五大訴求之「雙普選」：香港與北京難以彌合的鴻溝

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2019年，由香港政府推動《逃犯條例》修訂引發的香港示威浪潮從夏天持續到秋天。儘管香港特首林鄭月娥已經正式宣佈撤回條例修訂，滿足示威者的一個訴求。但「五大訴求，缺一不可」呼聲仍不絶於耳。

無條件釋放被捕示威者、成立獨立調查委員會調查警民衝突、取消對抗議者「暴動」的定性、盡快實現立法會與行政長官選舉的「雙普選」，餘下的這四個訴求中，「雙普選」無疑是分量最重的一個。

不論香港主權移交前後，普選問題一直是討論香港民主時繞不開的議題。同時這個問題也成為不斷撕裂的中港關係的縮影。因「反送中」引發的示威抗議再一次令「雙普選」問題成為焦點。

行政長官的產生辦法根據香港特別行政區的實際情況和循序漸進的原則而規定，最終達至由一個有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生的目標。 《基本法》第四十五條

「真普選」與「一國兩制」矛盾嗎？

香港政府多次表示，「一人一票」普選行政長官與立法會全部議員是《基本法》確立的最終目標。但其中有諸多限定條件。

《基本法》雖然列明「雙普選」的最終目標，但沒有闡明「有廣泛代表性的提名委員會」的含義，給之後的一系列爭議埋下伏筆。

主權移交22年來，現任行政長官林鄭月娥由來自不同界別的1200人組成的選舉委員會選舉產生，立法會議員選舉半數席位為一般選民選舉直接選舉產生，另外一半席位稱作「功能組別」，「功能組別」的選民需為商界、金融界等各行業代表，許多組別常年被親北京的建制派控制。不論是選出行政長官的選舉委員會，還是「功能界別」立法會議員，泛民陣營均認為，這些席位都缺乏全體香港選民的直接參與，不能廣泛代表香港的民意，因而常常招致民主派人士批評，斥之為「假普選」。

引起今夏風波的《逃犯條例》修訂便是一個很好的例子。今年2月香港政府提議修訂《逃犯條例》，即便在6月9日主辦方宣佈有100萬人參與的大型示威發生後反對此舉，香港政府仍堅持推動法案的二讀。

「現在越來越多人知道，行政長官一個比一個差，原因是行政長官都是北京選定的，他們不對香港人民負責，」美國聖母大學政治學系助理教授許田波說。「香港人想要的特首是一個可以真正把香港人想法告訴北京的人，而不是一直只會把北京的意志灌輸到香港的人。」

立法會的產生辦法根據香港特別行政區的實際情況和循序漸進的原則而規定，最終達至全部議員由普選產生的目標。 《基本法》第六十八條

1997年英國將香港主權移交中國後，香港的親北京與泛民主兩大陣營在普選問題上一直爭執不休，近年來隔閡越來越大。今年7月1日，當黑衣示威者敲碎立法會的玻璃牆，在平時70名議員開會的會議廳內宣讀「雙普選」等「五大訴求」時，香港的民主力量認為這表達出了他們的心聲，但北京沒有傳遞出任何讓步的信息。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港示威遊行風波已踏入第八周。七月一日，數以百計的示威者衝擊立法會，被視作是「反送中」運動的轉折點。

「反對派和一些激進分子提出了五項訴求，他們的終極訴求是實行『雙普選』，」示威進行三個月後，中央政府負責香港事務的最高行政機構港澳辦發言人楊光9月3日在記者會上表示。「無論將來什麼時候啟動政改，香港的普選制度都必須符合《基本法》，符合全國人大常委會的有關決定。」

面對立場強硬的北京，示威者也沒有顯示出妥協的姿態。「只有從政製作出改革，才能保障近月由政治衍生出來的種種社會危機不會重蹈覆徹，」9月4日，示威者發言人在香港立法會門前舉行的一場「民間記者會」上如是說道。

「現在『雙普選』背後的民意更強烈了，」許田波向BBC中文表示。「因為他們看到香港所有的混亂都是因為行政長官不對香港人民負責，立法會議員的選出違背香港自治，政府有足夠多的選票推動任何他們想要推動的法案通過。」

