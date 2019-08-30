圖片版權 Reuters Image caption 國泰往返歐美航線大都飛越中國大陸空域。

國泰航空周三（8月28日）就員工行為守則發出內部公告，稱公司對員工「參與非法活動採取零容忍的態度」。並表示，「潛在導致公司聲譽受損的活動」可能招致紀律處分，或終止僱傭關係。守則還稱，公司鼓勵同事互相舉報不當行為。

此公告在國泰港龍空勤人員協會主席施安娜被解僱後發佈，這是國泰在香港反《逃犯條例》運動中陷入的另一宗爭議事件，此舉令部分航空界人員及市民擔心，香港陷入「白色恐怖」。

本月初，中國民用航空局向國泰發出「重大安全風險」的命令，包括立即停飛參與和支持非法遊行示威人員所執飛的內地航班。隨後，國泰航空的行政總裁何杲（Rupert Hogg）、顧客及商務總裁盧家培離職。外界質疑，他們是受到壓力而「被辭職」。此外，國泰航空還有飛行員因類似原因遭停職。

圖片版權 Getty Images Image caption 國泰港龍空勤人員協會主席施安娜

解僱工會領袖

國泰內部公告以「修訂的行為凖則」為題，署名是國泰人事董事歐永棠。國泰航空企業事務部向BBC中文證實，該公告確為國泰發出，不過，其中有關「舉報」的章節並非新增項目。並稱，公司「鼓勵員工主動提出可影響安全及保安的潛在事宜，並提供充份的保護。」

施安娜稱，公司代表拿著三張臉書（Facebook）帖子截圖，問賬號是否屬於她。她在承認之後，公司代表隨即宣告解除僱傭關係，並在她追問原因時，告之「不能提供理由」。施安娜在周三（8月28日）晚抗議國泰的集會中稱，她只是在臉書中表達了對高層辭職感到失望。如果工會領袖被解僱，沒有人會再敢發聲。

施安娜對BBC說，「我們從來不知道會發生這種事情。公司在聘用時會考慮我們的背景、是否稱職等，但不會過問政治立場，或者在社交媒體上的發言、發佈的信息。這根本不公平。」

香港職工會聯盟表示，目前已經有至少二十名航空業界人員被無理由解僱或辭退，其中以國泰及港龍的人員最多。國泰港龍航空是國泰航空的全資附屬公司。

職工會聯盟主席吳敏兒稱，施安娜被解僱的決定明顯是因為她身為空勤人員協會主席參與「反送中」運動，企圖警告其他員工勿採取類似行為。

部分香港航空界人員7月底在機場集會，要求政府回應民間的五大訴求。隨後，有七個香港空勤人員工會表態支持８月５日罷工。

國泰表示，終止僱傭的決定都是經過正式審查程序，考慮適用的法規，以及員工能否履行職務等。

圖片版權 Getty Images Image caption 有市民稱，香港陷入「白色恐怖」。

下一個受影響的公司是誰？

國泰香港員工何小姐對BBC中文表示，她本月初就「清理」了自己的社交媒體，改名及刪去所有與示威相關的帖子，並刪除多名國泰員工的朋友。

何小姐透露，公司管理層不僅強迫檢查多名員工社交媒體賬號，還要求員工公開其他同事的賬號。

她說，現在國泰人心惶惶，每個人都擔心被其他同事出賣，「特別是藍絲派（支持警察）的上司」。

「這已經不是以前的香港，我們失去工作、失去同事、失去言論自由。」何小姐說。

國泰在28日回應傳媒稱，「國泰一方面全力支持《基本法》所賦予的一切權利和自由。與此同時，我們亦必須遵守航班飛往及飛越國家及地區、包括中國內地的所有適用法規。」

何小姐因擔心秋後算帳不願意透露個人信息細節。她說，自己曾經參與民陣發起的遊行以及航空業發起的「反送中」集會，但從來沒有出現過在衝突現場，「連催淚彈和防暴警察都沒有見過」。她說，曾經在社交媒體上分享新聞，寫上「香港人加油」的字眼。

「我們現在只是參與和平遊行集會表態，已經被視為暴徒。」何小姐說，目前並不是考慮轉行，而是移民。

「白色恐怖其實會蔓延到不同行業，我做哪一份工作都一樣，你看，官媒在罵會計師行，天曉得下一個受害公司會是哪裏？」

圖片版權 Getty Images Image caption 金融之都香港。

外資企業的艱難抉擇

國泰航空於1946年在香港成立，由英國太古集團持有最大股份，中國國際航空公司持有大量股份。

作為亞洲金融中心和貿易中心的香港聚集了大批外資企業。不過，這些企業現在擔心未來該如何走下去。

香港風險顧問公司Steve Vickers and Associates行政總裁韋啟賢（Steve Vickers）對BBC表示，在香港設立的公司如果和大陸市場聯繫緊密，它們對未來的決定要考慮，與北京劃清界限損害國際市場，還是維護關係保護大陸市場，這是企業面臨的重大決定。

前香港海洋公園董事局主席、「蘭桂坊之父」盛智文從港英時代起就在香港做生意，建立了香港夜生活娛樂聖地蘭桂坊，成為集團主席。他對BBC說，"我在中國住了超過35年，我在那裏做過生意，所以我明白那裏的規則。如果你想做生意，就要履行規則。"