釋放」，稱行政拘留期間鄭文傑的各項合法權益得到「依法保障」，鄭文傑「對其違法事實供認不諱」。

《環球時報》表示，鄭文傑因嫖娼而被行政拘留。「釋放Simon Cheng」專頁則形容鄭文傑是「被嫖妓」，並稱將此指控「當笑話看」。BBC無法獨立核實《環球時報》的指控。

最近三個月來，香港持續爆發示威，不少市民反對香港政府建議修訂《逃犯條例》，並對特區政府及香港警方應對示威的方式不滿。

誰是鄭文傑？

鄭文傑為英國駐香港總領事館蘇格蘭國際發展局（SDI）僱員。根據公開信息顯示，他曾在國立台灣大學與倫敦政治經濟大學就讀。

8月8日鄭文傑因工作關係從香港前往深圳。其家人稱當天夜晚鄭文傑在經過海關返回香港時失去聯繫。

8月14日凌晨，鄭文傑家屬發佈聲明稱，鄭文傑在8月8日晚從深圳搭乘高鐵返回香港，並透過微信告知其台灣籍女友正在過關，之後失去聯繫。家屬向香港入境處求助後，獲告知鄭文傑遭中國大陸警方行政拘留，然而家屬從未接獲任何正式拘留通知，律師也無法會見當事人。

據媒體報道，在失去聯繫之前，他與女友發信息時曾表示，「為我祈禱吧」。

國際社會連鎖反應

加拿大駐港領事館23日表示，暫停本地員工前往內地。

加拿大外交部向BBC表示，領館本地員工「將不會因工作關係離開香港」。但領館的加拿大籍外交官仍可以出入香港。

此外加拿大政府還更新對中國的旅遊提示，警告加拿大居民中國邊檢人員可能查看旅客的手機等數碼設備。

自香港反對《逃犯條例》抗議於6月爆發以來，不少旅客反映大陸邊防人員在深港邊界密集檢查通關旅客之隨身行李，並要求翻看手機內有否任何與香港示威相關之信息、照片與視頻。

中國政府此前多次措辭嚴厲地批評英美等國家對香港問題的態度。中國外交部發言人耿爽上周表示：「對於近來英方在涉港問題上的一系列言行，中方已經多次提出嚴正交涉，要求英方停止發表不負責任的言論，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，不要再說三道四，英方對此事非常清楚。」