圖片版權 EPA Image caption 近年來，北京對香港政治改革的諸多介入引發許多香港人不滿。圖為今年8月9日，「反送中」浪潮中示威者在香港機場聚集時打出標語，「讓香港做香港」。

這背後是各方對普選認識的鴻溝。北京政府與香港泛民主派均認為，自己掌握著詮釋「雙普選」的話語權。

楊光在9月3日的記者會上提到，「香港的普選制度必須始終堅持一個基本的原則，那就是它必須符合香港的政治地位」。他隨後對這個政治地位作出闡釋，即香港是中國領土、香港特別行政區與中華人民共和國不可分離，香港享有高度自治權，直轄於北京中央政府。

「他們（反對派）想要的普選制度，就是要超出《基本法》和人大常委會有關決定，能夠選出一個可以代表他們立場、可以不對中央政府負責的行政長官，從而為他們奪取香港的最高管治權鋪平道路，」他還這樣表示。「有這種想法的人，是打錯了算盤。」

香港特區政府前政務司司長、前立法會議員陳方安生一直是泛民「真普選」的堅定推動者，主權移交前開始便與北京政府打交道的她認為，北京一向清楚《基本法》中對香港人的普選承諾意味著什麼。

「就是真正的一人一票，」她告訴BBC中文。「而不是北京先提前篩選，再由他們告訴香港人，你們可以根據過濾後的名單投票。」

但並非所有香港人都對「一人一票」有共識。建制派政黨新民黨主席葉劉淑儀曾兩度參選特首，她表示自己心目中的「雙普選」需要「根據憲法來談」。

「哪怕是在民主國家，一人一票就能解決所有問題嗎？不要做夢了，」她說。

在一些關注中港關係的人士眼中，北京與香港民主派在「雙普選」問題上的意見差異來自雙方對「一國兩制」的不同理解。「中央及建制派對泛民缺乏信任，擔心特區政權落在他們手上「一國兩制」會走樣，香港變成顛覆基地，」中國全國政協香港區委員、香港特區政府中央政策組首席顧問劉兆佳說。

而民主派對這個問題有不一樣的理解。「香港現在只有很少人要求獨立，之前更是沒有，」香港民主黨創黨成員、前立法會泛民議員李柱銘告訴BBC中文。「如果中央政府根據《中英聯合聲明》和《基本法》辦事，給我們普選權，同時中央政府不干預香港內政，我相信現在的香港會是另外一個世界，所有人都會支持中央政府，」他說。

命運多舛的「雙普選」

普選可能出現的最早時間點為2007年，因為於1997年7月1日生效的《基本法》中指出，2007年後特首的產生方法如需修改，需要立法會三分之二通過、特首同意，以及人大常委會批准，而立法會產生方法的修改則簡單一些，立法會三分之二通過、特首同意後，報人大常委會備案。

「如需修改」這四個字給了很多人想像的空間。香港時事評論員梁啟智撰文表示，根據這一規定，特區成立之初香港普遍認為，2007年的行政長官選舉與2008年的立法會選舉是「香港最早可以實現『雙普選』的時機」。

但2004年，中國全國人大常委會主動釋法，將特首與立法會產生方法的修改程序增加到五步，需先由特首提出報告，經人大常委會確定後，再由特區政府提出相應修改提案。中國人大還稱，2007年特首選舉與2008年立法會選舉不實行普選。

梁啟智認為，這一安排給了中國政府「限制香港民主化時程與空間」的主動權，香港政治改革機制已經與很多人原來的設想相距甚遠。

07、08」雙普選「期望落空後，建制派政黨民建聯於2005年又提出2012年雙普選計劃，但這一時間表也被北京拒絶。這次北京給出了一個新的時間表：2017年行政長官選舉實行普選，之後的立法會選舉也實行普選。

