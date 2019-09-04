林鄭月娥宣佈撤回《逃犯條例》修訂 「四項行動」回應「五大訴求」

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香港行政長官林鄭月娥發表電視講話，宣佈正式撤回《逃犯條例》修訂，但拒絶成立「獨立調查委員會」，認為必須按照現時的機制處理針對警察在示威浪潮的投訴。

她在周三（9月4日）的電視講話指出，香港政府將會實施「四項行動」：

政府將正式撤回《逃犯條例》修訂，在立法會復會後動議撤回修例建議，以「完全釋除市民的疑慮」；

增加兩名監警會成員，包括前香港大律師公會主席林定國；

特首和其他香港政府高官會走入社區和市民對話，讓不同政治立場的人直接把他們的不滿說出來，尋找解決方法；

香港社會目前的矛盾反映了當地「長期積壓的政治、經濟和社會問題」，例如房屋、土地供應、青年人機遇、公眾參與政府決策等。 她會邀請專家和學者就社會「深層次問題」進行獨立研究和檢討。

林鄭月娥還說了什麼

在長約八分鐘的電視講話中，她在前半段對香港民眾的「五大訴求」進行了逐條回應。

關於《逃犯條例》修訂：她說，《逃犯條例》的修訂在6月時已經「完全停止」；

關於針對警察被懷疑濫用權力的指控：她說，應該按既定機制，交由專責的獨立監警會處理，「而不應該另設獨立調查委員會」；

關於暴動定性：她說，香港政府已經多次重申法律程序上不存在「暴動定性」；

關於釋放被捕人士：她說，示威者要求無條件釋放所有被捕人士的要求是法治社會「不能接受」的；

關於「雙普選」：她說，社會需要在法理的基礎上以「務實的態度進行討論」，否則只會令社會更加撕裂。

林鄭月娥又說，持續出現的暴力正在動搖香港「法治的根基」，又批評「極少數人」污損國旗、國徽，衝擊中國中央政府駐香港的機構，形容這些行動在挑戰「一國兩制」。她重申，香港最迫切要做的事是遏止暴力、捍衛法治、重建社會秩序。「政府會對所有違法及暴力行為，嚴正執法。」

香港反《逃犯條例》修訂案示威處於無解狀態。在警民暴力衝突持續，雙方武力升級，示威者堅持要政府回應正式撤回修法等五大訴求。

林鄭月娥發表電視講話前，與香港建制派議員和港區人大代表見面，指她會繼續讓獨立監察警方處理投訴委員會（簡稱「監警會」）處理針對警察在示威浪潮的投訴，但同時會委派多人加入委員會，包括數名外國專家。

有批評指出，林鄭月娥「撤回」的決定來得太晚，而且示威浪潮的焦點現時已經轉移到警察處理示威的手法，她這樣做對緩解香港局勢沒有太大的幫助。

你的器材不支持播放多媒體材料 林鄭月娥錄音遭洩露 透露自己「如有選擇會辭職」

從「暫緩」、「壽終正寢」到「撤回」

香港示威者主要有五個要求（遊行中稱為「五大訴求」），包括撤回《逃犯條例》修訂、釋放被拘捕的示威者、承諾不會起訴他們、成立獨立調查委員會調查警民衝突、取消把6月12日警民衝突定義為「暴動」和盡快實行「雙普選」。「雙普選」指在香港普選全部立法會議員和行政長官。

香港特首林鄭月娥6月16日宣佈暫緩修例建議，之後更以「壽終正寢」形容修例工作，多月以來都拒絶撤回議案，引起示威者不滿。

但是，許多評論都認為林鄭月娥撤回條例無法平息示威浪潮。曾經發起反對《逃犯條例》修訂遊行的元朗居民鍾健平對BBC中文表示，他相信示威者會堅持「五大訴求，缺一不可」。

鍾健平早前涉嫌組織未經批准集結被捕，上月29日獲不落案起訴，但在離開警署時遭人用雨傘、鐵通襲擊，手臂和背部受傷。

「講了那麼多個月撤回，你現在好像拋少少出來，人家怎麼能接受，我們怎麼對得起傷亡的手足？我自己都被人打，怎麼面對？」

他形容，林鄭月娥和北京政府到現在，好像還沒看清楚香港發生甚麼事，不斷做錯誤決定。

香港警方因為擔心暴力衝突而多次禁止遊行集會，示威者還有甚麼選擇呢？鍾健平說，相信群眾有智慧去處理。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 鍾健平早前涉嫌組織未經批准集結被捕。

