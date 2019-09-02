圖片版權 BBC CHINESE Image caption 香港中文大學罷課集會現場

香港「反送中」爭議踏入第十四周，9月2日是開學日，數以千計大學生和中學生宣佈罷課，要求政府回應訴求。

香港教育局反對學生罷課，認為校園不應討論政治。

過去的這個周末，香港再次爆發衝突， 示威者投擲多枚汽油彈，並包圍機場和破壞港鐵站。警察出動水炮車發射藍色水和催淚水，在地鐵站抓捕示威者。

自6月中起，香港已有超過1100人被捕，當中包括一些十幾歲的中學生，引發外界關注。

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學生罷課表達訴求

周一早上，多家中學門外，學生及校友組成人鏈表達訴求。

香港行政長官林鄭月娥的母校嘉諾撒聖方濟各書院，多名中學生帶上頭盔、眼罩和口罩下跪呼籲罷課。

建制派立法會議員何君堯的母校皇仁書院有過百名身穿校服的中學生，同樣以示威者裝備在校門外抗議，他們高呼「光復香港、時代革命」的口號。

另一所名校喇沙書院，當學生及校友默站時有人報案，幾十名防暴警察一度到場搜查。

下午，包括香港政治團體「香港眾志」在內的「中學生罷課籌備平台」在中環愛丁堡廣場舉行集會，有幾百人參加。

「香港眾志」副主席鄭家朗表示，希望同學在社會困難時刻，積極發聲向政府表達訴求。

香港多所大專院校的學生會下午在中文大學「百萬大道」舉行罷課集會，他們不斷高叫口號，部分人戴上頭盔等裝備。校方早前發聲明，稱該處集會風險極高，呼籲學生會取消集會。

中大學生會表示，罷課是同學向政權表達不滿的自由和權利，理應受到尊重，「無論面對多大的風雨，莘莘學子都不會屈服於高牆之下，我等將會誓死捍衛那免於恐懼之自由」。

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教育局反對罷課

中大物理系三年級學生洪同學對BBC中文說，他採取「先選課再取消」的方式罷課。他認為這是「善用制度」達成自己關注社會運動的宗旨。

他認為應該將這兩個多月的「反送中」運動精神在校園裏持續下去，恢復「屬於香港人的香港」。他希望政府盡快啟動「真普選」，並在此基礎上善用香港的資源，先保障香港人自己的福利、醫療等民生權益，再考慮大陸人在香港的利益。

香港中文大學政治與行政學教授周保松出席了上午學生會舉辦的開學禮。他稱， 這兩個月的 「反送中」 運動可謂是爭取 「自由之夏」 的抗爭。 他希望同學不要抱著「終極一戰」 的心態去抗爭，即使最後沒有滿足訴求，也不意味這次抗爭就是「一無所得，或者已經失敗」 。要以開放的心態對待不同聲音，將多元化帶入校園。

香港各家學校對學生罷課反應不一。

據香港媒體報道，有學校早已明言反對學生罷課，並強調即使獲家長同意，也會對其作出處分，部分學校警告，學生戴上黑色口罩上課同樣會被處罰。

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香港教育局在8月早已多次表明反對任何罷課，不應該利用學校表達政治訴求，局長楊潤雄形容，這會「剝奪學生正常學習機會」，如果學生誤以為罷課是爭取個別訴求的合理手段，罷課肯定不斷在校園出現，對學校損害影響深遠。

教育局發出的指引提醒教師，若懷疑或發現有學生打算參加涉嫌違法活動，應立即制止及輔導。

但有學校採取較為寬鬆的處理。一家位於大埔區的中學，教授中文的黃老師對BBC中文表示，校方尊重同學的言論及表達自由，只要家長同意，學校會作出配合，例如為罷課學生提供額外的補課，以及安排老師特別進行心理輔導。

「我不認為他們罷課可以逼到香港政府讓步，但你禁止他們和平表達訴求，只會讓學生更不滿，正如政府限制了和平示威會令局勢升級，是同樣道理，其實會提出罷課的同學很有主見，而他們很清楚，這樣做不代表罷學。」

但他指出，學生仍在求學階段，會要求學生注意安全，不能做違法的事。

「如果參加有不反對通知書的遊行，或是在連儂牆派一下傳單，實在沒有理由阻止學生參與，但我都會警告他們先把校內的功課做好，如果未來欠交功課或是缺席測驗，還是會跟校規處理，這是他們要學會出來社會後要面對的代價。」