圖片版權 xinhua Image caption 杜特爾特在北京提及海牙國際仲裁法庭關於南海爭議的裁決，就會為其在公眾輿論中加分。（今年4月習近平在海南省博鰲國賓館會見菲律賓總統杜特爾特）

菲律賓總統杜特爾特已經展開對中國的第5次訪問。據信除了南海問題，他還要同中國討論貿易，投資和基建項目問題。杜特爾特在北京會見習近平和李克強後，將飛往廣州同中國國家副主席王岐山一同觀看一場籃球比賽。

中國媒體報道說，周四（8月29日）菲律賓國家男籃飛往中國廣州，參加2019年籃球世界杯的分組比賽。菲律賓男籃將在31日晚迎戰歐洲勁旅意大利隊，屆時杜特爾特將在廣州親自為菲律賓男籃加油。

就在杜特爾特抵達北京開始訪問前，中國一個協會向菲律賓方面轉達了中國船主的一封道歉信，為兩個月前在南海禮樂灘撞沉菲律賓漁船做出道歉。信中說，中國漁船船主願意向菲律賓漁民表達真誠的歉意。

《南華早報》引述菲律賓大學的政治學教授卡洛斯說，中國漁船主做出道歉旨在平息菲律賓的輿論不滿，為杜特爾特周四（8月29日）同習近平會談創造良好氣氛。

圖片版權 xinhua Image caption 杜特爾特在北京會見習近平和李克強後，將飛往廣州同中國國家副主席王岐山一同觀看一場籃球比賽。圖為菲律賓隊球員布拉切（右一）在2015年男籃亞洲錦標賽中躍起投籃。

中國南海讓步？

報道說，中國船隻此前在禮樂灘同一艘菲律賓漁船相撞。據說中國船隻離開撞船現場，沒有對落水的菲律賓漁民施救。菲律賓漁民後來被越南船隻救起。

那次撞船事故在菲律賓引起公眾譴責，杜特爾特總統也因此受到壓力，要他在對中國為期5天的訪問期間表達強硬立場，向中國提及2016年海牙國際仲裁法庭在南海做出有利於菲律賓的裁決。

杜特爾特在菲律賓國內一直受到反對派官員的批評，他們擔心杜特爾特坐視北京控制菲律賓領土而不管。菲律賓副總統萊妮⋅羅布雷多本月早些時候表示她擔心菲律賓在南海的讓步會讓中國取得更多領土。

《菲律賓星報》周二（8月27日）報道說，中菲權力平衡偏向中國一邊，中菲每次出現糾紛，菲律賓只能被動接受，杜特爾特要為菲律賓發聲。

不過菲律賓大學的政治學教授卡洛斯認為，來自中國船主的道歉表達了友好姿態。他說，中國很少在海事問題上公開道歉並願意做出賠償，因此這可能標誌著中國策略有所調整。

Image caption 2016年海牙仲裁法庭的裁決為禮樂灘位於菲律賓的專屬經濟區內，否定了中國依據所謂「九段線」對南海的主權立場。

南海行為凖則

據菲律賓《詢問者報》報道，菲律賓前駐美國大使庫西亞說，杜特爾特在北京同習近平會談可能會促進雙方簽訂南海行為凖則。

這位前外交官還說，中國不會改變反對海牙仲裁法庭關於南海的裁決，但會導致加速簽訂有約束力的南海行為凖則。他認為這不僅會令菲律賓滿意，東盟國家也會感到滿意。

他認為，杜特爾特在北京提及海牙國際仲裁法庭關於南海爭議的裁決，就會為其在公眾輿論中加分。

2016年7月，南海仲裁法庭在荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA）宣佈了對菲律賓南海仲裁案的裁決決定，否定了中國堅持的以「九段線」為基礎對南海及其島礁的主權立場，幾乎全部認同菲律賓的主權要求。

中國在裁決後立即發出譴責，認為仲裁結果「非法、無效」，「不接受」和「不承認」這個裁決。

杜特爾特在北京除了提及南海爭端，還會討論共同開發菲律賓西部海域的油氣資源的問題。據料，他還會提及在菲律賓海域頻繁出現中國軍艦的問題。