打造「男子漢」？ 北京男孩學校的新嘗試

北京有一所特殊的「男孩學校」，學校創辦人有一個宏大的目標，將柔弱男孩變成「男子漢」。七年來，已有2000多名男孩前來參加培訓，培訓項目包括美式橄欖球等。但也有批評者質疑，強調男子漢氣概是一種性別「刻板印象」，會抑制孩子的天性。

男子是否要足夠強壯一直是中國引發討論的話題。去年，官方媒體甚至批評男性明星中的陰柔之風是「病態文化」。

視頻製作：汪宜青