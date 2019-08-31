香港8.31抗議：暴力升級中的汽油彈、水炮車和催淚水

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者在路中心放火。

香港成千上萬「反送中」示威者周六（31日）不理會警方反對上街抗議禁令，雙方再次上演激烈衝突，暴力升級。

示威者頻密使用汽油彈和縱火，警方則首次用水炮車發射催淚水和藍色水柱驅散示威者，並嚴重譴責示威者「暴力行為」。

接近午夜，在九龍區油麻地站二號月台往中環方向，有傷者頭破血流。地鐵已經暫停，有救護員凖備送他們出去。現場有目擊者表示，與油麻地距離兩站之隔的太子站三號月台處，乘客被要求離開車廂。五分鐘後，有速龍警察衝入車廂，被目擊者質疑進行"無差別「襲擊市民。

水炮車、汽油彈和催淚水

香港多次發起大規模遊行的團體「民間人權陣線」原本計劃周六（31日）發起遊行，但被警方以安全為由禁止。

但禁令沒能阻止大批反送中示威者上街抗議，他們從下午開始佔領港島多處馬路，但警方表明，他們的行為是「非法集結」。

多條巴士線因受示威影響改道，附近亦有多家店鋪關門。

圖片版權 Reuters Image caption 大批示威者不理警方警告集會抗議。

警方自周五起搜捕多名民主派立法會議員和社運人士，被示威者批評是想嚇唬示威者和製造白色恐怖，但警方表示拘捕決定與群眾活動無關。

示威者表示政府沒有回應訴求，但加大力度打壓，他們有需要把行動升級。

35歲的示威者Peter對BBC中文表示，政府近日拘捕多名民主派立法會議員及社運人士的做法「十分不公平」，儘管警方禁止今天的遊行，但他認為，「這個時候我們更是要走出街頭，表達我們的想法，政府想讓我們害怕，但這正是我們要出來的理由」。

另一名示威者，17歲的Situs認為警方的大規模逮捕行動讓人「極為擔憂」，當局現在的戰術顯示政府正在淪為「暴政」政權，如果不出街正顯示他們是向「暴政」政權屈服。

下午5時許開始，雙方衝突升級，幾百名前線示威者攻擊位於金鐘的立法會大樓和政府總部，多次投擲硬物和汽油彈，焚燒警方在外圍設置的路障。

圖片版權 AFP Image caption 香港警方出動水炮車驅散示威者。

警方先施放催淚彈驅散，但許多示威者拾起這些催淚彈還擊。警方之後出動水炮車，噴射藍色液體試圖驅散他們。

在傍晚日落後，示威者退守灣仔，使用附近球場的看台座椅設置路障，並用雜物和易燃物點起大火，現場冒出大量黑煙和多次傳出爆炸聲。消防人員後來到場把火撲救。

示威者之後破壞親中媒體《大公報》的招牌，水炮車再度在銅鑼灣出現對付示威者，向示威者噴射催淚水和藍色液體。

現場有人中彈受傷需要急救，但未知是被什麼擊中。

多家香港媒體拍到數名穿著疑似是示威者的男子，手持胡椒彈球槍，被懷疑是警方再次喬裝示威者。

警方嚴厲譴責示威者的「暴力行為」，多次警告停止違法行為無效，所以使用「最低武力」進行驅散。

晚上8時許，有示威者轉到尖沙咀一度在彌敦道、海防道一帶堵路，警方也施放催淚彈驅散。

「8.31」五週年

8月31日對香港抗議者來說是一個特殊日子。

5年前這一天，中國全國人大常委會公布「8.31決定」，規定香港普選方案會有篩選機制限制參選人，觸發民主派及大批市民不滿，為之後的佔領運動「雨傘運動」埋下伏筆。

香港這個夏天的抗議原本是針對《逃犯條例》，但後來示威者擴大訴求，包括要求成立獨立委員會調查警民衝突以及「雙普選」，即全民投票選特首和立法會議員。

香港政府發言人31日6時發聲明表示，政制發展相關議題極具爭議，必須審慎行事，貿然重啟政改，將會導致社會更加分化，是不負責任的做法。

發言人稱，要展開政改的討論，社會需要在法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，以務實的態度進行。特區政府會審時度勢，按照《基本法》及全國人大常委會的相關解釋和決定推動政制發展。

圖片版權 Reuters Image caption 示威者破壞立法會大樓外的設施。

香港局勢引國際社會關注

歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋裏尼（Federica Mogherini）周五對香港事態發展感到「非常憂慮」，歐盟希望香港政府可以尊重集會、示威和表演言論的自由。她又指，歐盟會繼續向港府傳達訊息，並與各方合作避免情況惡化。

美國總統特朗普周五表示，貿易談判為香港局勢降溫，因為中方希望達成協議，若以不人道方法處理香港問題將在談判中處於不利位置，若美國向中方發動貿易戰，中方有可能會以更強烈手法回應香港情況。特朗普表示，香港示威者有很強烈訴求，好少會看到二百萬人上街示威，希望中國以人道方法處理。

中國央視網發表評論文章稱，美國不可能把香港問題與中美貿易談判掛勾，逼迫中國讓步。文章稱，中美雙方溝通進展順利，美方就會表示不干涉中國內政；但當事態升級，一些人會把香港問題與中美經貿談判關聯起來。

文章稱，「這種立場左右搖擺、表態前後矛盾的做法，讓人不難發現：美方這些人並不真正關心香港亂不亂、好不好，而是把香港問題當作籌碼，企圖在經貿談判中施壓中方，提高談判要價。」