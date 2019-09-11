圖片版權 Eye Central Television/Youtube Image caption 《眼球中央電視台》節目以諷刺口吻闡述兩岸政治及時事議題而走紅。

「各位好，這裏是眼球中央電視台新聞頻道，歡迎您走進本節的新聞直播間」，字正腔圓，並刻意捲舌或帶點兒化音，模仿中國中央電視台（CCTV，央視）報道形式，這是台灣《眼球中央電視台》「央視一分鐘」節目的開場白。

該網路節目出自於年紀不到30歲的台灣團隊，他們自詡為中國「官媒」，以反諷《中華民國憲法》法條、主張為主軸，嘲諷政治人物，及以諷刺口吻闡述兩岸政治及時事議題而走紅兩岸。

本名陳子見的節目主持人「視網膜」接受BBC中文採訪，稱節目是希望突顯《中華民國憲法》和台灣現實的反差。

學者稱，該節目給對政治現況感到無力的台灣人宣洩出口。通常在威權體制下，政治嘲諷或諧諷的節目都會很特別受歡迎，過去台灣也曾有多檔類似的電視節目，隨著網絡興起，不同形態的政治嘲諷也再次走紅。

「淪陷區與自由地區」

圖片版權 Eye Central Television/Youtube Image caption 《眼球中央電視台》邀請了台灣總統蔡英文拍攝短片祝賀新年快樂。

陳子見在《眼球中央電視台》節目上以反諷的口吻針砭兩岸時事。

以近期的香港示威事件為例，主播稱香港為「中華民國香港特別淪陷區」，並稱大陸為「淪陷區」，台灣是「自由地區」，並稱大陸民眾為「災胞」。這個節目在呈現上立場保守，語言上「堅決反對」台灣獨立及同志婚姻，但有觀眾認為其實是一種網路常見的反諷手法，真正的立場是支持同志婚姻。

2017年中華民國國慶的特別節目，更邀請台灣知名資深主播盛竹如，他說：「萬惡共匪的竊據之下，失去千萬平方公里，中華民國首都南京在共匪的破壞下也不再是中國首屈一指的城市了。」

圖片版權 Eye Central Television/Youtube Image caption 《眼球中央電視台》以反諷《中華民國憲法》法條、主張為主軸，嘲諷政治人物。

該節目更在中國農曆新年時，仿照中國大陸「央視」舉辦了「春晚」活動，還邀請到台灣總統蔡英文拍攝短片祝賀新年快樂。

另外，主播後方的背板是以中華民國國旗作為背景的地圖，其中包含現今中華人民共和國的領土。

這些反諷調侃風格的表演受到網友歡迎，臉書上近三個月的影片，每期觀看次數平均約30萬至50萬，近期有關香港的視頻觀看次數更突破了350萬，至於YouTube上影片的觀看數，幾乎都有40萬次。

今年25歲的陳子見透露，2015年曾到福建泉州參加交流活動，意外看到中國央視黃金檔新聞節目《新聞聯播》，覺得太有趣。

加上在當地博物館看到中華民國國旗及民國初期的展品，回台灣後決定拍攝模仿《新聞聯播》的影片，開始製作網絡節目，隔年於2016年開播的《眼球中央電視台》意外在網絡上大受歡迎。

圖片版權 AFP Image caption 中國《央視》黃金檔新聞節目《新聞聯播》

陳子見將其節目定位成「包裝過的評論」而非一般新聞節目。他對BBC中文表示，節目沒有政治立場，只希望呈現各方聲音，並強調不會去支持哪個政黨，他說：「這樣太狹隘，因為針對不同議題會有不一樣的看法，沒有要宣揚或傳遞任何觀念。」

陳子見表示，有時候某個議題看似偏向某個政黨，有可能是因為團隊認同的價值或觀點，光譜比較貼近某個政黨，但並不代表就是支持該黨派。「因此觀眾有時會有點錯亂，有時候『黑藍』（國民黨），有時『酸綠』（民進黨）。」

他說明，節目主軸是要呈現《中華民國憲法》的荒謬之處，與現在有很大的不同。像是中華民國領土至今仍不清楚，團隊對於憲法的理解也不同，有些人認為矛盾，有些人則接受法條論述。

