香港抗議：警員家屬集會促「還警於民」 荃灣警民衝突 水炮車首次出動

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8月25日，香港中環舉行「警員親屬連線」組織的集會，呼籲「還警於民」，敦促香港政府出面解決近來持續的警民衝突。

聲稱自己是警員家屬的范小姐表示：「我們辦這個集會的目的就是希望政府能夠把警察還給市民，市民應該尊重警察，警察應該尊重市民，前線警員不是擋箭牌」。

范小姐說，兩個多月來的示威運動造成嚴重的警民衝突，許多警員與家屬都苦不堪言。范小姐因此盼望香港政府能夠出面成立獨立調查委員會，解決這兩個多月來持續不斷的警民衝突。

警員家屬集會

「解決問題的方式就是成立一個獨立調查委員會，政治問題政治解決，」范小姐強調。該團體稱有近400人參加集會，警方則稱高峰期約270人參與。

有一位自稱是警察親友以及老師雙重身分的不願具名女士，主動對BBC中文記者表示，她的學生看到當警察的父母親在網絡上被憤怒的民眾稱為「黑警」；子女也因自己身為警員的子女感到自卑以及心痛，到了需要心理輔導的程度。

然而，BBC之前訪問多位香港警界高層，他們與特首林鄭月娥都認為「不需要」籌組一個獨立調查委員會，檢視兩個多月的種種爭議及衝突。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 荃灣警民衝突。

警方水炮車首次出動

香港特首林鄭月娥8月24日在臉書發文強調「大家都累了」，表示香港政府有誠心與民眾解決爭議。她在8月25日傍晚再次發文表示對話誠意。

然而，8月25日傍晚在香港荃灣舉行的示威仍然引發大批抗議者與警方發生衝突。示威者與警方對峙，向警隊丟擲磚塊及汽油彈，警方再次施放催淚彈及橡膠子彈，並首次使用水炮車清除路障。這是香港警方首次使用水炮車進入示威現場布防。

據港媒報道，香港警方承認，8月25日在九龍與示威者的對峙時曾自衛開槍。

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