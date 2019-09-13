圖片版權 AFP Image caption 今年1月索羅斯就在達沃斯論壇說習近平是開放社會的最危險的敵人，中國"是最富有，最強大，技術最先進的專制政權"。

美國金融家，政治社會活動家索羅斯在評論文章中表示，對打敗習近平領導下的中國的興趣超過了對美國國家利益的關心。他還說，歡迎美國總統特朗普對中國的經濟戰，但其經濟戰同民主奮鬥無關。

索羅斯周一（9日）在《華爾街日報》發表專欄評論，贊成特朗普的對華政策，說美國不應解除對華為的封殺。他還呼籲國會立法，限制特朗普可能會為了大選選情與中國做交易，停止限制華為。

索羅斯創立了著名的開放社會基金會，機構宗旨是推進自由主義，民主政治和人權，並致力於在經濟，法律及政治上促進公民參與社會，實現公民社會的目標。

但是他質疑特朗普尋求與中國達成貿易協議的背後動機，說特朗普不過是要「通過促進美國股市和經濟，增加其競選連任的機會」。索羅斯建議特朗普應該繼續對北京施壓，讓中國社會「開放」，實行自由改革。

削弱華為領先5G

這次索羅斯在《華爾街日報》發表評論說，「作為開放社會基金會的創始人，我對打敗習近平領導下的中國的興趣，超過了對美國國家利益的關心。」

圖片版權 Reuters Image caption 索羅斯警告說，如果允許中國科技公司華為進入全球市場競爭，北京就會將其「政治控制制度推向全球」。

今年1月索羅斯就在達沃斯論壇表示，習近平是開放社會的最危險的敵人，中國「是最富有，最強大，技術最先進的專制政權」。他還指責中國投資「機器人學習和人工智能」是為了加強專制，反對西方科技公司進入中國。

索羅斯認為，中國在人工智能和機器學習領域是一個危險的對手，而未來幾年5G領域是決定中美誰能領先的關鍵。因此他在評論文章中說，如果允許中國科技公司華為進入全球市場競爭，北京就會將其「政治控制制度推向全球」。

因為華為在5G市場上競爭所需的核心零部件要受制於30多家美國企業，因此索羅斯說只要美國繼續制裁華為，讓它得不到關鍵的技術支持，就會嚴重削弱華為，中國在5G市場上的競爭力也會隨之弱化。

圖片版權 Getty Images Image caption 索羅斯質疑特朗普尋求與中國達成貿易協議的背後動機，說特朗普不過是要「通過促進美國股市和經濟，增加其競選連任的機會」。

索羅斯還以違反開放社會原則為由反對中國的社會信用體系，即對對個人信用信息採集和整理，建立和加工，建立個人信用歷史記錄的系統。

攻破「封閉社會」

索羅斯此次表達的戰勝中國的言論同他一貫主張的價值輸出的軟性手段形成鮮明對比。長期以來索羅斯通過對全球120個國家的自由主義事業的資助，通過促進社會教育，獨立媒體，網絡信息傳播，達到實現自由與民主的所謂開放社會的目的。

索羅斯的「開放社會基金會」的名稱源於卡爾·波普爾1945年批判威權主義的著作《開放社會及其敵人》。該基金會一直通過資金援助計劃，實現把「封閉社會」發展成為「開放社會」的目的。

俄羅斯在2015年禁止「開放社會基金會」在俄羅斯活動，指責該基金會對俄羅斯聯邦的根本制度以及國家安全構成威脅。2017年該基金會因為支持開放性政府和幫助難民受到諸如羅馬尼亞，匈牙利，馬其頓，波蘭等前東歐國家政府的壓制。

2018年「開放社會基金會」關閉了在伊斯坦布爾和安卡拉的辦事處，停止了在土耳其的運作。該基金會指土耳其政府對他們做出不實指責，並且拘捕和騷擾與該基金會有關的知識分子和自由派學者。

索羅斯在2013年曾經參加中國的博鰲亞洲經濟論壇並發表講話，但他並沒有對中國經濟做出嚴厲批評。2016年索羅斯在達沃斯經濟論壇上對習近平的經濟和金融政策提出強烈批評。後來中國媒體指責索羅斯做空人民幣，攻擊中國大陸的資本市場。