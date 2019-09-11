圖片版權 EPA Image caption "圖片報"Bild 100活動。左起：烏克蘭基輔市長維塔利·克利欽科，黃之鋒，伊朗女權活動人士阿哈迪， "白頭盔"的負責人拉伊德•薩利赫，克利欽科的弟弟，前總量級拳王弗拉迪米爾·克利奇科

香港眾志秘書長、示威運動代表人物黃之鋒在柏林表示，香港是新冷戰下的柏林。在冷戰時期，西方控制的西柏林是蘇聯東歐集團控制地區的一個飛地。1989年11月分割東西柏林的柏林牆被推倒，開始了東歐共產主義政權垮台。

周一（9月9日），22歲的黃之鋒在香港獲保釋後飛往柏林，參加了《圖片報》（Bild 100）在德國議會為世界各地的人權活動人士舉行的紀念活動並發表了講話。

黃之鋒說，「我們現在處於自由世界和中國專制之間。如果我們在新冷戰時期，香港就是新的柏林。現在香港是兩個對立意識形態的戰場：自由，民主和人權對抗壓制基本權利的專制制度。」

對抗中國專制的前沿

他在講話中說，香港特首林政月娥撤回"逃犯條例"遠遠不夠。如果現在停止抗議，就不能讓中國領導人習近平，林政月娥及其領導的政府為他們的錯行，違反人權和警察的野蠻行徑負責。

黃之鋒指出，香港抗議者認為習近平和林政月娥的主要目的就是要爭取時間，在中國的國慶日（10月1日）粉飾太平。

他還表示，香港人會繼續站在前沿反對專制統治，直到實現自由選舉為止。他敦促自由世界同香港站在一起反對中國專制政權，香港的勝利也是自由世界的勝利。

圖片版權 VT Freeze Frame Image caption 1989年11月10日，柏林勃蘭登堡附近的柏林牆。冷戰時期的重要標誌柏林牆倒塌後，東歐共產主義解體。

關於香港成為新冷戰前沿的說法，7月底《金融時報》專欄作者吉迪恩•拉赫曼曾發表過類似看法。長期遏制中國的美國戰略問題專家約瑟夫∙鮑斯可也撰文說，在中國對西方發動的新冷戰中，香港人正在「領頭對抗中華人民共和國」。

「言必信，行必果」

敘利亞民間自衛組織「白頭盔」的負責人拉伊德•薩利赫，伊朗反政府活動人士阿哈迪女士和烏克蘭基輔市長維塔利·克利欽科也參加了德國的紀念活動並同黃之鋒會面。維塔利·克利欽科是重量級拳王出身的政客，力主烏克蘭在政治和經濟上向歐盟靠攏。

黃之鋒在德國期間還同德國外交部長馬斯見面，遭到中國外交部的譴責。中國外交部發言人華春瑩說，中方反對德國允許香港「分裂分子」入境從事反華分裂活動。

美國駐德國大使理查德·格雷內爾在《圖片報》舉辦的這次活動中同"白頭盔"的負責人拉伊德•薩利赫會面並讚揚他說，「在這個世界上還有不僅僅是口頭說，而且還付諸行動的人。」

剛結束訪華的德國總理默克爾也參加了《圖片報》的慶祝活動。默克爾在訪華期間呼籲香港各方通過對話和平解決香港的亂局，但許多批評者說默克爾沒有給香港抗議者更多支持。