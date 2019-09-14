香港示威歌曲受追捧、郭台銘退黨、美國對華鷹派人物辭職與本周更多好故事

圖片版權 Reuters Image caption 《願榮光歸香港》在港被傳唱。

9月的第二周，香港示威步入第3個月。一首名為《願榮光歸香港》的粵語歌曲，近期在香港迅速傳播，成為「反送中」抗議中最具標誌性的歌曲。香港親北京媒體形容這是「港獨」之歌。另外，白宮再現高層人事變動，特朗普宣佈國家安全顧問，對華鷹派人物博爾頓（John Bolton）辭職。

台灣方面，鴻海集團創辦人郭台銘9月12日宣佈退出國民黨，為以獨立參選人身份參選鋪路，屆時將會與韓國瑜及蔡英文競爭。同時，中國快速攀升的豬肉價格已讓「無肉不歡」的民眾感到壓力，更引發了對於通貨膨脹的憂慮。最後，名為「外國人技能實習制度」的官方計劃為日本帶來了中國等國的廉價勞動力，但越來越多的報告顯示，該計劃淪為剝削工人的溫牀。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，在這裏你可以一一回顧。

1.香港「反送中」歌曲《願榮光歸香港》被封「國歌」引發爭議

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香港示威步入第三個月。近期，一首名為《願榮光歸香港》的粵語歌曲，在香港社區迅速傳播，成為「反送中」抗議中最具標誌性的歌曲。這首歌的歌詞以爭取自由為主線，提到抗議的主要口號「光復香港、時代革命」。這個星期連續幾個晚上，在多個社區，均有成百上千的群眾聚集合唱。

香港親北京媒體形容這是「港獨」之歌，網上製作的音樂錄像大部分畫面在「鼓吹和美化暴力」，似乎有意向青年學生「洗腦」，令香港走上一條與國家分離的「不歸路」。

本周也有大批親北京人士攜帶中國國旗及香港區旗，於IFC商場「快閃」，高唱中國國歌《義勇軍進行曲》，以表達自己對中國的情懷及對香港警察的支持。其後有香港反修例人士到場，高唱在反修例運動中創作的歌曲《願榮光歸香港》。

你的器材不支持播放多媒體材料 當《義勇軍進行曲》遇上《願榮光歸香港》

2.白宮高層人事地震：美國國家安全顧問博爾頓「被辭職」

圖片版權 Getty Images Image caption 博爾頓是對華鷹派人物。

白宮再現高層人事變動，美國總統特朗普宣佈，他已經要求國家安全顧問博爾頓（John Bolton）辭職，稱強烈反對博爾頓的許多建議。一般認為，博爾頓是對華鷹派人物。特朗普10日發表推文稱，前一晚他告知博爾頓，白宮不再需要他，10日（周二）上午博爾頓遞出辭呈。

「我強烈不同意他的一些建議，其他幕僚也有同感，因此我請他辭職，」特朗普寫道。白宮告訴BBC，新任代理國家安全顧問將是查爾斯·庫普曼（Charles Kupperman），他此前一直是博爾頓的副手。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普時代：中國會領導世界嗎？

3.郭台銘退出國民黨 台灣總統選戰可能出現三強鼎立

圖片版權 CNA Image caption 郭台銘（1950-）若以獨立參選人身份參選，將與韓國瑜及蔡英文競爭。

鴻海集團創辦人郭台銘9月12日宣佈退出國民黨。他通過發言人轉達聲明，痛批國民黨是迂腐的政黨，並指「國民黨把政黨利益放在國家利益前，跟郭台銘返回國民黨初衷背道而馳。」郭台銘退黨後若以獨立參選人身份參選，將會與國民黨總統參選人韓國瑜及現任總統蔡英文展開直接競爭。

針對郭退黨一事，代表國民黨出戰2020總統選舉的韓國瑜通過其競選辦公室向媒體回應稱：「會用盡洪荒之力，和所有黨內志同道合的伙伴，一起努力改變台灣的命運，並且推動國民黨的改革和轉型。」

4. 中國豬肉價格暴漲，非洲豬瘟陰影持續

圖片版權 EPA Image caption 中國是全球最大的豬肉消費國，消費量超過美國和歐洲的總和。

中國國家統計局9月10日公布8月各類居民消費價格指數（CPI）顯示，中國豬肉價格同比上漲近五成，這再次引發了外界對這個全球最大豬肉消費市場面臨豬肉短缺的擔憂。中國國務院同日發佈了《關於穩定生豬生產促進轉型升級的意見》，要求各省市做好穩定生豬生產、保障市場供應工作。

快速攀升的豬肉價格已讓「無肉不歡」的民眾感到壓力，更引發了對於通貨膨脹的憂慮。據統計，中國人每年要吃掉7億頭豬，豬肉在中國人肉食結構的佔比超過六成。

5. 中國研修生的遭遇：我們如何在日本「遭剝削」

一項名為「外國人技能實習制度」的官方計劃為日本帶來了中國等國的廉價勞動力，但越來越多的報告顯示，該計劃淪為剝削工人的溫牀。BBC記者斯蒂芬妮·赫佳蒂（Stephanie Hegarty）訪問多名中國移民工人，他們講述了一些觸目驚心的故事。編導 / 剪輯：娜塔莉亞·左（Natalia Zuo）