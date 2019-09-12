圖片版權 CNA Image caption 郭台銘若以獨立參選人身份參選，將與韓國瑜及蔡英文競爭。

鴻海集團創辦人郭台銘9月12日宣佈推出國民黨，通過發言人轉達聲明，痛批國民黨是迂腐的政黨，並指「國民黨把政黨利益放在國家利益前，跟郭台銘返回國民黨初衷背道而馳。」

郭台銘退黨後競爭台灣總統大選的意味更加濃厚，若以獨立參選人身份參選，將會與國民黨總統參選人韓國瑜及現任總統蔡英文競爭。

針對郭台銘退黨一事，代表國民黨出戰2020總統選舉的韓國瑜競選辦公室向媒體回應表示萬分的遺憾和失望。並稱：「會用盡洪荒之力，和所有黨內志同道合的伙伴，一起努力改變台灣的命運，並且推動國民黨的改革和轉型。」代表民進黨參選2020的現任總統蔡英文則對此回應，還是會依照既有的規劃來進行這項選舉，並稱：「我們黨在這階段非常團結，會一直團結下去。」

怒批國民黨事出有因

9月12日，國民黨大老連戰、前台灣總統馬英九及現任黨主席吳敦義等31人連署，在台灣報紙發表《團結、奮鬥、救中華民國》聲明，以「進一步、退一步、讓一步、跨一步」為口號，呼籲韓國瑜與郭台銘能合而為一，真心合作。

不過就在同一天上午，郭台銘發言人在回應該聲明時，突然宣佈郭正式退出國民黨。她說：「台灣人民不會認同如此迂腐的政黨，這群守舊、迂腐的中常委，把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前。」

圖片版權 CNA Image caption 國民黨主席吳敦義曾經讚揚郭台銘愛黨貢獻。

她並強調：「這和郭先生當時返回國民黨的初衷，完全背道而馳，郭先生也不會眷戀這個政黨，即日起郭台銘先生退出中國國民黨。」

郭台銘退黨引發各界議論，多個台灣媒體解讀郭台銘幾乎確定參選2020年總統大選，根據多個民調顯示，郭台銘若投入選戰，將直接影響韓國瑜及蔡英文的支持率。

兩岸政策協會12日公布「2020總統大選之選情民調」調查結果，蔡英文獲得38.7%的支持率、韓國瑜26.7%、郭台銘23.2%。

台灣《聯合報》9月9日公布的民調則顯示，蔡英文支持度為33％、郭台銘27%、韓國瑜26％。

較早前，《TVBS民調中心》9月3日所公布的民調則指出，若是韓國瑜與蔡英文兩人競選，蔡支持度是49%、韓國瑜41%，只差8個百分點。但若是加上郭台銘共三人參選，蔡支持度為34%，韓國瑜31%，郭台銘27%。

依照台灣總統選舉相關規定，郭台銘參選必須要有28萬384人連署，才能登記成為候選人。連署開始日期是9月19日，13日到17日受理總統被連署人的登記領表，這意味著9月17日之前郭台銘需最終確認是否參選下屆台灣總統。

逐漸清晰的郭氏「選綱」

今年7月，國民黨公布總統初選結果，韓國瑜以44.8%的支持度勝出，郭台銘則以27.7%屈居第二，當時郭台銘發表聲明表示，恭喜韓國瑜贏得初選，並給予祝福，但當時他並未提及支持韓國瑜，也未說明是否退出國民黨，繼續競選總統。

郭台銘被認為擁有極其密切的政商關係。今年5月，他曾被問及兩岸論述，他當時強調，他一貫的信念是「沒有一中各表，就沒有九二共識」，但「九二共識是不夠的」，他講的一中各表的中國是兩個中國，中華民國與中華人民共和國，呼籲北京當局要正視台灣中華民國存在這一事實。

圖片版權 Reuters Image caption 富士康2017年在威斯康星舉行新工廠破土動工儀式

今年5月郭台銘與美國總統特朗普見面，他進入白宮時，頭戴著繡有國旗的帽子，台灣學者分析，郭台銘與特朗普見面和會後談話，就是要抹去 「親中」形像。

台灣政治大學國關中心美歐所研究員嚴震生對BBC表示，郭台銘再度與特朗普見面，是為了展現他是台灣政治界唯一能和白宮直接溝通的人物。目前，台灣對郭台銘與中國關係密切有許多疑慮，質疑他過度傾中。他說： 「郭台銘和中國國家主席習近平和總理李克強都有私交，此行就是要擺脫他與中國親近的形像。」

郭台銘也曾經針對香港反送中示威發表言論，6月12日他在他臉書發表題為「追求民主自由撐香港」的文章，並只若他當總統，會張開雙臂，邀請香港的朋友移民來台灣，希望降低香港技術移民台灣的門檻。

今年6月，郭台銘宣佈卸任台灣鴻海集團董事長一職，由劉揚偉接棒。台灣大學政治系教授王業立曾經向BBC中文分析，台灣強調政商分離，郭台銘是商人出身，從來沒有涉及政治，若要以經營企業的方式管理政府，很多人仍持壞疑態度。

不過，台灣中山大學中國暨亞太區域研究所教授林德昌則持不同看法，他認為，現在台灣經濟不佳，因此台灣人投票時會傾向沒有政治色彩的人物，也會樂見政界出現新面孔，比如韓國瑜和柯文哲。他向BBC中文說：「如果郭台銘代表國民黨參選，民眾會想知道企業家執政的成效如何。」

王業立向BBC中文說：「郭台銘以企業家的姿態入主政府的話，會比較務實的看待兩岸關係，加上他在大陸的投資，兩岸之間的經貿往來，會有積極的作用。」

根據台灣相關法律，總統當選人所持有的國內上市及上櫃股票，必須自就職日起3個月內，辦理信託並申報。因此郭台銘的財產，都必須交付信託，若他有意造訪美國或中國大陸，也必須先取得對方的同意，自由度不若以往。

另外，郭台銘所擁有的鴻海集團，除了台灣，版圖早已擴及中國大陸、日本、印度及歐美，如何證明國家政策和企業沒有利益關係，也將是挑戰。