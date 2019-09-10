圖片版權 PA Image caption 皇家海軍新航空母艦「伊麗莎白女王」號預計在2020年開始服役。英國多次表示該航母首次任務是去南海自由巡航。

中國警告英國不要進入南海在有爭議島嶼附近航行，說那樣做構成「敵意行為」，並暗示北京會被迫作出軍事反應。中國駐倫敦大使說，英國不應該被別人當槍使。

中國大使劉曉明在倫敦的防務記者協會上反駁了英國皇家海軍在自由航行問題上維護國際法的說辭。據英國天空新聞報導，劉曉明說南海是開放海域，面積達300萬平方公里，中國不反對任何人在那裏航行，但是不能進入中國領海12海里範圍以內。

劉曉明說，如果你不進入中國領海就不應該有問題。南海足夠大，自由航行沒有問題。

英美「特殊關係」與南海

去年2月當時的英國國防大臣加文·威廉姆森說，英國必須凖備好使用「強力」阻嚇敵手，英國新航母「伊麗莎白女王」號首次部署時應將其派去南海。

圖片版權 Reuters Image caption 現任 首相約翰遜（左）在2017年曾擔任外交大臣，那時候他就表示英國新服役的航母首次行動就是去南海巡航。英國脫歐後，英美特殊關係變得更加重要。

據天空新聞報導，和中國大使一起參加防務記者協會活動的中國大使館的武官說，「如果美國和英國聯手挑戰或者違反中國的主權和領土完整，那將構成敵對行動。」

英國政府作出反應說，英國反對南海「軍事化」，堅持英國航母仍然會在2021年訪問南海。英國政府發言人對英國天空新聞表示，國際海軍在南海航行屬於正常情況，皇家海軍也不例外。

中國智庫專家認為，英國本來在南海爭奪問題上並沒有特別的立場，一般是在歐盟框架內表達對南海問題的關注。

但從2016年英國脫歐公投後開始，英國放棄了過去在南海問題上不持立場的政策，開始高調表示要維護南海航行和飛越自由。2017年當時的外交大臣，現在的首相約翰遜就表示，英國新服役的航母首次行動就是去南海巡航。

圖片版權 Reuters Image caption 美國海軍經常進入南海有爭議海域進行「自由航行」。中國指美國主張的航行自由是「橫行」自由。

2018年初英國的兩艘護衛艦和一艘兩棲攻擊艦進入亞太海域，並數次穿越南海，英國兩棲攻擊艦未經通報便駛入了中國西沙群島海域，引起北京抗議。

中國國國際問題研究院的歐洲專家劉晉認為，英國改變南海政策的主要原因是「脫歐」帶來的壓力。因為英國在「脫歐」後外交選擇空間縮小，英美特殊關係愈顯重要，因此更容易受到美國政治壓力的影響。

劉晉認為，英國積極介入南海問題是向美國南海政策靠攏，目的是強化英美特殊關係。

「自由航行」要中國批准？

南沙群島和西沙群島位於南海的主要航道上，具有重要的戰略意義。但是中國，越南和菲律賓在這裏都有主權爭議。

美國海軍經常在南海進行「自由航行」，挑戰中國在南海的領土立場。華盛頓指責北京在南海島嶼上非法修建軍事設施，但是中國反指美國霸道和挑釁。

2018年中國駐英國大使劉曉明在《衛報》發表文章說，中國不容美國在南海「秀肌肉」。他在文章中說，美國在南海主張所謂航行自由是一個「偽命題」，每年十幾萬艘商船穿過南海，從未有哪一艘遇到過航行自由問題。

他說，某些國家炒作南海航行自由問題，不過是為自己的軍艦進入南海「挑事」找借口，要麼就是蓄意干預南海事務、挑撥地區國家關係、破壞南海穩定。

中國在1992年的《領海及毗連區法》規定外國軍艦進入中國領海無害通過需要事先通知和獲得批准。劉曉明的文章說，諸如《聯合國海洋法公約》等國際法規定都要求所謂「無害通過」要符合不使用或威脅使用武力，不進行軍演或搜集情報等標凖。

因此劉曉明說，美國的所謂「航行自由行動」不同於國際法上的航行自由，是對國際法的曲解，是美國為其在世界各地「橫行」提供的理由，是美國的「橫行自由」。

中國專家分析指出，英國改變南海政策或與"脫歐"後面臨的壓力增加有關。但中國對英國介入南海的反應也受到某種制約，在中美經濟對抗愈演愈烈的情況下，中國也比以往任何時候更需要同歐盟和英國維持關係。