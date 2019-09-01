香港抗議：示威者聚集機場，機場宣讀禁制令，警方稱將驅散

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 配戴防暴裝備的警員已在機場內列陣戒備。

香港《逃犯條例》修訂風波在進入9月之後仍然持續。大批示威者周日（9月1日）聚集香港國際機場客運大樓巴士站一帶，防暴警察在機場客運大樓築起防線戒備。

警方稱即將採取驅散行動，並警告示威者「立即停止違法行為及離開」。

有網民發起旨在堵塞香港國際機場運作的示威運動。周日下午1時左右開始，超過百名身穿黑衣的示威者堵塞機場交通，高叫「光復香港、時代革命」等口號，堅持「五大訴求」，包括要求撤回《逃犯條例》修訂和成立獨立調查委員會等。

香港機場管理局職員在示威者防線前宣讀法庭禁制令內容，要求他們離開，但示威者未予理會。

示威者在機場客運大樓與巴士站之間的路段，用行李手推車、鐵欄、垃圾桶等雜物築起路障，又舉起雨傘，形成傘陣。現場還有示威者衝擊水馬，向警員投擲雜物。

大批防暴警察在下午5時左右開始從香港機場路往東涌方向推進，沿路清理馬路上的水馬。

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 示威者用雨傘形成傘陣，試圖堵塞香港國際機場地面抵達大廳的其中一個出入口。

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 穿黑衣的示威者聚集香港國際機場

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 示威者用滅火筒製造煙霧

數十名配戴防暴裝備的警員和機場特警，在客運大樓內及前往巴士站的路段築起防線。

警方表示，大批示威者「以大量水馬和雜物堵塞航天城交匯處及赤鱲角南路一帶的馬路，企圖癱瘓機場一帶的交通。現時機場一帶的交通非常堵塞。因應現場情況，警方將會採取驅散行動，並警告示威者立即停止違法行為及離開。」

警方早前聲稱：「有關示威者正參與未經批准的集結。由於機場的法庭禁制令仍然生效，示威者的行為有機會構成藐視法庭。」

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 防暴警員築起防線戒備

港鐵已宣佈，機鐵香港站前往機場的列車服務暫停。

香港運輸署總運輸主任黎翠瑩表示，現時前往機場的機鐵服務暫停，以及東涌往機場的巴士服務亦有調整，經路面到機場的車龍亦延至馬灣，呼籲市民要留意交通狀況和小心忍讓。

有市民從東涌市區步行前往機場。亦有抵港旅客因為沒有交通工具離開機場，拖著行李步行至東涌。

圖片版權 Reuters Image caption 有市民從東涌市區步行前往機場。亦有抵港旅客因為沒有交通工具離開機場，拖著行李步行至東涌。

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 警員築起防線

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者周日堵塞前往香港國際機場的道路交通。

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圖片版權 Getty Images Image caption 示威者堵塞前往東涌和香港國際機場的道路，導致前往東涌的單向交通阻塞，車龍一直排到青馬大橋。

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者在香港國際機場巴士站集結

圖片版權 Getty Images Image caption 前往機場的乘客（橋下）由於無法搭乘路面交通，被迫走路前往機場；而眾多示威者（橋上）圍困堵塞香港國際機場。

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圖片版權 Reuters Image caption 機場乘客拖著行李箱在示威者人牆中穿行。

圖片版權 Reuters Image caption 身穿黑衣的示威者已完全堵塞了香港市區前往香港國際機場的高速公路。

圖片版權 Getty Images Image caption 一名航空公司職員試圖穿過示威者的人牆和雨傘陣。

圖片版權 Reuters Image caption 示威者推走機場的水馬，