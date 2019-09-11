圖片版權 ARCHER Image caption 台灣人李孟居，9月11日經大陸國台辦證實，因"涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動"已被依法審查。

中國國台辦9月11日證實，已失聯約三周的台灣人李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」被依法審查。

李孟居是台灣屏東縣枋寮鄉公所鄉政顧問，枋寮鄉鄉長陳亞麟對BBC中文表示，他8月18日隻身前往香港旅遊，8月20日上午在香港過關赴深圳時，曾上傳解放軍集結的照片給陳亞麟，之後就失聯。

李孟居的另一身份是台灣聯合國協進會理事，該機構公開宗旨之一是推動台灣加入聯合國，成為「正常化國家」。

台灣總統府表示，對該事件高度關切，正請陸委會等單位全力向大陸方交涉，並承諾會投入各項必要協助。

失蹤三周

據台媒報道，李孟居平時相當關注公民運動，也曾在臉書分享香港「反送中」的文章。今年五月，從事科技業的李孟居受聘為台灣屏東枋寮鄉鄉政顧問，鄉長陳亞麟向說，李孟居8月18日隻身赴香港旅遊，原本與陳亞麟約好8月27赴印尼參加國際會議，但8月20日起就失聯。

陳亞麟表示，8月20日上午10點左右，他曾與李孟居電話聯絡，當時李告訴他「人在香港邊境，想過關深圳，解放軍集結在邊境，情勢看起來很緊張」。

他向BBC中文說：「李孟居在深圳透過翻牆，使用通訊軟體Line傳了一張解放軍集結的照片給他，就失去聯絡。」並強調，他不確定該照片是不是李孟居拍的，但那通電話後，就聯絡不上對方。

圖片版權 Getty Images Image caption 8月，中國武警在深圳演習。

據他了解，李孟居長年往來兩岸，此次赴深圳是為台灣公司進口原料，並見見朋友。

李孟居失聯的時間正逢香港「反送中」示威衝突高峰期，令親友非常憂心。陳亞麟轉述家屬說法，稱他們不滿大陸羅織入罪。表示「中國應拿出泱泱大國該有的態度，不是拿一個單純的台灣商人作為獵巫對象」。

陳亞麟說：「8月20日(失聯後)至今已經20天，李孟居有沒有被嚴刑逼供或受到不人道的對待，希望中國政府應該完整的說明清楚。」並表示，關押地點，及在什麼情況下被逮捕，都應該說明。

陳亞麟與李孟居是十幾年的好朋友，李孟居曾在就讀紐約長島大學，開設光學公司，長年到大陸購買原料，平時會關心公民運動。

陳亞麟強調，「李孟居只是個平凡人，沒有從事政治活動，只是到中國經商，從事商業活動就被抓」，並呼籲國際社會關注。

中國國台辦發言人馬曉光9月11日在例行記者會回應媒體提問時，表示李孟居因為「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」被依法審查，但未透露更多細節。

圖片版權 CNA Image caption 大陸國台辦9月11日證實，李孟居因"涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動"已被依法審查。

馬曉光稱，目前李孟居遭依法「審查」而非「逮捕」。就讀北京中國政法大學博士班的台灣執業律師劉韋廷向BBC中文解釋，「審查」一詞不是法律專門用語，很空泛，很廣義。

他進一步說明，若是刑事拘留，應當發拘留通知書給家人。並說「所謂的『審查階段』，意思非常不明確，究竟是被逮捕還是只是訊問？」劉韋廷認為，現在應該是在調查階段，他應該是已被拘留、逮捕，否則無法調查。

根據中國刑法，危害國家安全罪包括：背叛國家罪、分裂國家罪、煽動分裂國家罪、武裝叛亂、暴亂罪、顛覆國家政權罪、煽動顛覆國家政權罪、資助危害國家安全犯罪活動罪、投敵叛變罪、叛逃罪、間諜罪、為境外竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密、情報罪、資敵罪。

李明哲第二？

台灣總統府發言人張惇涵表示高度關切該事件。並稱，除了請陸委會等單位全力向大陸交涉，一切以確保當事人人身安全及相關權益為最高原則，並投入各項必要協助。

台灣陸委會表示，中國大陸方面應即刻就李孟居目前遭關押地點、涉嫌違反的法令及限制人身自由的時間等事項完整說明。並強調，大陸方面應依據《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》規定，向台灣家屬進行通報，同時盡速安排家屬赴陸進行探視、同意律師會見，以保障李孟居應有司法權益。

圖片版權 CNA Image caption 台灣總統蔡英文9月5日曾表示，政府有在追蹤李孟居的事，相信相關部會都努力。

台灣兩大政黨也對李孟居遭審查做出回應，民進黨主席卓榮泰表示，會從法制跟人道方面，全力關注李孟居這個案子。副秘書長林飛帆則說，極力希望避免第二起李明哲事件再度發生。並呼籲所有台灣人若接下來要到香港或中國經商、旅遊，都要特別注意自己的人身安全。

國民黨則表示，密切關注態勢發展，同時呼籲中國大陸必須保障基本人身安全以及相關權益。

台灣人在大陸被控危害國家安全，過去曾有案例。2017年台灣民進黨前黨工、人權工作者李明哲2017年3月入境大陸後失聯，並遭當局指控顛覆國家政權，同年11月被湖南岳陽中級人民法院判處5年有期徒刑、褫奪公權2年，這是首次有台灣人被控此罪名。