陳子見所指的是《中華民國憲法》稱「中華民國領土依其固有之疆域」，但卻未定義固有疆域的界定，台灣大法官曾在1993年解釋，固有疆域範圍之界定，為重大之政治問題，不應由行使司法權之釋憲機關解釋。

他說：「固有疆域是指當年草擬憲法時的疆域，還是可以隨時空背景而改變？大家看法都不同。」

《眼球中央電視台》製作人何姍蓉曾向媒體指出，該節目的目標族群是35歲以下的年輕人。她說，「他們也許認同錯亂或正在形塑認同，對國家認同還不到根深蒂固的階段，可以經過各種討論重新建構。」並希望「打破既有成見或框架，讓大家重新討論中華民國應該是怎樣」。

諷刺《中華民國憲法》

陳子見向BBC中文表示，他認為，全世界只有在台灣才能完全體現《中華民國憲法》的矛盾性。他說：「在其他地方無法展現，因此想要把這個有趣的點發揚光大」。

節目透過強化錯亂，點出《中華民國憲法》與現實的差距，似乎也道出許多台灣年輕人的心聲。美國內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）研究台灣議題的政治學助理教授王宏恩（Austin Wang）表示，該節目問出了許多人對於憲法的疑問。

圖片版權 Getty Images Image caption 專家認為，台灣要修改憲法無比困難，因為修憲門檻非常高，且憲法變動一定會引發大陸抗議。

他向BBC中文表示，該節目受到台灣年輕人的歡迎，是因為年輕人大多偏向反對統一，沒有特定的政黨認同，也未經過台灣民主化時期及修憲的討論。因此：「中華民國的領土跟事實之間的差距，是個不知怎麼開口的問號，而這個問題透過眼球中央台的諷刺，給問了出來。」

這樣的矛盾有解嗎？王宏恩認為，台灣要修憲法無比困難，因為修憲門檻非常高，且憲法變動一定會引發大陸抗議，因此修憲的可能非常低。

針對修憲，台灣規定全體立委有四分之三出席、出席立委四分之三同意後，並須經全體選舉人過半數同意。

王宏恩進一步解釋，諷刺性的政治節目在台灣一直都有市場，從剛「解嚴」時期的相聲表演、到後來陳水扁政府時期的電視節目《全民大悶鍋》、到現在的《眼球中央電視台》等都是。

他並從政治科學的角度分析，台灣許多民眾認為政治太過複雜，無力改變卻隱約知道某些政治人物的某些作為錯誤。他說：「諷刺性政治節目給民眾一個出口，讓他們知道自己的那些初始的道德判斷也有其他人有共同的想法。」

台北藝術大學通識教育中心教授王盈勳也表示類似看法。他指出，在威權體制之下，模仿「硬邦邦的政治人物」，大家就會覺得很有趣。

不過，他說諷刺性政治節目的類型也會因為時代背景而改變。他表示：「如今台灣的政治人物像是韓國瑜或柯文哲，本身就無厘頭，不是正經八百，因此模仿下來就沒意思。」這也能解釋過去諷刺政治、以模仿政治人物走紅的台灣電視節目如《全民大悶鍋》會沒落。

他說，這也部分解釋為何生活在專制政府下的大陸網友，會特別喜歡調侃時政這類型的節目，而特別翻牆到Youtube看這些影片。

香港中文大學法律學院副教授李治安曾向BBC中文表示，保守估計，目前中國網民使用VPN的人數有兩、三千萬。有些高校的學生、學者使用VPN連接國外圖書館下載資料，或到Google scholar查閲最新發表的研究。對於有互聯網專業背景的人，很容易在網絡上自學技術原理，自己搭建VPN平台。

《眼球中央電視台》影片下能看到部分簡體字的留言，大部分網友對於影片表示支持，或覺得有趣，像有網友稱「本人來自匪區，謝謝真實的央視。」或「淪陷區人民祝自由區人民新年快樂」。

不過王盈勳也提醒，這類諷刺政治的短片或節目，發揮創意的同時，也必須要小心不能過於政治不正確，像是性別特色或刻板印象，在嘲諷上要拿捏，否則會引來爭議。

今年八月，台灣知名網路脫口秀節目「博恩夜夜秀」主持人曾博恩，因為調侃台灣社會運動倡議者鄭南榕自焚一事，而惹議，後來向大眾道歉。