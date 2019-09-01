香港抗議：示威者聚集機場，機場宣讀禁制令，警方稱將驅散

香港《逃犯條例》修訂風波在進入9月之後仍然持續。大批示威者周日（9月1日）聚集香港國際機場客運大樓巴士站一帶，防暴警察在機場客運大樓築起防線戒備。
警方稱即將採取驅散行動，並警告示威者「立即停止違法行為及離開」。
有網民發起旨在堵塞香港國際機場運作的示威運動。周日下午1時左右開始，超過百名身穿黑衣的示威者堵塞機場交通，高叫「光復香港、時代革命」等口號，堅持「五大訴求」，包括要求撤回《逃犯條例》修訂和成立獨立調查委員會等。
香港機場管理局職員在示威者防線前宣讀法庭禁制令內容，要求他們離開，但示威者未予理會。
示威者在機場客運大樓與巴士站之間的路段，用行李手推車、鐵欄、垃圾桶等雜物築起路障，又舉起雨傘，形成傘陣。現場還有示威者衝擊水馬，向警員投擲雜物。
大批防暴警察在下午5時左右開始從香港機場路往東涌方向推進，沿路清理馬路上的水馬。
數十名配戴防暴裝備的警員和機場特警，在客運大樓內及前往巴士站的路段築起防線。
警方表示，大批示威者「以大量水馬和雜物堵塞航天城交匯處及赤鱲角南路一帶的馬路，企圖癱瘓機場一帶的交通。現時機場一帶的交通非常堵塞。因應現場情況，警方將會採取驅散行動，並警告示威者立即停止違法行為及離開。」
警方早前聲稱：「有關示威者正參與未經批准的集結。由於機場的法庭禁制令仍然生效，示威者的行為有機會構成藐視法庭。」
港鐵已宣佈，機鐵香港站前往機場的列車服務暫停。
香港運輸署總運輸主任黎翠瑩表示，現時前往機場的機鐵服務暫停，以及東涌往機場的巴士服務亦有調整，經路面到機場的車龍亦延至馬灣，呼籲市民要留意交通狀況和小心忍讓。
有市民從東涌市區步行前往機場。亦有抵港旅客因為沒有交通工具離開機場，拖著行李步行至東涌。