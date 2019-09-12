圖片版權 Black Blorchestra Image caption 有網民把歌曲製作成管弦樂版本，各人打扮成前線示威者演奏。

香港示威步入第三個月。近期，一首名為《願榮光歸香港》的粵語歌曲，在香港社區迅速傳播，成為「反送中」抗議中最具標誌性的歌曲。

這首歌的歌詞以爭取自由為主線，提到抗議的主要口號「光復香港、時代革命」。這個星期連續幾個晚上，在多個社區，均有成百上千的群眾聚集合唱。

有香港網民形容，這首歌「旋律悲壯，歌詞激奮人心」，有「國歌的風格」。

香港親北京媒體形容這是「港獨」之歌，網上製作的音樂錄像大部分畫面在「鼓吹和美化暴力」，似乎有意向青年學生「洗腦」，令香港走上一條與國家分離的「不歸路」。

創作人：參考軍歌和國歌

有網民在YouTube上載《願榮光歸香港》的合唱團版本，配上香港抗議畫面，一周內有超過100萬瀏覽人次。

據簡介，歌曲由「thomas dgx yhl」創作，填詞人為「t」和一眾「連登仔」，即是網上連登討論區的用戶。上載者解釋，「榮光」一字出自李白的《大獵賦》以及蘇軾的《哨遍·春詞》，意思是「榮譽」和「光彩」。

其中一個超過1.6萬人讚好的留言這樣寫道：「我終於明白為甚麼外國人聽到國歌會哭，因為真是很大感觸、共鳴和驕傲，才會令『國歌』成為『國歌』，我們一起努力，把這首歌成為『我們的國歌』好嗎？」

9月9日，香港各區學生組成人鏈表達訴求時，已開始集體唱這首歌，當時許多人仍然未記得歌詞，要看著手機看歌詞去唱。9月10日，香港足球代表隊在世界杯預選賽迎戰伊朗，現場觀眾在播放中國國歌期間傳出噓聲，並在球場上高唱《願榮光歸香港》。9月11日，一群自稱香港文化藝術工作者「Black Blochestra」亦在YouTube上載管弦樂團版本，片段中，他們帶著頭盔、眼罩和口罩，演奏《願榮光歸香港》，兩日內超過70萬人次收看。

歌曲「遍地開花」，各區的大型商場均有人聚集合唱這首歌，一些人帶樂器到現場即場演奏。

但香港示威者聚集唱歌時，曾引發部分中國大陸旅客和反「港獨」人士不滿，有時候，他們會唱《義勇軍進行曲》抗議，雙方有時會發生衝突。

9月12日，BBC中文記者在香港中環的商場內目睹一群手持中國國旗的人在唱中國國歌，與高唱《願榮光歸香港》的示威者發生口角。

有手持中國國旗的人對BBC中文說，「香港是中國的一部分」，這次是來「支持中國」的，但他們被問到知不知道「反送中」示威者在唱什麼歌時，有人誤會是著名音樂劇《悲慘世界》（Les Miserable，又譯作《孤星淚》）中的《Do you hear the people sing》。這是香港示威者此前在多個集會抗議場合演唱的另一首歌曲。

香港網媒《立場新聞》採訪了《願榮光歸香港》的創作人，但並沒有公開其真正身份，只是稱他做20多歲的全職音樂人「T」。

「T」在專訪中說，他花了超過兩個月，參考軍歌以及不同國家的國歌，希望創作到一首「簡單、容易入腦」、「激勵士氣、感染人心」的歌曲。

他形容，香港人具有「民族性」，「不像俄羅斯戰鬥民族般激昂」，有少許「像英國人的莊嚴」，但又不是他們的那種「古板」，更似是兩者混合。因此《願榮光歸香港》開首的旋律較為「莊嚴」，「後面變得激動」。

圖片版權 Reuters Image caption 香港多個商場有示威者聚集唱《願榮光歸香港》。

社運歌曲的作用

香港民主運動過往有不同的歌曲，例如紀念「六四」的《自由花》、2014年佔領運動的《撐起雨傘》，以及香港民主支持者經常高唱Beyond的《海闊天空》、《光輝歲月》。

但香港過往幾年的社會運動，在集會唱歌這一行為會遭受批評，指唱歌太過「和理非」（和平、理性、非暴力），不足以爭取訴求。

在「反送中」抗議，多位網民亦創作不同的歌曲，但惟獨《願榮光歸香港》得到高度關注。

圖片版權 EPA Image caption 有持中國國旗的人在香港中環的商場聚集，同時合唱中國國歌，表達對示威者的不滿。

香港中文大學政治與行政學系教授周保松對BBC中文表示，他一聽到這首歌，就感覺得會有很多人跟著唱，因為「在這場運動，大家累積了很多情緒和情感，需要一些集體的表達」，此曲的旋律和歌詞捕捉了大眾的感受，產生共鳴，團結示威者。

他認為，這首歌的特別之處，聽眾不是被動去聆聽和享受，而是各界有參與的過程，在示威人鏈、商場、管弦樂團演奏等不同的地方演奏和高唱這首歌，都在為這首歌賦予不同的意義。

「許多人對這首歌產生很大的聯繫感（attachment）。」他說。

「港獨」之歌？

香港親北京媒體《文匯報》周四（12日）以「獨歌洗腦，煽走獨路」作頭版，批評這首歌是「港獨」之歌，並指這首歌的視頻用了很多「鼓吹暴力」的場面，歌詞內容是「美化暴力」。

報道引述中國港區人大代表陳曼琪說，有人正以「潛移默化」的形式，向青年學生散播「港獨」思想，是「企圖想令香港走上一條與國家分離的不歸路，必須遏止」。

此曲的創作人「T」在接受媒體訪問中說，網民把這稱為「國歌」只是用誇張手法宣傳，「現實層面上，香港只是一個特區，不是國家，何來國歌呢？」

他強調，只是為了這次抗議而寫這首歌，要把它當成「區歌」、「國歌」，需要民主討論，不是一小撮人決定。

周保松說，唱歌的人是否視之為「國歌」、「港獨」或是「國族認同」，在目前階段仍然是「模糊」。

「對香港的認同，不等於對『香港國』的認同，這兩者是可以分開的，」他認為，北京政府要小心處理，如果很快便把此曲和香港的抗議定性為「港獨」，可能會適得其反，反而令更多人趨向有「港獨」的想法。