香港立法會議員、港區人大代表田北辰表示，撤回逃犯條例修訂來得太遲，社會焦點已不在此事，應該還要成立獨立調查委員會，他形容此為今時今日、百分百必須要做的事。

田北辰說，委員會人選一定要有公信力，政治上無特別傾向，而且警方及示威者兩方面都要調查。他說，不同意調查一些個人事件，而是要看整體守則及指引等，例如調查警察是否要帶委任證，以及示威者資金來源等。

田北辰說，港澳辦主任張曉明早前在深圳明確表示，成立獨立調查委員會並非一定不能考慮，但現在不是時候。田北辰認為，政府要盡快宣佈會成立委員會，開始物色人選及草擬職權範圍，委員會的工作則可在亂局平息後才開始。

多次表態支持修訂《逃犯條例》的香港行政會議成員葉劉淑儀也對BBC指出，撤回修訂只會平息部份示威者的不滿，不會令示威浪潮停止。

圖片版權 BBC chinese Image caption 香港警察處理示威時被指濫力暴力。

對示威浪潮「沒有大影響」

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽認為，林鄭月娥撤回《逃犯條例》的修訂對香港的局勢沒有太大的影響。他接受BBC中文訪問時指出，如果林鄭月娥在6月爆發大規模遊行時就撤回修訂建議，整場抗議運動不會發展到現時階段。

「但我想現在的焦點已經轉移到警察暴力那方面，警察被指毆打市民和示威者已經觸發很大民憤，現在才說『撤回』比沒有好，但我相信實際上對平息民憤的影響不會很大。」

香港時事評論員林和立留意到，過去都有消息指出北京政府不容許林鄭月娥對示威者的「五大訴求」作出讓步，但這次似乎得到北京的同意作出一個「比較大的讓步」。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港示威者與警方之間的對峙屢屢陷入暴力循環，這種僵局是如何形成的？

他接受BBC中文訪間時指出，這可能表示林鄭可能有機會認真考慮其餘四個訴求，或北京不會反對她這樣做。

「這會增加更多示威人士要求（林鄭月娥）考慮其餘四大訴求，尤其是成立獨立調查委員會調查警察濫用權力的指控。」

他形容這個調查委員會相對來說比較容易達成的事情，因為「雙普選」等的訴求都是一些「漫長」的過程。成立調查委員會的政治代價和難度相對來說「比較低」。

監警會調查和獨立調查委員會有什麼分別？

監警會是香港處理針對警察投訴的組織，獨立於警務處。但監警會沒有權力傳召證人作供，投訴人提供的資料也可以用於未來的司法程序，投訴人或證人可能因為害怕公開對自己不利的資料，而選擇不作出投訴或不作供。外界也擔心，監警會的委員大多有建制派背景，無法作出公平公正的裁決。

獨立調查委員會由行政長官按需要成立，專責調查單一事件，例如香港鐵路早前被揭發建造新車站時建築水平不達標，一些工程人員被懷疑發出造假的合格證書，特首林鄭月娥於是成立調查委員會。

這些調查委員會的主席通常由法官擔任，有權力傳召證人作供，證人或投訴人提供的資料都只會在調查過程中使用，而不能在未來的任何法庭審訊中作為證據，被視為可以更有效保障證人或投訴人的權利。

示威浪潮的起因是什麼？

圖片版權 Getty Images Image caption 中國國務院港澳事務辦公室新聞發言人9月3日稱，"香港局勢正出現積極變化但依然複雜嚴峻"。

香港目前《逃犯條例》目前限制香港法庭不可以把嫌疑犯移交到中國大陸、台灣或澳門，修例建議把這個限制刪除，林鄭月娥形容這可以堵塞司法制度的「漏洞」。她又指出，修例通過後，台灣政府就可以要求香港移交一名被指去年在當地謀殺女友的香港男子陳同佳，到當地受審。

反對修例一方的關注主要集中在中國大陸，擔心當地司法制度不完善，無法保障被移交到當地香港人可以獲得公平、公正的審訊。

反對《逃犯條例》修訂的運動從開始的和平示威，演變成多場暴力警民衝突，香港警方至今已經拘捕超過1,000人，部份人被控暴動罪，最高可被判囚10年。

中國國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光9月3日在北京舉行新聞發佈會，稱「香港局勢正出現積極變化但依然複雜嚴峻，現在已經到了維護『一國兩制』原則底線、維護香港繁榮穩定的重要關頭」。

楊光警告說，「圍繞修改《逃犯條例》出現的事態已完全變質」，「目的就是要搞亂香港、癱瘓特區政府，進而奪取特區的管治權，從而把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體」。

對於香港示威者要求盡快重啟政改落實「雙普選」的問題，楊光表示，「中央政府支持香港特區按照基本法和全國人大常委會有關決定發展民主政制」，但「無論將來什麼時候啟動政改，香港的普選制度都必須符合『一國兩制』，符合基本法，符合全國人大常委會的有關決定」。