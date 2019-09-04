圖片版權 CNA Image caption 香港眾志秘書長黃之鋒與台灣時代力量黨主席徐永明見面。

香港警民衝突持續升溫，香港「雨傘運動」學生領袖、政治團體「香港眾志」秘書長黃之鋒與香港民主派議員朱凱迪等人，9月3日赴台灣進行兩天的會面及演講行程。黃之鋒朱凱迪一行赴台灣民進黨拜會時，現場有台灣「愛國同心會」十幾名成員舉著中國五星旗，怒嗆黃之鋒「滾回去」。

尋求台灣支持

黃之鋒抵台當天，當地警方加強戒備。這是因為2017年黃之鋒應邀赴台參訪，在機場時險遭人毆打，因此警方不敢大意，擔心發生暴力衝突。

黃之鋒在台行程緊湊，與台灣民進黨及本地政黨「時代力量」人士見面，並與民間團體民主基金會、光合基金會交流、演講。他向民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉及副秘書長林飛帆解說現行香港抗爭所面對的大搜捕，並促請台灣政府強化《港澳條例》等相關措施協助赴台港人。

他也與時代力量主席徐永明、台灣立法委員黃國昌和陳惠敏見面，說明港府考慮動用《緊急法》，形同戒嚴，盼能共同表態反對。

黃之鋒在座談會上稱香港和台灣同樣面對北京壓迫。他表示，過去大家說「今日香港，明日台灣」，但他認為最理想是「今日台灣，明日香港」，期盼香港未來能像台灣一樣享有民主自由。

有關此行是否與國民黨人士見面？黃之鋒9月4日中午向台灣媒體透露，國民黨的行程還在安排，希望這次交流能跨越黨派。他曾說：「不管是韓國瑜還是柯文哲，香港跟台灣已經是命運共同體，希望台灣不分黨派一起支持香港。」

圖片版權 CNA Image caption 黃之鋒在台灣與太陽花學運領袖，現任台灣民進黨副秘書長林飛帆(右一)見面。

而就在黃之鋒一行人抵台前，中國大陸黨媒旗下的《環球時報》批評黃之鋒是亂港分子，認為新生代漢奸毀不了香港，只會自毀人生。該社評形容黃之鋒屬於漢奸系列的「新生代」，他們像歷史上所有的賣國者一樣，把死抱外部力量大腿當作自己的生路。

同樣在黃之鋒訪台前，台灣總統蔡英文9月2日表示香港情勢已進入關鍵階段，國家安全及行政部門應該緊盯香港的動態變化，並評估可能的衝擊影響。她強調「協助台商及我國在港民眾因應可能的變局。」

台灣《難民法》成焦點

日前投書媒體呼籲台灣完成《難民法》的黃之鋒，也再次談及《難民法》，蔡英文今天（9月4日）出席「國際警察合作論壇」時，針對黃之鋒呼籲台灣訂立《難民法》向媒體回應表示，現行法律已經足夠，可以在必要時提供香港人民協助。而台官方則稱，接受難民有待凝聚全民共識。

台灣內政部指出，接受難民是嚴肅的議題，需要考量人權、經濟、社會、文化及國家安全等因素，就如同世界上其他接受難民的國家一樣，必須凝聚全民共識。

事實上，台灣行政院提出的《難民法》草案已於2016年7月14日在立法院一讀通過，但該草案是以外國人及無國籍人為適用對象，若是中國、香港人士來台申請政治庇護，內政部則將配合主管機關陸委會政策辦理。

台灣官方曾表示，香港人若遭政治壓迫有政治庇護需求，政府會「個案處理」，但細節並未多做說明。

另外，黃之鋒此行並未與蔡英文見面，新加坡《聯合早報》4日報導稱，多次高喊「撐香港」的台灣執政黨民進黨不如外界預期般積極，凸顯了蔡英文政府對香港問題的拿捏和顧忌，並引用分析指主因是避免主動挑釁北京。

圖片版權 CNA Image caption 蔡英文9月4日出席活動受訪時表示，會在必要時為香港人民提供必要協助。

支持香港但沒有介入

黃之鋒也呼籲台灣人10月1日中國國慶時，總動員支持香港，並表示除了台灣，這個月也會赴德國與美國爭取支持。

蔡英文9月4日受訪時還表示，對於香港人民追求自由民主，是支持而且非常支持，對於我們希望台灣人民，還有世界上更多人對於香港的關心，被曲解為介入，蔡英文強調「沒有介入」，會在必要時提供香港人民必要協助。

事實上，黃之鋒這次赴台，直至出發前能否成行仍充滿不確定性。因為8月30日黃之鋒在香港遭到逮捕，法院裁定11月再開庭並批准保釋，黃之鋒需遵守宵禁令，但可出境參加既定會議行程。

根據台港媒體報導，黃之鋒9月3日至4日訪台後，將赴德國在柏林牆前發表演講，再到美國拜訪《時代》雜誌和《華爾街日報》，9月23日返回香港。