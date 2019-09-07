林鄭月娥撤回《逃犯條例》修訂、黃之鋒訪台、英國無協議脫歐與本周更多好故事

圖片版權 Reuters Image caption 林鄭月娥與丈夫林兆波（圖左）長子林節思（圖右）。

9月的第一周，香港特首林鄭月娥9月4日宣佈撤回《逃犯條例》修訂草案，震撼各界。但是，示威者是否就此放棄抗爭尚無定論。同時，香港民主派領袖之一黃之鋒9月3日訪問台灣，對於蔡英文政府是否會針對香港情勢訂立難民法，外界評估仍有保留。同時，英國脫歐進程在議會繼續延燒，新任首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）面對黨內外反對者眾，他的脫歐計劃仍艱困進行。最後，英國王室的夏洛特小公主9月5日上學照片曝光，成為政壇喧囂之外讓眾人會心一笑的影像。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 林鄭月娥宣佈撤回《逃犯條例》修訂

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 9月2日香港中文大學罷課集會現場

香港行政長官林鄭月娥9月4日發表電視講話，宣佈正式撤回《逃犯條例》修訂，但拒絶成立「獨立調查委員會」，認為必須按照現時的機制處理針對警察在示威浪潮的投訴。她指出，香港政府將會實施四項行動：

政府將正式撤回《逃犯條例》修訂，在立法會復會後動議撤回修例建議，以「完全釋除市民的疑慮」；

增加兩名監警會成員，包括前香港大律師公會主席林定國；

特首和其他香港政府高官會走入社區和市民對話，讓不同政治立場的人直接把他們的不滿說出來，尋找解決方法；

香港社會目前的矛盾反映了當地「長期積壓的政治、經濟和社會問題」，例如房屋、土地供應、青年人機遇、公眾參與政府決策等。 她會邀請專家和學者就社會「深層次問題」進行獨立研究和檢討。

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽接受BBC中文訪問時指出，如果林鄭月娥在6月爆發大規模遊行時就撤回修訂建議，整場抗議運動不會發展到現時階段：「但我想現在的焦點已經轉移到警察暴力那方面，警察被指毆打市民和示威者已經觸發很大民憤，現在才說撤回比沒有好，但我相信實際上對平息民憤的影響不會很大。」

2.黃之鋒訪台 台灣對訂立難民法及政治庇護仍持保留態度

圖片版權 CNA Image caption 黃之鋒赴台灣進行兩天的會面及演講行程

香港警民衝突持續升溫，香港「雨傘運動」學生領袖、政治團體「香港眾志」秘書長黃之鋒與香港民主派議員朱凱迪等人，9月3日赴台灣進行兩天的會面及演講行程。黃之鋒朱凱迪一行赴台灣民進黨拜會時，現場有台灣「愛國同心會」十幾名成員舉著中國五星旗，怒嗆黃之鋒「滾回去」。

黃之鋒在台行程緊湊，與台灣民進黨及本地政黨「時代力量」人士見面，並與民間團體民主基金會、光合基金會交流、演講。日前投書媒體呼籲台灣完成《難民法》的黃之鋒，也再次談及《難民法》，蔡英文今天（9月4日）出席「國際警察合作論壇」時，針對黃之鋒呼籲台灣訂立《難民法》向媒體回應表示，現行法律已經足夠，可以在必要時提供香港人民協助。而台官方則稱，接受難民有待凝聚全民共識。

3.英國首相約翰遜遭遇黨內嘩變 議會爭取立法阻止硬脫歐

圖片版權 EPA Image caption 英國首相約翰遜表示，如果他被迫向歐洲提出延遲脫歐的要求，他將提前大選。

英國在2016年6月全民公投決定離開歐盟3年後，至今仍然不清楚下一步將如何進行。保守黨首相約翰遜呼籲議員支持10月15日提前舉行大選動議。他在議會提出的這項動議需要三分之二的議員的支持。

但是，最大的反對黨工黨以及蘇格蘭民族黨和自由民主黨都表示不會支持這項動議。議會下院周三（4日）投票通過了一項阻擋「無協議脫歐」的議案，旨在迫使保守黨政府將脫歐推遲至2020年1月31日，除非今年10月19日前議會投票通過政府與歐盟達成的脫歐協議或無協議脫歐。

4. 英國王室：夏洛特小公主上學第一天

圖片版權 PA Image caption 和老師握握手

又是一年開學季。英國王室的夏洛特小公主9月5日首日於Thomas's Battersea小學上學，萌照一如既往、迷倒一眾王室粉絲。

一早，爸爸劍橋公爵、媽媽凱特王妃和哥哥喬治王子一起送小公主去學校。喬治王子從2017年起也開始在這裏上學，現在是二年級。夏洛特小公主今年四歲，就讀"學前班"。

Thomas's Battersea位於倫敦西南，是一家私立小學，距離劍橋公爵一家的倫敦宅邸肯辛頓宮只有幾英里。學校共有大約560名學生，年齡在4-13歲之間。學費每人每學期6429英鎊，不過一家中第二個孩子入讀，學費有所減免，為每學期6305英鎊。夏洛特是英國王位第四順位繼承人。