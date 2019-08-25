台灣大選：國民黨年輕世代如何看待韓國瑜選總統

圖片版權 Kaohsiung City Government Image caption 在日前美國商會的演講上，韓國瑜中英摻雜的演講再度引發台灣年輕人討論。

代表中國國民黨參選2020台灣總統的韓國瑜目前的現職是高雄市長，自從7月15日正式被提名後，他必須過著平日忙於市政、假日要轉向總統競選行程「兩頭燒」的狀況。然而，更重要的，要持續拉抬他在台灣年輕人心目中的印象。

根據台灣民意基金會8月23日公布的最新資料，韓國瑜目前在年輕族群（20-39歲）間的支持度僅約兩成上下，跟蔡英文的六成多差距甚遠。而且從7月15日以來，他在年輕人間的支持度仍持續下滑中。

現年62歲的韓國瑜，是中國國民黨內人氣當紅的政治明星，但原先在2018年代表國民黨出戰高雄市長時，他還只是個幾乎默默無名的人。在當年8月的一場南台灣水災後，他的一連串言行造就台灣媒體注目熱捧，最後創造史上有名的「韓流現象」，一舉帶領國民黨從南部逆轉，贏下了15個地方縣市。

當時韓國瑜當選市長，年輕人在當中扮演很大的推動力。「幫年輕人找一條回家的路」與「北漂青年返鄉」等口號，讓許多高雄年輕人相當感動。一名高雄年輕人當時在台北一場「北漂論壇」上對BBC中文記者激動地說：「我覺得韓國瑜已經贏了」。

不過時至今日，韓國瑜在年輕人間的魅力已不同以往。韓國瑜在當選後造訪香港，拜會中聯辦主任王志民，以及在隨後的香港「反送中」抗議中，韓國瑜第一時間稱「不清楚、不知道」等發言，都引發年輕人不小討論。

此外，韓國瑜在高雄市僅短短執政半年，就宣佈要參選總統，讓不少年輕人質疑其選舉「誠信」是否要先落實。現在支持韓國瑜的人，已經比先前落後甚多。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 韓國瑜在6月造勢時氣勢仍如日中天，但近來根據各家民調，已有逐漸下滑趨勢。

根據台灣民意基金會在8月23日的民調數字，若是蔡英文與韓國瑜兩人對決，蔡英文可贏17.4%的百分點，讓國民黨陣營出現警訊。2016年的大選中，20至29歲的年輕人創下74.5%的高投票率，其中的年輕人很多支持蔡英文，有54.2%的投票率。

如今，國民黨必須在面對年輕人會不會不「投韓」的隱憂。對於國民黨新生代與中生代幹部來說，要如何拉抬韓國瑜的聲勢，增加選情的衝擊？又如何看待現在的韓國瑜？他們各自給出了不同的看法。

「我承認，我覺得韓國瑜同志還需要說服我」，25歲的前國民黨青年團長呂謦煒坦率地提出他的看法。他認為，韓國瑜擅長於用一些夢想性的詞匯描繪他的執政藍圖，比如選市長時提出「高雄發大財」，現在選總統又提出「台灣安全、人民有錢」。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 25歲的呂謦煒，曾任國民黨青年團長，對於韓國瑜的政策還在「審慎觀察」。

不過說到底，「台灣安全、人民有錢」，是不論哪個執政者當政都會去做的基本目標。呂謦煒則認為，韓國瑜的國政具體政策落實目前八字還沒一撇，「如何階段性達成目標？過去提出的愛情產業鏈、太平島挖石油，有沒有具體行動？年輕人會擔心」。

呂謦煒是道地的高雄人，當時在選高雄市長時也自然給了韓國瑜一票。他補充說，國民黨還有許多同志是屬於比較知識階層、商務菁英階層，對韓國瑜選總統有疑慮，而這些人士在國民黨年輕族群中佔比也較高。

他說：「雖然韓國瑜是有比較貼近庶民心態的說法，大多數人民接受，但是不是有對高知識族群更有說服力的政策？」，這是能讓國民黨高知識選民歸隊的關鍵。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 錢震宇目前在國民黨相關的青年發展基金會工作，期待黨內年輕世代有更多發聲空間。

「我只說我會投給他，是因為他代表國民黨」，41歲的國民黨青壯世代代表錢震宇對BBC中說。他認為韓國瑜畢竟代表黨的論述，如果不論他的個人是否有領袖特質等，只要他是自己政黨推薦的，錢震宇還是會投下票。

但錢震宇預估，如果最後票都投下去的話，年輕人族群恐怕在整體國民黨得票中不會超過10%。「就算年輕人投國民黨，他只是瞬間覺得這個黨不錯，但真正的黨籍年輕人，一定是很少數的」，錢震宇分析。

黨內年輕世代過少，這也是自2014年「太陽花學運」後，國民黨的普遍現象。錢震宇說，其實國民黨一直以來年輕人支持率就不高，2014年後更是直接崩盤。

加上國民黨吸收年輕黨員的方式還是太過老套，不是辦營隊就是領袖營，請人演講一整天。「我們青年論述還是比較像以前那套，相較起來民進黨還是比較多元，會讓年輕人直接參政、或參加黨內事務」，錢震宇說。

錢震宇也不否認，當初國民黨另一黨內參選人郭台銘出來時，確實吸引不少黨內年輕人目光：「大家對郭台銘的好惡沒那麼明顯，也覺得他一些想法是有膽識的，如果是郭的話，黨內年輕人會有不同想法。」

但他也重申，黨內既然提名韓國瑜，現階段就是全力支持韓國瑜。他建議：「我希望韓國瑜能持續跟青年對話，多接觸新創企業。他待人很親民，這性格讓他成為市長，但要成為總統，他有更多東西需要加強。」

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 國民黨中央黨部前「革新團結」一字，如今要如何團結是國民黨的最大課題。

前國民黨文傳會副主委、49歲的胡文琦曾跟許多黨內年輕世代交流。他對BBC中文說，國民黨年輕人現階段半數以上挺韓國瑜是毫無疑問的：「韓國瑜是黨內遊戲規則下選出來的，這個就是基本道德底線，我相信年輕人到最後都會尊重遊戲規則」，認為剩下的年輕人最後會慢慢「歸隊」。

但他也坦言，韓國瑜在很多事情的政治處理上，還缺乏細膩，政治上的一些小失誤不能再發生，不然會「灼傷」很多年輕選民。他同時批評，現在年輕人多看臉書跟社交軟件的「懶人包」，無法了解事件原貌，導致對韓國瑜誤會更深。

呂謦煒說，總統選戰長時間下來看他還是樂觀的，「短期一定會有波折，畢竟蔡英文執政弊病也很多。就算有人脫黨參選，長時間來看泛藍選民還是會慢慢回到國民黨」。錢震宇則笑說：「對未來嗎？（韓國瑜當選機率）一半一半吧！韓自己能不能找到補足他的地方比較重要」。

一位不具名的國民黨幹部則稱，現在年輕黨員難找，大概不用30年，國民黨就自動「少子化」消失了。猶記得中國歷史課本上的黃花崗72烈士，當年對戰大清犧牲時平均年齡僅29歲，但這些熱血年輕志士卻成為中國國民黨辛亥革命的重要基石。

不過現在，這個已有124年歷史的老牌政黨，已經有了揮之不去的包袱——「老人政黨」。而這次總統選舉的國民黨參選人韓國瑜，更受到老年世代全力熱捧，國民黨年輕人在努力輔選之餘，如何說服更多年輕世代「投韓」，將是這次選舉的最大挑戰。