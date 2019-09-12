圖片版權 Getty Images Image caption 雖然香港行政長官林鄭月娥已宣佈將正式撤回《逃犯條例》修訂案，但學界罷課等抗議行動並未完全平息。

香港《逃犯條例》修訂爭議觸發持續三個月的抗議活動，香港各大高校開學後，抗議聲浪不減。香港城市大學證實，已有近百名來自全球多個國家和地區的學生和數名海外專家放棄赴港升學或就業。

香港城市大學緊急事故應變小組9月10日發佈校內通知，指出：「就香港近日時局的發展，大學陸續收到不少海外學生及教職員來函查詢香港的情況，當中有近百名來自全球多個國家和地區的學生和數名海外專家，最後決定放棄來港升學或就業。」

城市大學表示，大學致力為全體學生提供一個安全、和睦的環境學習和發展。呼籲通力合作，共渡時艱。

該校回應BBC中文稱：「我們認為香港社會近日的紛爭對香港的大學帶來影響，尤其有些非本地的學者及學生取消來港任職，就學或交流。」

根據香港城市大學2017/18年報，該校2017年入學的學士及副學士課程新生人數總計4362人，其中73.2%的學生出生於香港，21.4%出生地為中國大陸，5.4%出生於其他地區。

圖片版權 Getty Images Image caption 數以千計大學生和中學生在9月2日開學日宣佈罷課，要求政府回應訴求。

據香港《星島日報》報道，香港大學、教育大學及科技大學均證實有少數中國內地學生，因個人理由或升學計劃有變等因素，未能如期入學。教育大學及科技大學分別取錄110名及190名中國大陸學生。

香港中文大學今年錄取2300名非本地本科生，《星島日報》引述香港中文大學指決定不赴港人數與去年相近，並強調通過「全國普通高校統一招生計劃」的內地本科生，尚無人提出退學申請。而香港理工大學則有20名新加坡學生退出交流生計劃。

新加坡外交部8月份發佈旅遊通告，呼籲新加坡民眾「若非必要，應將前往香港的行程延後」。此後，新加坡6所公立大學接到了新加坡教育部關於「延後所有前往香港的學生交流活動」的通知。

據《南華早報》報道，來自新加坡國立大學，新加坡南洋理工大學，新加坡管理大學，新加坡科技設計大學的超過100名學生原定於2019至2020學年的第一學期赴港交流。

上述學校表示，現正幫助學生進行保險理賠和退還已取消行程的費用，並幫助他們為第二學期凖備其他交換項目。

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽指出，今年香港的大學錄取的本地學生當中，也有不少人選擇放棄報到入學。

馬嶽觀察身邊有許多正在考慮在移民的人，他們更多是對政府喪失信心，對警察喪失信心。「就是覺得制度不能再保障他們，多於示威帶來的不穩定。」

他表示，回看香港今年來的討論，越來越多人談及移民，尤其是在中上階層，其實是一個對前景沒信心的狀態，人們害怕失去自由。