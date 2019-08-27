香港示威浪潮：暴力升級中林鄭月娥堅拒再讓步

圖片版權 Reuters Image caption 林鄭月娥堅持拒絶正式撤回《逃犯條例》修訂，也拒絶成立獨立委員會調查事件。

經過短暫的平靜，香港街道過去這個周末再現嚴重警民衝突的畫面，更出現暴力升級的趨勢。同一時間，香港傳媒引述消息指，香港政府計劃行使權力訂立緊急法律，特首林鄭月娥在每周例行政府高層會議前接受傳媒訪問時，沒有否認消息，只說政府「有責任」檢視任何可以提供「止暴制亂」手法的法律。

《星島日報》周二（8月27日）引述消息人士報道，《緊急情況規例條例》授權香港政府在「緊急情況或危害公安」的情況出現時，訂立任何行政長官認為「合乎公眾利益的規例」，但沒有說明政府會針對什麼事情行使這個權力。

消息人士形容，這條修例授予的權力「相當廣泛」，而且是香港本地法律，帶來的震撼和衝擊比動用解放軍等中國大陸的力量維持治安要小。

香港示威者在兩個多月反對《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮中，堅持要政府正式撤回修例建議、成立獨立委員會調查風波等「五大訴求」。林鄭月娥認為，香港政府不是沒回應示威者的要求，而是「不接受」。她又指政府已經回應示威者最重求的訴求，即暫緩修例工作。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港政府上一次引用《緊急情況規例條例》，是用來處理1967年香港親共左派發起的暴動。

「相等於戒嚴」

香港政府有機會引用《緊急情況規例條例》的消息引來不同評價，香港泛民主派立法會議員涂謹申認為，如果林鄭月娥引用這條法例禁止市民集會、示威，製造出來的和平並不真實，令部分主張利用和平手法爭取訴求的市民反感。

但中國全國人大常委譚耀宗指出，任何法律上容許特首去做，並有助防止暴力事件升級的手法，都應該考慮。

林鄭月娥會見傳媒時也介紹了她早前提出的「對話平台」的籌備進程，並表示，她在過去的周末（8月24日）跟多名前官員或社會人士見面。

圖片版權 Reuters

其中一名出席會面的前政府官員張炳良向傳媒透露，他在會上向林鄭月娥提出要正式撤回修例建議，也要成立獨立委員會調查事件。但林鄭月娥堅持拒絶成立委員會，強調現行的機制已經足夠調查針對警察的投訴。

圖片版權 Reuters Image caption 過去周末的警民衝突中，香港警察首次利用水炮車驅散示威者。

「早晚搞出人命」

香港理工大學助理教授鍾劍華認為，林鄭月娥提議的對話平台似乎對解決目前的爭議沒有幫助，尤其是因為這次運動的特色是沒有統一領導，林鄭月娥很難找一些能夠代表示威者的人對話。「你看媒體報道已經差不多沒有提這件事，這反映其實社會對這個對話平台沒有期望。」

他早前接受BBC中文訪問時形容，香港現時的情況幾乎是「無政府狀態」，因為政府已經沒有公信力，社會也沒有人有這種公信力。他認為政府應該伸出「橄欖枝」，讓示威者一方有更多人願意尋求和解，才能對話。

鍾劍華稱，這些「橄欖枝」應包括政府盡快承諾會成立獨立委員會調查事件，因為香港社會對政府越來越不信任，要找到社會信任的人到委員會進行調查將越來越難。「最少要先承諾，接下來委任誰進入委員會、調查的範圍是什麼，這種工作現在已經比一個月前困難。」

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者用彈弓向警察防線發射磚頭。

鍾劍華認為，8月18日的遊行向香港政府傳達了一個訊息，就是希望政府可以對社會目前的問題有一個合理解決，但他形容政府的回應"令人失望"，令示威者覺得有理由提升對抗力度。

「我認為這令社會和解的希望再次幻滅。我只是擔心這個死結不解開，反而越結越緊，會令社會整體付出的代價更大。」

「大家都提升對抗、對打的時候，我覺得越來越明顯，早晚會搞出人命。」