林鄭月娥撤回《逃犯條例》修例：眾口難調之舉

圖片版權 EPA Image caption 林鄭月娥多次強調，建議和撤回修訂《逃犯條例》的決定都是由香港政府作出，與北京政府無關。

香港特首林鄭月娥回應正式撤回《逃犯條例》修訂的決定，形容自己沒有改變之前的決定，因為修訂工作早已在6月停止，又重申應該以現行機制處理針對警察在示威浪潮中的投訴，不用另外設立獨立委員會調查事件。

林鄭月娥星期四（9月5日）會見傳媒時重申香港政府「四大行動」的重點，包括政府官員在立法會10月復會後，就會提出撤回修訂建議，又強調會與持不同意見的人士作直接對話。

香港因《逃犯條例》修訂建議觸發的示威浪潮持續，已引發嚴重的警民衝突，至今超過1,000人被捕。林鄭月娥在記者會期間多次強調，她撤回修例是為了停止暴力，讓香港社會回復平靜，沒有提及會否引用緊急法例處理示威浪潮。

她又指出，撤回修例的建議與當初提出修例建議一樣都是由香港政府作出，並多次強調，北京政府對她在修例風波中的決定都表示「理解、尊重、支持」。

林鄭月娥周三（9月4日）傍晚以電視講話宣佈「撤回」修例，回應了示威者的第一個訴求，但不論是泛民主派、示威者還是建制派都不滿她的決定。一方認為示威的焦點已經轉移到警察被指濫權的問題，林鄭現在才撤回修例是「太遲」；另一方則認為她不應向暴力示威浪潮低頭。

「太遲、太少」

林鄭月娥周三宣佈撤回修例建議後數小時，由一些示威者組成的「民間記者會」隨即批評她的回應「太遲、太少」，不會接受。其中一名代表羅先生表示，除非林鄭月娥滿足「五大訴求」，否則示威者都不會接受。

「五大訴求」是要求香港政府正式撤回《逃犯條例》的修訂、釋放被拘捕的示威者、承諾不會起訴他們、成立獨立調查委員會調查警民衝突、取消把6月12日警民衝突定義為「暴動」和盡快實行「雙普選」。「雙普選」指在香港普選全部立法會議員和行政長官。

「民間記者會」羅先生指出，林鄭月娥撤回《逃犯條例》的修訂，證明示威行動有效，形容這是香港示威行動的「轉折點」，而不是終結。

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香港的建制派大多對林鄭月娥的決定表示支持，其中民建聯主席李慧琼雖然認為撤回的決定「來得太遲」，但認為措施和方向有助社會走出困局。

但許多建制派的支持者不滿林鄭月娥向示威者讓步。親政府網絡媒體HKG報的社交網站有許多留言批評，稱林鄭月娥「沒有能力」當特首，認為她的做法浪費香港警察過去多個月處理示威浪潮的努力，又指示威者不會因為撤回修例建議而停止行動。

圖片版權 Getty Images Image caption 林鄭月娥的決定在泛民和建制派都受到批評。

示威行動會平息嗎？

香港民主派回應林鄭月娥撤回修例建議時重申，示威者的五個要求「缺一不可」，聲言將繼續抗爭。

示威者也似乎沒有因為林鄭月娥的宣佈而改變示威計劃。據網絡上流傳的訊息顯示，示威者周六（9月7日）會繼續在香港機場舉行「不合作運動」。多家中學的學生同時也繼續罷課行動，要求香港政府回應示威者其餘的訴求。

建制派議員葉劉淑儀接受BBC中文訪問時形容，撤回修例的舉動「正面」，但不會令所有人滿意，「示威浪潮由多個原因引起，包括不滿香港貧富越來越懸殊、房屋問題和政治制度等深層次問題。」

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽早前也向BBC中文指出，他認為林鄭月娥撤回《逃犯條例》的修訂對香港的局勢沒有太大的影響。

「但我想現在的焦點已經轉移到警察暴力那方面，警察被指毆打市民和示威者已經觸發很大民憤，現在才說『撤回』比沒有好，但我相信實際上對平息民憤的影響不會很大。」