中美貿易戰：美國高額關稅真致中國大規模失業？

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特朗普總統說：過去一年的中美貿易戰，已經導致中國大規模失業。

BBC事實核查：並沒有數據證明特朗普總統的結論是精確的。白宮的新聞發言人給BBC記者的數據比特朗普總統引用的小很多。

過去一年，中美兩國互相對從彼此國家進口的產品徵收關稅。

特朗普總統批評中國不公平貿易，並指中國盜竊知識產權。

「在過去幾個月裏，中國損失很大，」他在近期的七國集團峰會上這麼說，「他們已經損失了300萬個工作崗位，並且很快就將超過300萬了。」

這已經不是特朗普總統首次對外就中國的失業「邀功」了。上周早些時候，特朗普總統說：「在很短的一段時間，中國丟失了250萬個工作崗位。」

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首先，讓我們來看看特朗普總統的這些數字都是從哪裏來的。

白宮一位新聞發言人在回復BBC的提問時，附上了香港《南華早報》的一篇文章。

這篇報道引用了中金公司上月發表的一份報告。這份報告說，去年7月至今年5月間，中美貿易戰已經導致180至190萬人失業。

BBC追問白宮發言人，得到的答覆是：中金公司這份報告沒有包括5月後的數據。5月後，美國加大了對中國徵收關稅的幅度。

白宮並沒有在回復BBC時解釋特朗普總統的250萬和300萬數字究竟是從哪裏來的。

我們也詢問了美國財政部是否有類似的研究，但截至發稿，美國財政部尚未回復。

那麼，關於中國的失業率我們知道多少？

中國政府並沒有對外公布貿易戰究竟導致多少人失業的數據，但不同研究機構的估計在120萬至190萬之間。

的確，美國的關稅對中國的製造業產生了影響，但中國製造業工作的流失並不只是中美貿易戰造成的。

「統計多少工作流失並不難，但難的是什麼造成了工作的流失，」美國華盛頓彼得森國際經濟研究所的瑪麗·拉夫利（Mary Lovely）對BBC說，「很難建立因果關係。」

製造行業的就業流失在貿易戰前就已經開始。這是因為中國正在轉型其經濟模式，從出口導向轉為內需拉動，中國政府試圖在金融和科技等行業創造就業機會。同時，製造業也面臨著鄰近國家低勞動力成本的衝擊。

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中國政府同時也尤其重視創造城鎮就業。

「許多工廠失業人員在城鎮找到了工作。除此之外，還有從沿海城市反向移居到他們原本來的城市的人員，諸如安徽、四川與河南。這些城市的當地產業也在增長，」常駐北京的經濟學人智庫中國經濟研究員王丹對BBC表示。

世界銀行的統計數據顯示，2018年，中國總勞動力為7.88億。由此算來，200萬從製造業流失的工作，僅佔中國勞動力人口的0.25%。

另外，去年，中國官方報告全國失業率為3.8%，為自2002年以來最低。

當然，特朗普總統對中國就業情況關注的同時，中共中央政治局召開會議重提「六穩」，其中就業為首要。