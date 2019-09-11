圖片版權 AFP Image caption 李孟居

中國國台辦周三（11日）證實，已失聯約3周的台灣居民李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」被依法審查。

李孟居是台灣屏東縣枋寮鄉公所鄉政顧問。他8月18日隻身前往香港旅遊，8月20日上午在香港過關赴深圳，之後失聯。

枋寮鄉鄉長陳亞麟對BBC中文表示，李孟居在深圳過關時，曾上傳解放軍集結的照片給他。國際關注案例 ：盤點在中國大陸被拘捕的華人

李夢居在中國大陸被拘捕，引起國際社會的關注。英國《衛報》報道這一消息時稱：被中國以危害國家安全指控的人通常會被關押在無人所知的地點長達數月，不准律師或家人探訪。

除了李夢居之外，近來還有其他一些人在中國大陸被拘捕曾引起國際社會的關注：

鄭文傑

圖片版權 Reuters Image caption 中國官方媒體稱，鄭文傑因「嫖妓」被行政拘留15天。

國際關注案例 ：盤點在中國大陸被拘捕的華人

8月21日，中國外交部發言人證實，英國駐香港總領事館蘇格蘭國際發展局（SDI）僱員鄭文傑被廣東深圳警方拘留，稱他違反《治安管理處罰法》，被行政拘留15天。

鄭文傑的家人也確認，他在8月8日晚在深圳過關去香港時還有聯繫，之後就不再有消息。

當時，香港「反送中」抗議示威頻密爆發，英中關係緊張，外界諸多揣測認為他可能因為為英國工作而受到中國的刁難。

之後，中國黨報《人民日報》旗下的《環球時報》發文，稱鄭文傑因嫖娼而被行政拘留，並稱是應鄭文傑的請求，中國警方「對其違法行為未予通報家屬」。

8月24日，鄭文傑被釋放回到香港。此後，外界並沒有聽到他本人和家屬對此次被拘押更多的說明和解釋。

李明哲

台灣居民李明哲2017年3月由澳門入境中國大陸，隨後失蹤，隨後被證實他被中國國安部門拘留。

外界在報道他的被捕消息時，提及李明哲曾是台灣執政民進黨黨工和非政府組織員工，但稱他被捕前去大陸是為岳母求醫。

5月27日，中國官方新華社引述國務院台灣辦公室發言人安峰山表示，李明哲承認與身在中國的「有關人員」勾結，建立非法組織，並策劃和實施企圖「顛覆」中國國家政權的活動。

2017年11月，李明哲「顛覆國家政權案」在湖南岳陽法院開審，法庭認定李明哲犯顛覆國家政權罪，判處有期徒刑五年，剝奪政治權利兩年。李明哲當庭表示服從判決，不上訴。

2019年3月，國際人權機構「人權觀察」引述其妻子李凈瑜的話說，李明哲在獄中待遇很差，健康惡化，瘦了30公斤。

楊恆均

圖片版權 Reuters Image caption 楊恆均在2019年1月與外界失去聯繫，到8月被正式以間諜罪被捕。

澳大利亞華裔作家楊恆均（中國外交部稱「楊軍」是楊恆均的正式名字）2019年1月19日從美國飛往中國廣州後與外界失去聯絡。其後中國外交部證實，他涉嫌「危害國家安全」被拘捕。

最初，外界揣測，楊恆均的被捕可能與中國通訊業巨頭華為公司創始人任正非的女兒孟晚舟在加拿大被捕有關聯。

4月，澳大利亞媒體披露，楊恆均被捕，可能與澳大利亞前總理馬寇姆·特恩布爾（Malcolm Turnbull）2016年對北京影響澳大利亞政治的情況展開絶密調查有關。

8月，楊恆均被正式以間諜罪拘捕。

林榮基

香港銅鑼灣書店創辦人林榮基，是外界認定在中國「被失蹤」的5名香港書商之一。

林榮基2016年6月在返回香港後舉行記者招待會，稱自己於2015年10月24日在深圳被「中央專案組」帶走。

銅鑼灣書店的其他四人，桂民海、李波、呂波及張志平，也都在2015年10月至12月期間相繼「失蹤」。

2016年，他們5人先後在中國媒體上現身承認控罪。5人被指「非法經營」書店，在大陸售賣「禁書」。

目前生活在台灣的林榮基，本月在網上眾籌爭取在台灣重開銅鑼灣書店。

薛蠻子

2013年8月，美籍華人，「微博大V」薛蠻子（本名薛必群）被捕曾經轟動海內外。

中國官方稱，薛蠻子被抓捕是因為「聚眾淫亂」等犯罪行為，並否認對包括薛蠻子在內的多名網絡名人採取行動，並非是打壓言論自由，而是保護言論自由。

2013年9月，薛蠻子在中央電視台節目中公開「悔罪」。

2014年4月，官方媒體稱，他因患有嚴重疾病，已取保候審。