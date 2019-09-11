圖片版權 Getty Images Image caption 近數月的香港示威，產生出各種口號和歌曲。

已持續困擾香港三個多月的反政府示威，令一些民眾的反抗情緒在這個國際足球比賽日蔓延到了體育場。他們在一場2022年卡塔爾世界杯亞洲區預選賽前的奏國歌儀式中向自己的國歌發出了噓聲。

在周二（9月10日）的香港政府大球場，一萬多名現場觀眾中間響起了清晰的噓聲，聲浪甚至蓋過賽前奏響的中國國歌。有一些觀眾則舉起印有「Boo」字樣的紙片，並在奏國歌時背向球場。

這是香港足球代表隊在本屆世界杯預選賽上的第一個主場比賽，他們以0－2負於亞洲排名第一的伊朗，但是比賽前後在主場球迷中間彌漫的政治氣氛，令比賽本身幾乎成為配角。

以往的類似事例顯示，這樣的行為可能會導致香港代表隊的管理機構香港足球總會（HKFA）被罰款。

在連續多個周末發生遊行示威甚或警民暴力衝突之後，這段發生在球場看台上的插曲是一次沒有暴力的表達，但是卻可能違反了世界足球管理機構國際足聯（FIFA）的規定，也再次顯示了一些香港民眾不惜將政治衝突引向不同領域。

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政治表達

香港足總在國際足聯已有單獨註冊的會員資格，因此有自己的代表隊參加國際比賽。在這些比賽中，香港代表隊在官方場合須使用中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》。

國際足聯排名第139位的香港隊從未出線世界杯，但是近兩屆世界杯亞洲區預選賽，香港代表隊的比賽都因為發生球迷噓國歌事件而受到外界關注。

在2015年的俄羅斯世界杯預選賽階段，香港隊的主場比賽就曾多次發生噓國歌事件，當時國際足聯兩次對香港足總處以罰款。

近年，香港多場政治運動都顯示出民眾對於中國大陸加強控制的牴觸與反抗。

圖片版權 AFP Image caption 球迷在球場看台上表達政治情緒的情形並不罕見，但此舉可能違反國際足聯規定。

周二在香港大球場，香港球迷多次在比賽期間呼叫「光復香港」和「時代革命」，這是香港示威者在最近數月經常使用的口號。另一些時候，有人唱起示威運動中被創作出來的歌曲《願榮光歸香港》。

法新社引述一名現場球迷指，對國歌感到「反感」，「才可能會想唱回自己屬於香港的歌」。另一名球迷則向路透社表示，在球賽中表達個人的感想「沒什麼問題」。

國際足聯只是從比賽禮儀的角度去看整件事，他們不會去管一場比賽的政治背景。 何輝, 香港資深足球評論員在2015年曾這樣向BBC中文解釋

球迷在球場看台上表達政治情緒的情形並不罕見，在英格蘭與蘇格蘭之間進行的足球比賽時常出現噓國歌事件，而西班牙尋求獨立的加泰羅尼亞地區，球迷也不時在球場上表達政治觀點。

不過，國際足聯的相關條例卻明確規定，不可在比賽場合表達政治觀點，這將會被視作違反公平競賽原則。

屬於違背"公平競賽"原則的不當行為須由主場球隊所屬的足球協會負責，依據情況作出的最嚴重處罰措施可能有勒令之後的主場比賽閉門進行、將賽事作棄權論、扣分以至取消參賽資格等。

目前為止，國際足聯和香港足總均未有就周二的事件發表任何聲明。

一首國歌，兩種情緒

同一天，中國國家隊也在世界杯亞洲區預選賽中作客馬爾代夫，並在國歌奏響時迎來一個重要時刻。

這場中國隊5比0取勝的比賽中，從巴西歸化入籍的球員艾克森首次代表中國隊出場並攻入兩球——這是中國足球歷史上第一次有非中國血統的入籍球員代表國家隊出場比賽，也是歸化球員首次為中國隊進球。

圖片版權 Xinhua Image caption 中國歸化入籍球員艾克森在比賽後身披中國國旗向球迷致意。

艾克森身披中國隊球衣在賽前唱國歌的時刻成為焦點，中國各大體育媒體均正面報道了這個時刻，「#艾克森唱國歌#」的話題標籤，在新浪微博上也有超過6000萬的閲讀量。

新浪體育評論稱：「化身艾克森後他用實際態度告訴質疑者：代表國足出戰，就是中國人！」

該評論文章未有提及香港球迷噓國歌的事件，但是在標題中指艾克森「讓噓國歌的人無地自容」。

圖片版權 Xinhua Image caption 中國隊第一次有歸化入籍球員出場，艾克森還在比賽中打入兩球。

根據中國足協此前規定，歸化入籍的球員須學會唱中國國歌。

賽後，艾克森向媒體表示，代表中國隊出場比賽是「一件非常榮耀的事情」。

他是目前入選中國隊的兩名歸化球員之一，另一名是出生於英國的李可，他在本場比賽第84分鐘替補登場。