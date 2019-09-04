華為指責美國網絡攻擊和施壓員工的大背景

中國通訊巨頭華為周二（9月3日）說，美國政府指示其執法機構「逼迫」，」引誘」華為員工，要他們危害華為。華為還指責美國政府對其發動網絡攻擊。

華盛頓今年5月以國家安全威脅為由把華為這個世界第二大的智能手機製造商列入制裁名單，切斷了美國公司對華為零部件和技術的供應鏈。美國科技巨頭谷歌加入制裁，禁止華為使用其應用軟件和安卓操作系統。

美國司法部發言人表示他們不對特定調查置評，但是「在所有問題上，我們的調查符合法律，所有調查對象都享有美國憲法賦予和獨立司法保障的權利。」

9月3日中國外交部發言人耿爽提到同華為公司聲明有關的問題。耿爽說，「美方在拿不出任何證據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量無端地打壓中國企業，這種行為既不光彩，也不道德。」

美國政治司法介入

圖片版權 Getty Images Image caption 華盛頓今年5月以國家安全威脅為由把華為這個世界第二大的智能手機製造商列入制裁名單

華為公司周二在新聞發佈會上指出，美國政府利用其司法和行政機構以及其他手段干擾華為及其伙伴的運營。

華為的公開聲明說，華為的伙伴受到非法搜查，拘禁和逮捕，一些員工在家受到聯邦調查局問訊、施壓，要他們搜集關於華為公司的信息。

華為的文件顯示，8名員工、其中幾人是美國公民都遇到了上述問題。他們都是華為公司的中、高層管理人員。

最近的一起事件發生在8月28日，華為美國公司的一名員工說，聯邦調查局人員登門要求該人為他們做線人。

但是美國司法部表示聯邦調查局不會單獨對此發表評論。

路透社報道說，華為沒有為上述指稱提供任何證據，只是說他們員工向公司作了有關報告。路透社表示不能獨立核實華為公司提供的有關信息。

華為公司出示的文件顯示，今年以來至少3名華為公司的美國員工受到來自美國執法部門的問詢。

除了員工受到美國指稱的壓力外，華為公司還說美國政府對他們發動了網絡攻擊，並且動員同華為合作的公司對華為提出不實指稱。

圖片版權 AFP Image caption 美國和中國這兩個世界最大的經濟體之間的貿易戰已經持續了一年，華為公司已經成為美中角力的標誌。

美中貿易戰的象徵

華為還指責美國有關當局有選擇地對已經取得和解的民事案件發起刑事調查，根據所謂的技術盜竊指控發起刑事訴訟。

華為公司說，所有針對華為的刑事訴訟都沒有涉及華為的核心技術，美國政府作出的任何有關指控都缺乏充分的證據。

華為的上述聲明是針對《華爾街日報》的相關報道而做出。該報道說，美國司法部正在調查華為盜竊智能手機相機專利的指稱。

美國和中國這兩個世界最大的經濟體之間的貿易戰持續一年，華為公司已經成為美中角力的標誌。

周一（9月2日），美國同波蘭簽署5G技術的合作協議。協議稱，所有國家都必須確保「可靠的供應商」參與網絡建設、確定供應商「是否受外國政府的控制」。

雖然協議沒有點明，但普遍認為這是針對華為公司。

中國外交部發言人耿爽周二在回答有關問題時說，奉勸美方不要高估自己的造謠能力，也不要低估別人的判斷能力。他還說，在5G網絡開發與合作中搞政治化和歧視性做法，違背了公平競爭的原則，也不符合國際社會共同利益。