圖片版權 xinhua Image caption 2015年中俄兩國軍隊進行過登陸演習

中國軍隊進入俄羅斯參加大規模軍事演習，美國官員注意到中國軍隊派出1600人，30架先進戰機參加9月中旬在俄羅斯開始的大型軍演。卡內基莫斯科中心高級研究員亞歷山大·加布耶夫說，此次演習是中俄加強合作的一種模式，是對美國發出的信號。

在布魯塞爾的國際關係專家喬納森·霍斯拉格(Jonathan Holslag)在《南華早報》的報道中說，西方政界人士越來越擔心莫斯科與北京關係正在加強。

英國媒體報道說，土耳其和拉丁美洲正在變成俄羅斯和中國的影響範圍。這次中俄與中亞國家參加的「中央2019」演習顯示，俄中對中亞地區擁有全面的外交控制。歐洲的外交官表示，中俄不斷加強安全方面的合作，已經令許多小國感到緊張，特別那些擔心俄羅斯軍事侵略的國家。

霍斯拉格還說，俄羅斯和中國聯手，俄羅斯有豐富的自然資源，而中國具有強大的工業能力，兩者加在一起不可避免地對西方構成強大挑戰。BBC記者馬庫斯說，俄中結盟是「華盛頓的噩夢」。

不過美國傳統基金會國家安全與外交政策研究所副所長詹姆斯·傑伊·卡拉法諾(James Jay Carafano)認為，中俄雖然在對付華盛頓方面有共同利益，但是他們各有所圖，中俄兩國的聯合不會長久。

不必爭取俄羅斯

卡拉法諾在《國家利益》雜誌撰文說，對中國和俄羅斯結盟的擔心多餘，中俄彼此存在許多摩擦，結盟他們都消受不起。

西方戰略家認為，華盛頓對莫斯科施加壓力，同時打壓北京，導致莫斯科和北京走近，最後針對美國形成結盟。因此有分析家認為，要防止俄中結盟，美國應該對莫斯科示好，然後集中力量對付中國。

圖片版權 AFP Image caption 卡拉法諾在《國家利益》雜誌撰文說：中俄彼此的善意也有限度，他們的全球目標並不協調

不過卡拉法諾認為，美國大可不必去爭取莫斯科，因為俄羅斯不一定會讓步，而且他們會要價很高，比如要西方解除對俄羅斯的制裁，容忍俄羅斯在烏克蘭為所欲為。

他認為，俄羅斯和中國聯合面臨的主要問題是俄中力量不對稱，兩國各自的強項和弱項完全不同。例如中國在敘利亞幫助俄羅斯方面，能力十分有限。普京在南海也幫不了中國多大忙，另外在中美貿易衝突中俄羅斯也發揮不了調停作用。

中俄彼此的善意也有限度，他們的全球目標並不協調。他們合作努力越多，其關係就會受到越多利益差異的影響。卡拉法諾以中國在中亞和北冰洋為例說明，在這些俄羅斯主宰的領域，中國參與程度越深，莫斯科的疑問可能就越多。

對於中俄走近還有種不同解釋，即北京其實並不尋求戰略伙伴關係，中國只是在等待俄羅斯崩潰，北京好介入收拾殘局。

半心半意的俄中合作

卡拉法諾認為，中國和俄羅斯有許多共同點，比如他們都是專制政權，都處於歐亞大陸。他們願意彼此發展經貿關係，都喜歡制定自己的規則，並願意在他們的合作中忽視自由的世界格局。另外，中俄都願意同世界那些不受歡迎的政權打交道，比如敘利亞，委內瑞拉等。

俄羅斯和中國互相協調破壞華盛頓的外交動議。例如在聯合國安理會，俄羅斯在某些投票中面對來自美國的壓力，俄羅斯經常會唱白臉，按照美國的意願去投票。但俄羅斯知道北京會為他們投否決票。同樣當美國依靠北京停止對朝鮮提供支持，北京可以順應美國的要求，但中國知道莫斯科會繼續北京的意願。

圖片版權 Reuters Image caption 俄羅斯自然資源豐富，中國工業製造能力強大，兩者結合會對西方形成強大挑戰

但是在俄中聯盟對美國究竟有多大影響的問題上，卡拉法諾認為，俄中不會聯手採取軍事行動威脅華盛頓。他們的戰略核心是希望對美國不戰而勝。如果美國與中國發生軍事衝突，俄羅斯會很高興。反過來也一樣，如果美國同俄羅斯發生軍事對抗，中國也會感到滿意。在這方面他們都不會首先出頭。

即使俄羅斯和中國軍事聯手對付美國，過於沉重的代價也會讓他們三思而後行。只要美國保持在全球的戰略威懾，中俄軍事冒險就會被制約。這就是以實力求和平在這裏發揮的作用。

美國會繼續強大？

卡拉法諾認為，美國只需要繼續推進其壓制俄羅斯和中國的策略就會獲得收益。美國要讓中國和俄羅斯明白，只有尊重美國的利益，他們就會有回報。為此華盛頓要作出更多承擔，必須消除莫斯科在歐洲製造不穩定的企圖和努力，同時也要努力保持印太地區的自由和開放。他認為美國有能力做到這兩點。

他在《國家利益》的文章中說，美國甚至不必離間普京和習近平，特朗普應該繼續對他們實行擠壓。俄羅斯和中國的摩擦本身會防止他們形成針對美國的聯盟。當然美國也可以提醒俄羅斯和中國，過分相信對方十分愚蠢。

圖片版權 AFP Image caption 卡拉法諾認為，美國要繼續對俄羅斯和中國施壓，防止俄羅斯破壞歐洲穩定，遏制中國在印太地區改變現狀。圖為2017年美國的「卡爾文森」號航母在南海巡航。

他認為普京和習近平的主要利益在於保持其政權生存。美國保持強大壓力會讓他們沒有多少其他選擇，只能接受美國強大以及美國會繼續強大的事實，俄羅斯和中國必須要面對美國這個強大的現實。美國要讓他們明白，只有這種全球平衡才能帶來長期的穩定關係。

不過美國能否維持主宰地位已經成為輿論經常性的辯論話題，特別是俄羅斯總統普京和中國領導人習近平近年來越走越近，形成反對華盛頓的強大軸心，進一步引發美國面臨挑戰的討論。

澳洲科廷大學的俄羅斯軍事專家阿列克謝·穆拉維耶夫（Alexey Muraviev）說，目前中俄合作包括分享情報，聯合軍事訓練。他說，「俄中深化戰略聯繫在今後20年會對西太平洋的地緣政治格局產生衝擊。」

當然他也承認，目前俄羅斯和中國不可能形成正式聯盟，雙方都願意保持某種獨立性。卡拉法諾認為俄中不會在軍事上聯手對付美國，但也有西方觀察家對於俄中目前這種不結盟的狀況能維持多久表示懷疑。