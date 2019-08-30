圖片版權 Getty Images Image caption 黃之峰是「雨傘運動」代表人物之一，6月剛剛釋放出獄。

香港民主派政團「香港眾志」表示，「雨傘運動」代表人物黃之鋒8月30日早上前往地鐵站途中被香港警方逮捕。而包括黃之鋒在內，香港警方在24小時內相繼逮捕三名社會運動人士，顯示香港示威緊張局勢不斷加劇。

香港眾志稱，黃之鋒「在眾目睽睽下在街道突然被推上私家車」，據稱涉及三項罪名。該黨另一成員周庭於30日早上在家中被捕，黃之鋒與周庭二人均被押往灣仔警察總部。

香港警方隨後回應稱，警方就6月21日有示威者包圍警察總部，有組織罪案及三合會調查科人員經深入調查後，今日（8月30日）上午展開行動，在香港仔拘捕一名22歲姓黃本地男子，涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」；以及在大埔拘捕一名22歲姓周本地女子，涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」。兩人現正被扣留調查。

另一名香港社運人士陳浩天在前一天晚被捕。陳浩天8月29日通過臉書表示，他在香港機場出境過海關時被扣留。香港警方隨後表示，陳浩天涉嫌「參與暴動」及「襲警」，被有組織罪案及三合會調查科拘捕。

在新聞審查極其嚴格的中國大陸，黃之鋒等三人被捕的消息幾乎與香港同時發出。中國新華社報道稱三人為「港獨」組織頭目。

8月30日香港民間人權陣線（簡稱民陣）宣佈，因針對中國全國人大就香港特首普選的831決議「5週年紀念日」集會遊行計劃遭警方反對，取消原定於8月31日的遊行與集會計劃。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港眾志成員周庭與黃之鋒在同一天被捕。

黃之鋒與周庭是2014年香港「雨傘運動」代表人物。黃之鋒在「雨傘運動」後被判兩個月監禁，今年6月獲提前釋放。陳浩天為前香港民族黨召集人，去年9月香港政府以危害國家安全為由取締民主黨。

陳浩天曾於8月1日在香港警方搜查一間大廈時被拘捕，警方稱他和另外7名被捕人士涉嫌藏有攻擊性武器及無牌管有爆炸品。陳浩天在被扣留43小時後獲准保釋，他之後指警方製造「白色恐怖」。此案尚未落案起訴。

香港此次持續近3個月的示威遊行一直被視為」無領袖「運動。此次黃之鋒等三人相繼被捕，發生在香港抗議示威活動本周末有可能進一步升級前夕。8月29日，多次組織大規模示威的香港民陣發起的「831」集會遊行計劃遭警方發出反對通知書。民陣召集人岑子傑同日稱，在香港遭到不明人士襲擊。

6月至今，香港警方已就各次遊行與集會拘捕超過850人。