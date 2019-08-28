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特朗普似乎把改變同中國的所謂不公平貿易關係當作重中之重。美國對中國商品徵收巨額關稅，世界的兩個經濟超級大國展開激烈較量。

上月美中經濟對抗升級，特朗普宣佈對價值3000億美元的其他中國商品徵收關稅。

特朗普在2016年競選總統時說：「巨額貿易是我們對中國能夠施加的唯一影響力」。《每日電訊報》8月27日發表的評論文章說，這就是美國為什麼同中國交惡的原因。

特朗普批評中國的原因是他認為中國這個亞洲生產基地拿走了美國的技術，而且中國在操控貨幣，降低其商品的價格，以低價戰勝美國公司。

對中國的關稅戰

特朗普公開的關鍵目標是要減少對中國的貿易赤字。美中貿易數字每月的差異很大，因此貿易赤字減少不會立即顯示出來。但是貿易戰似乎對於年度赤字的一項並不大，中國採取的政策更多是反應式的。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國對美國進口施加報復性關稅令美國的競爭者獲益，因為那樣美國以外地區製造的產品在中國市場就變得相對便宜。

至於如何打贏貿易戰，《每日電訊報》文章說，一個辦法是施加關稅，或者調整貨幣，而關稅是特朗普對中國打貿易戰的主要手段。

中國也針鋒相對，對美國商品增加關稅。但是美中貿易赤字意味著中國自美國進口少於對美出口，因此中國對美的關稅手段更弱。貨幣也是打經濟戰的另外手段。中國這樣嚴重依賴出口的國家會從貨幣疲軟中獲益，因為那樣意味著他們可以向外國客戶提供更廉價的商品。

關稅而言，美國正在對價值2500億的中國商品施加25%的關稅，這包括來自中國的儀器設備，服裝，食品，礦產和其他。美國還計劃從10月1日開始把關稅提高到30%。還計劃對另外3000億的中國商品徵收15%的關稅。

貿易戰帶來的不確定性令中國受到影響。《每日電訊報》文章認為，中國受到嚴重衝擊的是資本支出方面，因為國內和國外的投資者開始變得越來越小心謹慎。出口和工廠生產也受到影響，中國今年第二季度的經濟增長為過去27年來的最低水平。不過中國的消費者似乎仍然繼續維持消費支出。

8月27日《富比士》雜誌發表拉波扎（Kenneth Rapoza）的分析文章說，如果貿易戰進一步大幅度升級到了金融制裁，美國採取措施禁止中國公司在美國募集資本，這種金融禁令會造成全球市場混亂，因為投資者會擔心包括中國公司的股票投資都受到華盛頓的政策影響。

中美經濟戰發展到那個程度可能引發中國經濟衰退，而中國衰退會給東南亞和諸如澳大利亞和巴西這類大宗貨物出口國帶來災難性影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 中美經濟戰白熱化可能引發中國經濟衰退，那樣會給東南亞經濟和諸如澳大利亞和巴西這類大宗商品出口國帶來災難性影響（澳大利亞鐵礦）

中國反制和不確定性

反過來，中國對價值1100億美元的美國商品徵收5-25%的關稅，包括醫療設備和一些化學產品。汽車進口目前的關稅是15%。將來中國還表示要對價值750美元的商品徵收更多關稅，這包括恢復對汽車徵收25%的關稅，對汽車零部件徵收5%的關稅。

《富比士》的分析認為，上述報復性關稅令美國的競爭者獲益，因為那樣美國以外地區製造的產品在中國市場就變得相對便宜。為了進入中國市場，美國公司可能會轉移到東南亞或中國大陸。

《每日電訊報》文章認為，關稅負擔一般來說由進口商承擔，這意味著公司大部分直接按照美國的價格付費。特朗普似乎對此有誤解，因為他多次堅持說關稅成本由中國支付，不過他自己的助理則不這麼認為。

貿易戰會嚴重影響到一些行業，諸如美國的大豆市場。在中國需求消失後，這些行業就經歷衰退。

拉波扎認為，對於美國公司來說，主要的問題是貿易戰帶來的不確定性。美國公司需要確定性，他們的問題不是缺乏資金，聯邦儲備局降息對他們來說於事無補。

《每日電訊報》報道引用經濟研究公司凱投宏觀（Capital Economics）的分析說，中國正在對美施加報復而同時又保持不傷害自己。但在這方面中國正在接近極限。如果美國繼續承受貿易戰的影響，特朗普就要必須找到辦法說服美國公眾。

那麼以後會發生什麼？《每日電訊報》說現在還看不清楚。美中兩國下月恢復談判，但是並沒有宣佈會談的具體日期。目前看來，進入9月份新關稅就會開始實施，以後會發生什麼，就只能猜測了。