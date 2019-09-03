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香港修訂《逃犯條例》引發的爭議持續。路透社早前取得一段香港特首林鄭月娥與商界閉門會面的錄音，林鄭月娥被指在錄音中說，「如果可以，會選擇辭職」。在錄音流出後，林鄭月娥周二（9月3日）出席例行政府高層會議前沒有否認錄音的真確性，但指出她從來沒有向北京政府提出辭職。

林鄭月娥在回應傳媒提問時說，她有信心她與政府官員幫助香港走出目前的困局，不存在自己想辭職但不能辭的矛盾。她又批評，當時是一個「私人會面」，公開她那個時候的講話並不適當。

林鄭月娥6月時已經宣佈暫緩《逃犯條例》的修訂，但香港示威者的要求逐漸變成包括加速政制民主化的步伐等五個要求。示威者與警察爆發多次激烈衝突，過去這個星期雙方的暴力程度都有升級跡象，至今已經有超過1000人被捕。

示威浪潮期間，多次有香港媒體引述消息報道林鄭月娥曾向中國中央政府請辭，但不獲北京接受。路透社周一（9月2日）曝光一段錄音，林鄭月娥被指在錄音中說，如果她有選擇的話會「深深道歉」，然後「第一件要做的事就是辭職」。

分析人士對BBC中文指出，林鄭月娥不會公開承認曾經向北京政府提出辭職，但不能排除錄音是她或她的官員故意流出，紓緩示威者對她的不滿。

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錄音講話內容是什麼？

林鄭月娥在錄音中以英語發言，期間一度語帶哽咽。她在錄音中指出，香港的政治危機引起「不可原諒的混亂」，但她處理事件可操作的空間不大，因為隨著中美貿易戰導致的緊張關係升溫，事件已經演變成一個關乎中國國家安全和主權的問題。

她在錄音中又說，北京政府沒有要求香港政府在10月1日中華人民共和國70週年國慶前解決問題，又指北京政府「絶對沒有計劃」派解放軍平息示威浪潮。

林鄭月娥指出，行政長官在憲制上需要同時向香港市民和中國中央政府負責，因此政治上的可操性「十分小」。

香港行政長官辦公室向路透社證實，林鄭月娥上星期曾經兩次與商介人士會面，但都是私人會面。行政長官辦公室拒絶透露她在會面期間說了什麼。但路透社同時引述三名曾經參加會面的人確認，林鄭月娥曾經說過錄音裏的話。

圖片版權 AFP Image caption 香港示威沒有平息的跡象。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 一些香港學生發起罷課，要求林鄭月娥回應訴求。

「能做的事情很少」

美國約翰霍普金斯大學教授孔誥峰認為，過去已經多次有媒體報道指林鄭月娥希望辭職，但被北京拒絶，因此錄音沒有新鮮內容。至於有評論認為這個錄音是她故意流出，他接受BBC訪問時形容這是個「合理懷疑」。

「她這樣做等於讓其他人知道，她並沒有固執地拒絶道歉、辭職，而是背後有更強的力量令她無法這樣做。」

香港時事評論員林和立也認為，林鄭月娥或香港政府內部故意讓錄音流出的可能性「很大」，目的是為回應外界對她「戀棧權力」的批評，讓自己能挽回一點聲望。

圖片版權 EPA Image caption 林鄭月娥在錄音中說，示威對她的生活有很大影響，無法出席許多公開場合，甚至不能到理髮店理髮。

他接受BBC中文訪問時形容，林鄭月娥的政府已經成為「跛腳鴨」（lame duck），她要做任何事情都要北京批准，而北京卻早已明言香港示威者的「五大訴求」全部都不能接受，「因此她能做的事情很少」。

林和立認為，按照中國的「官場慣例」，不會讓林鄭月娥馬上辭職，因為從北京政府角度來說等於顯示讓林鄭月娥當香港行政長官是個「錯誤」，令它丟面子。但他認為，北京讓林鄭月娥辭職對解決危機「有好處」，因為她的民望已經十分低，在香港已經沒有公信力，但前提是她的繼任人「必須得到香港市民接受」。

「這名繼續人做任何決定也同樣受制北京政府，可操控性十分小，但怎樣都比林鄭月娥繼續留任好，因為她的認受性非常低。」