而在時間表確定之後的2014年8月31日，中國全國人大常委會在北京舉行會議，審議香港政改報告，公布簡稱「831決定」的決議。其中對負責提名行政長官候選人的提名委員會的組成、限定特首候選人人數等列出明確規定，讓不少香港人認為真正普選已成泡影，觸發了香港更大的政治危機。

「831決定」成為當年9月香港「佔領行動」（也稱「雨傘運動」）的導火索。2015年，在超過1/3立法會議員反對的情況下，「831」決定沒有在香港立法會得到通過。

圖片版權 Getty Images Image caption 「雨傘運動」之後，不少香港人一直嘗試爭取早日實現「雙普選」。圖為2015年2月，香港泛民人士走上街頭舉行遊行。

「『831』決定被我們的立法會議員否決的事實說明，這種提前篩選候選人的行為對香港人來說是不可接受的。」陳方安生稱，「雙普選」的不斷拖延反而激發了香港人對政治的關注與投入。

「過去幾年香港自由不斷被侵犯的事例已經讓香港人意識到，如果沒有政治參與，香港人不可能保衛自己的自由。」

在2015年「831決定」的表決投票中，葉劉淑儀缺席投票。她認為，放棄香港「雙普選」機會的恰恰是泛民。「我們把特區政府的這個議案（「831決定」）拿到立法會表決，是泛民的議員不願意支持，所以是他們放棄了雙普選的機會，」她對BBC中文表示。

「兩個主人」的香港

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年7月1日，香港特首林鄭月娥在習近平面前宣誓就職。

根據路透社披露的一段據稱為林鄭閉門會議的錄音，林鄭月娥在8月底對一些商界人士表示，現在香港問題已經上升成為國家主權與安全問題，而她作為一個必須服務「中央人民政府與香港人民這兩個主人」的特首，政治操作空間極其有限。

林鄭月娥對私人聚會錄音被公開表示失望，香港政府則否認林鄭月娥及政府在此次錄音外洩事件中「發揮過任何作用」。

中國政府港澳辦發言人近期就」雙普選「的講話可以看出，三個月的示威浪潮之後，北京對香港政治改革的空間沒有絲毫讓步，最近習近平在講話中把香港問題列為共產黨「鬥爭」的工作之一，再次彰顯中央政府對香港問題的強硬立場。

「這次政治風波後中央震驚於不少香港人、特別是年輕人對中央的深深的敵意，因此更不放心開放政治制度，」劉兆佳說。

上世紀80年代，中國領導人鄧小平曾指出，香港回歸後中國處理香港事物時應遵循「一國兩制、港人治港、高度自治」方針。他還說過，「香港人是能治理好香港的，要有這個自信心。」

這種承諾曾經給民主派帶來希望。「1997年我在海外頻繁推廣《聯合聲明》和《基本法》的時候，我當時真心相信，北京會遵守對香港人作出的承諾，」陳方安生說。

許多政治觀察人士同樣對未來香港的民主前景不樂觀。

「此次政治風波令中央對反對勢力不再有幻想，並視之為敵對勢力。在不少香港人尤其是年輕人敵視新中國和中共，甚至提出各種分離主義主張時，中央對開放政制的態度會更趨保守，」劉兆佳書面回應BBC中文問題時表示，預計未來北京與泛民及其支持者之間難以相互信任。

許田波稱，同時中央政府近年在民主與人權事務的紀錄，也讓人對香港的未來感到擔憂。 「從胡錦濤與溫家寶時期到習近平上台前，北京方面的鎮壓已經越來越嚴重，習近平上台後北京對整個中國社會的控制更是加緊。」

「這不僅僅是對香港，你可以看看中國大陸的維權律師，拆除西藏寺廟，還有新疆再教育營，這是習近平領導下中共傾盡全力統治社會，香港只是『中華民族偉大復興』理想的其中一角，」陳方安生說。

但她依然對「雙普選」抱有信心。

「目前為止北京指定了四名行政長官，每一個人都名聲掃地」，她指出。「那為什麼不試著相信香港人一次呢？」

「北京首先要做的，就是了解香港人的情緒，」她說。「最好的方法就是與可以告訴你真相的人交流，而不是去找只會說你想聽的話的人。」