旺旺集團在《外國代理人登記法》爭議中向BBC闡述己方立場

台灣近來因為有關「反紅媒」抗議以及總統蔡英文早前宣示將通過《外國代理人登記法》而引發的爭議在繼續。抗議者所謂「紅媒」指的是被認為有親中立場和與中國大陸商業關係密切的台灣媒體。

台灣立法院預期9月17日開議，執政民進黨黨團已將「代理人」列為優先法案。

圖片版權 Want Want Group Image caption 旺旺集團副董事長胡志強在高雄的一次國際會議上講話

「代理人」立法爭議巨大。台灣國民黨多名立委批評這一法案對國家安全、政治宣傳的定義模糊，戕害新聞、言論自由，將衍生重大爭議。也有台商擔心受到影響。

此前，BBC中文也有報道過6月23日台北反「紅色媒體」的示威遊行以及台灣的「反紅媒」爭議；當時遊行抗議者把抗議對象，指向旺旺集團麾下的媒體。

日前，BBC中文通過書面形式訪問了旺旺集團。旺旺集團副董事長胡志強針對相關問題闡述了集團的立場和主張。

BBC：旺中集團和中天電視此前被指採取親中立場並通過被形容為給韓國瑜先生不成比例曝光度的報道方式影響了去年的選舉結果。請問貴公司對此指稱有何回應？

胡志強：我們集團長久以來的信念就是「真道理性，真愛台灣」，我們深信兩岸好，台灣才會好，只要是對兩岸人民有利的事，我們都會支持。旺旺中時媒體集團或中天電視就是秉持著這個原則，以專業的態度經營媒體，在各項選舉的過程中，尊重編輯部門的決定，即使部分候選人的曝光度較高，那也是以滿足讀者或觀眾知的需求為考量。至於選舉的結果，則是選民的決定，非媒體所能左右。

BBC：國家通訊傳播委員會（NCC）曾有對旺中集團麾下的中視、中天新聞台罰款的決定，並最近表示對中視和中天是否威脅國家安全展開調查。這種結果，對貴公司在台灣的運營有何影響？

胡志強：關於本集團中視及中天新聞部分報導內容，被主管機關國家通訊傳播委員會(下稱NCC)裁罰乙事，我們經檢視報導內容與裁罰理由，對於可歸責於記者或編輯的疏失，已著手進行改善，但是部分裁罰案件，我們認為NCC的認事用法，容有討論空間，也已依法提起行政訴訟，以維公司權益。

我們要強調的是，中視、中天至今並未被以威脅國家安全的理由遭到調查，部分有心人士刻意抹黑本集團，我們已經發表嚴正聲明予以駁斥，並已提起訴訟，不容以莫須有的指控，企圖干擾媒體的經營。民主自由是台灣的核心價值，維護言論自由及新聞自由，是全民的責任，做為第四權的媒體，我們將持續監督政府，保護人民權益。

BBC：旺中是否有合作參與到政府方面的調查？旺中集團的立場是什麼？

胡志強：貴公司顯然受到錯誤訊息誤導，截至目前為止，我們並沒有被要求參與政府的調查。至於未來若主管機關正式立案啟動相關調查，我們當然會在合法保障自身權益下全力配合。我們對台灣的法律制度還是有信心的，更相信我們正派經營的做法絶對經得起考驗。

BBC：近幾星期來，貴公司對台灣推出與美國類似的外國代理人登記制度的有關呼籲作出了反駁。您反對此法嗎？如果反對，可否告知主要理由？

胡志強：台灣當局擬推動的代理人制度法案，不能與美國的FARA 制度相提並論。美國是在開放本國人擔任外國代理人前提下，訂定FARA，規定外國代理人需登記並接受管理。但台灣無意開放本國人擔任外國（境外）代理人，制定FARA的目的在管理所謂境外代理人，至於所謂境外代理人的定義、境外代理人行為的構成要件，都未見具體的說明。法案一旦輕率通過，將對台灣的新聞自由與言論自由造成重大傷害。

退而言之，此類法案目前為止也只有在美國和澳洲實施，相信乃是因為社會上仍有不同意見與眾多憂慮考量所以仍然擱置著。

我們堅決反對這種帶有意識形態的法案被政府通過施行。

BBC：旺中集團在台灣的未來發展方向是什麼？有繼續擴展業務的計劃嗎？如果有，目前的各方壓力是否影響到業務層面？

胡志強：旺旺中時媒體集團將會持續在台灣深耕發展。儘管我們和大多數媒體一樣，正面臨沉重的經營壓力，但我們仍然不斷在嘗試做數位化與創新的努力，希望為台灣廣大閲聽大眾提供在新聞、政治、財經、社會、藝文、娛樂等各個面向的信息服務。

我們同時期盼發揮社會公器的影響力，對政府起到監督作用。儘管我們面臨許多壓力，不管是在兩岸互通與交流方面，還是在商業合作方面，但都不會改變我們的經營理念和方向---也就是真道理性，真愛台灣，呼籲「愛台灣，就是要讓台灣人日子過得更好」。