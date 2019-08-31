香港示威、豬肉漲價、天則經濟研究所被取締以及本周更多好故事

圖片版權 Getty Images Image caption 周庭（右）與黃之鋒在同一天被捕。

香港政府《逃犯條例》修訂引發的抗議持續了近三個月，本周六（8月31日）中國全國人大就香港特首普選「831決議」五週年紀念日前夕，民陣31日集會遊行計劃遭到警方反對，「雨傘運動」代表人物黃之鋒等數名社會運動人士和立法會議員被捕，兩名遊行發起人遭襲擊；另一方面，香港特首林鄭月娥見記者時堅拒示威者的訴求。修例抗議引發的風波仍未有止息的跡象。

大陸方面，在中美貿易戰的陰影下，中國在8月2日至8日的一周，購買了超過了1萬噸美國產豬肉，以解決中國國內豬肉價格一路飛漲的問題；國內著名經濟智庫天則經濟研究所被取締，有學者表示，天則被取締是繼《炎黃春秋》之後中國又一次對知識分子的打壓行動。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 香港逃犯條例修訂抗議

你的器材不支持播放多媒體材料 香港示威者與警方之間的對峙屢屢陷入暴力循環，這種僵局是如何形成的？

周五（8月30日），香港警方在24小時內相繼逮捕包括「雨傘運動」代表人物黃之鋒在內的數名社會運動人士和立法會議員。警方稱黃涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」。

同日，香港民間人權陣線（民陣）召集人岑子傑宣佈，因中國全國人大就香港特首普選的「831決議」5週年紀念日集會遊行計劃遭警方反對，取消計劃。此前一日（29日），岑子傑與「727」元朗遊行發起人鐘健平稱，在香港遭到不明人士襲擊。

2. 豬肉漲價：中國CPI高企，頂風進口美國肉，政府補貼

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美國農業部消息稱，中國在8月2日至8日的一周，購買了超過了1萬噸美國產豬肉，這是中國此前七周以來最大一筆的美國豬肉訂單。

中國正對美國展示強硬姿態，卻頂著自己的關稅進口美國豬肉，實在有難言的苦衷——中國國內豬肉價格一路飛漲，有些地方政府甚至開始通過補貼零售商的方式抑制肉價漲幅。

3. 天則經濟研究所被取締 中國著名自由派智庫如何一步步被扼殺

圖片版權 Getty Images Image caption 中國經濟學家茅於軾是天則所創辦人之一。

中國最具影響力的獨立經濟智庫天則經濟研究所（天則所）似乎再不能被官方接納。

北京市昌平區民政局近日決定，取締天則經濟研究所及其下設分支機構。這是繼時政雜誌《炎黃春秋》後，中國又一處自由思想陣地面臨滅頂之災。

4. 亞馬遜雨林：創紀錄大火源於天災還是人禍

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全球最大熱帶雨林，有"地球之肺"稱號的巴西亞馬遜森林正遭遇有紀錄以來最頻繁的火災。巴西國家太空署（INPE）20日指出，今年亞馬遜雨林已發生超過7.2萬起火災，打破歷史紀錄。蔓延的森林大火，成為全球焦點，各國領袖皆表達關注。

5. 朝鮮脫北女母子"餓死"首爾：悲劇揭示韓國哪些真相

Image caption 生前，她彷彿無形之人；死後，她終於引起了重視

韓星玉是脫北女，為了躲避朝鮮饑荒、夢想過上新生活，千辛萬苦逃到韓國。但是，她與6歲的兒子兩人卻在首爾——亞洲最富有的城市之一——喪命。據信，他們是活活餓死的。

直到兩個月後，來收水費的人聞到腐臭，才在公寓內發現屍體。他們家裏僅有的食品是一袋紅辣椒碎。