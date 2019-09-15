圖片版權 GOOGLE/DIGITAL GLOBE Image caption 整個西沙群島處於中國實際控制下，歸海南省三沙市管轄。三沙市政府位於西沙群島的永興島

美國海軍透露在周五（9月13日）一艘美國海軍驅逐艦已經進入南海駛近中國控制的西沙群島，在南海有爭議海域宣誓國際航行自由。

中國人民解放軍的南部戰區司令部發表聲明說，美國"韋恩E·邁爾號"導彈驅逐艦未經中國政府允許就進入西沙群島附近海域。該艦已經受到中國軍隊監視，並收到要求它離開的警告。

最近幾個月以來，美國軍方加強了在南海的「自由航行行動」，美國的做法激怒了北京，不過到目前為止雙方還沒有發生直接對抗。

美國軍艦進入南海有爭議海域無疑為陷入貿易戰的美國和中國的關係增添新的緊張。

美國第七艦隊的發言人蒙森（Reann Mommsen）說，「韋恩E·邁爾號」導彈驅逐艦挑戰了中國，台灣和越南對航道施加的限制，還挑戰了中國把西沙群島包圍進來的基線。

圖片版權 Getty Images Image caption 在洛杉磯停靠的"韋恩E·邁爾號"導彈驅逐艦，2012年

中國領海基線

中國在1996年宣佈了國家領海基線，中國控制的西沙群島被歸入這些基線內。

但蒙森指中國試圖通過這些海洋基線控制超過國際法允許範圍的更多內海，領海，專屬經濟區和大陸架。美國的"自由航行行動"在國際法允許的範圍內進行，不會理會任何地方過度的海洋主權要求，也不會受時局影響。

中國在這個西沙群島周圍劃線，說西沙群島完全屬於中國。整個西沙群島處於中國實際控制下，歸海南省三沙市管轄。三沙市政府位於西沙群島的永興島。

但越南和台灣都聲稱擁有西沙群島。西沙群島被越南稱為黃沙群島，越南認為西沙群島歸峴港市黃沙島縣管轄。而台灣中華民國認為西沙群島屬於高雄管轄。

但是美國表示中國在西沙群島的主權要求不符合國際法關於群島和領海的規定。這次美國「韋恩E·邁爾號」導彈驅逐艦在南海駛過位於越南以東，海南島以南的西沙群島，並沒有事先取得中國，越南或台灣的許可。

西沙群島海戰

二戰結束後在1946年，中華民國派軍艦接受了西沙和南沙群島的一些島嶼。當時仍然控制越南的法國在1947年曾派軍艦在西沙群島登陸，招致中華民國抗議。

圖片版權 Getty Images Image caption 越南領導人黎筍（右）在越南統一問題上顯示了比胡志明更堅定的立場，1975年黎筍訪問北京提出西沙主權問題但遭拒

1949年中華民國政府退守台灣後，西沙群島一度屬於無人控制狀態。1950年解放軍攻佔海南島後又控制了西沙群島的永興島。此後又陸續控制了西沙大部份島嶼，其他部分由南越控制。

1958年北京發表關於領海的聲明後，北越領導人對中國表示接受中國的領海聲明，但南越並沒有承認中國在南海的主權立場。

1974年中國和南越在西沙群島爆發海戰，中國海軍獲勝後實際控制了整個西沙群島。當時中國的盟友北越對中國的勝利保持沉默。BBC越南語報道引述了一位查閲有關外交檔案的匈牙利學者的看法說，北越保持沉默並非認同中國的主權立場，而是處於當時的策略考慮。

1975年9月越共總書記黎筍訪問北京的時候就提出了西沙群島問題，但北京拒絶做任何讓步。11月一名越南官員對匈牙利外交官說，西沙群島是越南不可分割的領土，越南決不會放棄那些石油資源豐富的群島。

BBC越南語報道認為當時的西沙海戰的時機同越戰局勢息息相關。中國希望在西貢陷落，越南統一前解決西沙群島控制問題。西沙海戰在1974年1月進行，1975年西貢陷落。